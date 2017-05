AIK-Örebro SK 1-0: Ett steg i rätt riktning och ett steg i fel riktning

Trots ännu en bra insats på bortaplan så fick de svartvita åka hem till Närke utan poäng.

Men det var trots allt ett steg i rätt riktning för Axéns mannar som pressade AIK rejält.



Matchfakta

1-0 Stefan Ishizaki (frispark)

Varningar AIK: Eero Markkanen, Oscar Linnér, Anton Salétros, Daniel Sundgren, Stipe Vrdoljak

Varningar ÖSK: Brendan Hines-Ike, Filip Rogic



ÖSK (4-4-2): Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Brendan Hines-Ike, Michael Almebäck, Sebastian Ring – Maic Sema, Filip Rogic, Nordin Gerzic, Ferhad Ayaz – Nahir Besara, Victor Sköld.

På bänken: Logi Valgardsson, Damien Plessis, Jonathan Lundberg, Divine Naah, Michael Omoh, Arvid Brorsson, Anton Fagerström

Valgardsson, Naah och Omoh fick speltid.

Efter att vi blev förnedrade av ett stockholmslag på hemmaplan så förväntade jag mig ungefär samma visa när vi åkte till Solna för att möta AIK.Men matchen blev annorlunda i jämförelse med mina deprimerande förväntningar.Synd bara att de goda intentionerna i spelet och det spelmässiga revanschen sen debaclet mot Djurgården inte ledde till några poäng.När jag skrev att matchen inte motsvarade mina deppiga förväntningar så menar jag att detta var vad jag tyckte efter matchen.För blott tre minuter in i matchen så fick den offensive ytterbacken Vrdoljak chansen att bekräfta mina cyniska förväntningar när han fick ett utmärkt läge att göra mål.Men hans friläge räddades av Oscar Jansson och trots Jesper Nyholms vackra framspelning så klarade vi oss undan den gången.Sedan var det våran tur att få ett fint läge när Sebastian Ring fick chansen att avfyra utanför straffområdet på en hörnvariant, skottet gick inte förbi Linnér i AIK-målet men returen var Filip Rogic nära att trycka in fast även den räddade Linnér.Och när det läget kom hade det bara gått fem minuter och mer saker skulle ske i den första.För Vrdoljak fick ännu en chans i den sjätte minuten när Almebäck skulle rensa bollen men den går till kroaten som sköt via Martin Lorentzsons rygg.Udda nog fick AIK inte en hörna för detta men någon utdelning fick de då vi tvingades till ett tidigt byte när Ferhad Ayaz visade att han hade problem med låret.In kom vår kanske bästa spelare för säsongen (så här långt), Michael Omoh som skulle fira stora triumfer på sin kant utan det viktigaste, poängen.Vilket får honom att allt mer likna den förre ÖSKaren Ahmed Yasin som även han fick ut mycket i offensiven utav sina dribblingar men tyvärr inte nog med poäng.Michael Omoh som i den nionde minuten skulle få chansen att dra till på volley utanför straffområdet men hans skott sänkte inte AIK utan Brendan Hines-Ike.Men amerikanen visade "fighting spirit" och reste sig upp utan att visa några tecken på yrsel.0-0 och ÖSK och AIK visade sig alltjämt vara oförmögna att göra mål men sen trädde Stefan Ishizaki in i showen.För när Sebastian Ring, som hade en dålig dag på jobbet, rev ner Amin Affane knappt två meter utanför straffområdet så klippte Ishizaki till.Och hans vackra frispark letade sig in bakom uppgiven Jansson, 1-0 till AIK i den artonde minuten.ÖSK skulle under resten av halvleken försöka spela upp sig via högerkanten och Omoh samtidigt som AIK anföll med bra rörelse.Eero Markkanen skulle få chansen att utöka ledningen i den trettioförsta minuten men hans hårda skott gick utanför.Även Simon Thern skulle få chansen att utöka ledningen när han lyckades få iväg ett snyggt skott på volley men den gick tätt över.1-0 till AIK i paus men trots att AIK hade chanserna så var vi inte alltför dåliga.ÖSK skulle få lov att ta tag i taktpinnen till andra halvlek i hopp om att nå en kvittering och förhoppningsvis få med sig en poäng hem till Närkeslätten.Men efter femtiofyra minuter av andra var Ishizaki nära att utöka gnagets ledning när han fick iväg ett hårt och pressat avslut i stolpen.Vårt hopp om poäng låg hos och Omoh, som inför matchen petats p.g.a. sin allvarliga brist på försvarsspel.Men vad gör försvarsspel när han BRILJERAR på sin kant i offensiven? Det är väl ändå en smäll vi kan ta?Omoh tog sig runt sin försvarare gång på gång och skickade in bollar av varierande kvalité i straffområdet.Men Victor Sköld var inte riktigt i närheten av bollen eller en vettig målchans en enda gång.Och intervjun efter matchen med Axén är otroligt talande för vår situation just nu.Då han fick frågan om varför vi inte gjort några mål på de senaste två matcherna sa han."Han är avstängd" vilket syftade på Kennedy Igboananike, trevligt för Victor Sköld att få veta att Axén har förtroende för honom.Axén borde nog fokusera på de spelare han faktiskt har på planen men om han drömmer sig bort till en annan dimension där Igbo inte är avstängd, så är jag inte förvånad över att han missar att Nahir Besara är på plan.För Besara stod för ännu en svag insats idag och osynliggjorde sig själv för Axén som trots hans svaga insatser under säsongen inte petat han en enda gång.Oavsett om Besara var osynlig eller Sköld var ett par meter borta från målchanserna så skapade vi ändå tryck framåt.Och med trycket kom också en oerhörd mängd hörnor som alla blev ofarliga förutom den första vi hade i den femte minuten.Men jag är inte förvånad över detta då vi har en av de kortaste genomsnittslängderna sett till hela truppen i jämförelse med de andra allsvenska lagen.Sedan ska jag också tillägga att den målchansen vi skapade i första kom till av en variant och varianter är det vi behöver när våra spelare ser ut som hobbitar i jämförelse med motståndarna.I den väldiga (och uddlösa) pressen vi skapade så fick AIK i den sjuttioförsta minuten chansen att kontra in ett mål som en följd av en misslyckad hörna.Ishizakis passning till Per Karlsson, av alla människor, blev lite för sen och han fick inte till ett vettigt avslut ur den svåra vinkeln han fick och Jansson kunde enkelt rädda den.Ring som likt Omoh skulle komma att spela en huvudroll idag, men på ett dåligt sätt, då han inte hängde med på ett snabbt inkast vilket utmynnade i ett bra läge för vem?Ishizaki förstås, fast inte heller denna gång skulle han få in bollen i nätet och Ring skulle få se sig ersatt av Logi Valgardsson.Sedan skulle det utbryta tumult i den sjuttioåttonde minuten när Linnér får gult kort för maskning vilket var udda för AIK höll på att byta när han "maskade".Efter att Linnér, skogstokig, gått fram till domaren Sjöberg som var omgiven av spelare så renderade det endast i ett nytt gult kort på inbytte Anton Salétros.Så Linnér fick gult för maskning och blev således avstängd i nästa match, en avstängning som AIK ska överklaga.De gula korten fortsatte sedan komma när både Vrdoljak och Sundgren fick gula kort.Den "matchen i matchen" skulle sluta 5-2 i "favör" till AIK.Klockan tickade alltjämt på och de stora chanserna var frånvarande för ÖSK.Filip Rogic som hade kämpat hårt och bra matchen igenom fick bandageras runt huvudet.Vilket gav mig "flashbacks" till när Ilir Berisha, den gamle publikfavoriten, fick bandageras runt huvudet han med hemma mot Malmö FF 2012.För att sedan nicka in segermålet mot Malmö, ett av mina favoritminnen överlag och det enda roliga minnet jag har från 2012 års säsong.Men det var inte Rogic som skulle få chansen att ta på sig kappan och bli hjälte i de svartvitas ögon.Det var nämligen Martin Lorentzson som skulle få det men Rogic var ändå inblandad.Den bandagerade Rogic lyckades få klacka fram Logi Valgardsson som skickade in bollen i straffområdet.Linnér hade nog spottat för mycket i handskarna för han skulle tappa inlägget till Omoh som spelade bak den till Lorentzson.Lorentzson märkte att Linnér var ute på mellanhand och försökte lobba in bollen men i målet stod Denni Avdic och Sauli Väisinen som rensade på mållinjen.AIK skulle hinna med ännu en dödlig kontring men den räddade Jansson och ÖSK skulle inte skapa några fler målchanser.1-0 till AIK, tack och god natt, ett steg i rätt riktning spelmässigt men ett steg ner i fel riktning ner i tabellen.ÖSK har presterat bra två bortamatcher i rad utan att få poäng.Samtidigt har man presterat ruttet två hemmamatcher i rad och på något sätt lyckades man få en poäng mot BK Häcken.Så frågan är om Axén kommer våga justera i elvan inför nästa match, han vågar peta Omoh för att visa honom att han måste prestera bättre i försvaret.Så varför kan han inte peta Besara? Besara som haft på sig osynlighetsmanteln från Harry Potter så här långt under säsongen.Våga spela Naah från start, peta Ring som var väldigt svag i denna match och vi får så om det blir Damien Plessis eller Arvid Brorsson som tar avstängde Hines-Ikes plats i startelvan.Jag anar att matchen hemma mot "bogey-laget" GIF Sundsvall kan bli avgörande för vår säsong.Ska vi spela som det "laget" Axén pratade om innan säsongen, eller kommer vi få se spelare spela för sig själva och således, spela ner sig själva i superettan.Eller kommer laget ta den framträdande rollen före "jaget" och spela upp oss i tabellen?Dessa frågor och fler kommer vi inte få svar på förrän på onsdag.Alla till vallen!Han blev petad till förmån för Ayaz men när han kom in gick han från klarhet till klarhet.Han rev och slet som vanligt och var involverad i våra två bästa chanser framåt.Kaptenen hade det svårt mot Djurgården men idag var han väldigt viktig när vi skulle anfalla i andra halvlek.(1-0)