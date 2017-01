Forumregler för Svartvitt

Redaktionen på Svartvitt har upprättat regler för vårt forum som vi ber samtliga läsa igenom och tar hänsyn till oavsett lagtillhörighet.





Vi rekommenderar att ni läser igenom reglerna och har de i åtanke innan ni skriver inlägg. Reglerna följer här nedan tillsammans med vad ett eventuellt övertramp kan leda till.



Observera att redaktionen förbehåller sig rätten att radera eller editera inlägg. Redaktionen har dock inte för avsikt att agera moralpolis eller allmän bödel utan anledning.



Vid moderering av forumet är grunden att den som modererat samtidigt lägger upp ett förklarande inlägg till följd av modereringen.



Vi har inte på några på förhand bestämda tidsspärrar utan varje situation bedöms enskilt beroende på tidigare agerande, grad av övertramp och dylikt. Kontakta redaktionen vid eventuella frågor om regler eller spärrar. Vill du diskutera och få en motivering till ett eventuellt beslut får du formulera dina synpunkter sakligt.



Grundregeln

Forumet är öppet för alla men supportrar till andra lag bör hålla en respektfull ton och komma ihåg att forumet är en mötesplats främst för supportrar till Örebro SK.



Som i det dagliga livet ska vi behandla varandra med respekt. Rasism, förolämpning, hot, provokationer, kränkning etc. tolereras inte.



Politiska och religiösa diskussioner är tillåtet så länge de direkt berör Örebro SK. Men observera att politik och religion ibland kan anses känsligt och fundera gärna en extra gång över lämpligheten i ditt inlägg innan du postar det.



Som vanligt gäller vett och etikett, du ska bemöta andra som du själv vill bli bemött. De som bryter mot dessa regler riskerar spärras och få sitt inlägg raderat. Varaktigheten av en spärr skiljer sig som sagt beroende på graden av övertramp.



Reklam Inlägget som refereras till ska ha en klar anknytning till Örebro SK.

Annonseringens frekvens får inte vara så hög att den upplevs som spam.

Texten i inlägget på forumet ska klart förklara vad inlägget handlar om.

Reklam för andra sajter, produkter eller andra typer av tjänster som inte berör Örebro SK är strikt förbjudet. Det är en tunn gräns mellan tips och reklam, vänligen kontakta redaktionen vid oklarheter.Vad gäller bloggannonsering gäller följande:

Reklam som bryter mot reglerna riskerar att raderas och användaren riskerar avstängning från hela sajten. Spam

Upprepande inlägg kommer att raderas och vid fortsatta överträdelser spärras användaren. Tänk på att visa tålamod när du ställer en fråga i forumet. Ingen tycker det är kul att läsa samma sak flera gånger.



Chattande

Vi förbehåller oss rätten att plocka bort privata inlägg som enbart riktar sig till en enskild grupp eller person. För de som vill föra en privat dialog kan man på sajten skicka ett privat meddelande eller använda något av internets alla chattprogram.



Moderering

Det är fritt fram att kritisera och ifrågasätta redaktionen och/eller modereringen. Men håll din kritik saklig och konkret. Tänk på att allt redaktionellt arbete sker ideellt. Av fans för fans!



Outing

Outing av medlemmar på forumet är förbjudet.



I övrigt bör medlemmar också tänka på att: Använda ett ordentligt språk.

Hålla en sansad ton när du diskuterar.

Försöka ta reda på svaren till enkla frågor själv eller kontrollera om de ställts tidigare.

Inte posta länkar i meddelanderutan, använd istället fältet för länktips.

Vara ett bra föredöme. Detta forum har länge varit en kärna för Svartvitt. Här utbyts tankar, idéer, skvaller och annat som är relaterat till Örebro SK. Naturligtvis är andra ämnen och sidospår tillåtna att diskuteras men inte till den grad att kärnan försummas.

2017-01-13 14:00:00

Redaktionen på Svartvitt har upprättat regler för vårt forum som vi ber samtliga läsa igenom och tar hänsyn till oavsett lagtillhörighet.