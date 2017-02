Almebäck: "Vi ska vara ett lag som ger allt för varandra i alla lägen"

Michael Almebäck kommer vara en av lagets ledande pjäser i år, något som bärandet av kaptensbindeln ett par tillfällen under försäsongen bara stärker bilden av ytterligare. För Svartvitt berättar han nu om hur laget ska jobba för att täta till mer bakåt i år, varför Allsvenskan är bättre än vissa gnäller om samt så avslöjar han hur funderingarna går kring om han är "hemma" för att stanna eller fortfarande har tankar på att hinna med en ny vända i utlandet.

Vi säger väl kulan i luften och hälsar tävlingssäsong 2017 välkommen! Hur summerar du förra helgens premiär mot Åtvidaberg så här med lite distans?

- Det var första matchen, vi vill ju alltid vinna oavsett vem vi möter men fotboll är en komplicerad sport med små detaljer som avgör och tyvärr släppte vi in ett mål i slutet vilket gör att det mer känns som en förlust. Men i övrigt så var det väl en okej insats, det var första tävlingsmatchen och man kan inte dra allt för stora växlar av en match. Vi jobbar på med det vi måste förbättra varje dag och det vi redan är bra på försöker vi finslipa ännu mer. Oavsett vad så måste man i Cupen ta minst sju poäng för att gå vidare så nu är det bara att vinna de två återstående matcherna så ska vi ha stora chanser att gå vidare.



Under stora delar av Atlantic Cup fick vi se ett ganska fint kollektivt försvarande lag mot bra motstånd, Axén har ju även tryckt på att ni har nött en hel del försvarsspel. Vad har ni där lyft fram som viktigaste åtgärder att skruva på för att laget ska kunna stänga till mer bakåt jämfört med fjolåret?

- Förra året var vi ganska offensivt balanserade hela året, vi hade mycket folk framme när vi byggde upp spelet även om vi inte släppte in så många mål på omställningar. Nu har vi fokuserat på att ha mer balans överlag i laget, vi har jobbat mycket mer med uppflytt och överflytt över hela planen, att täppa till hål, i både backlinje och på mittfält. Sen handlar ju försvarsspel om elva spelare som ska försvara, på samma sätt som anfallsspel handlar om att elva spelare ska anfalla. Så oavsett hur vi gör eller vad vi väljer för taktiska åtgärder så gäller det att vi gör det tillsammans som lag. När man försvarar en och en så blir det stora ytor för motståndaren vilket gör att man blir trött och känner sig dålig på planen. När vi är nära varandra så är det mycket lättare att vara aggressiva och på så sätt vinna tillbaka bollen.



Att nuvarande trupp fortfarande saknar en viktig pusselbit i form av den mittback som ska ersätta Moberg är sedan tidigare allmänt känt. I supporterled har det allt eftersom tiden rullat på börjat infinna sig viss oro över att Almebäck under försäsongen inte har fått möjlighet att spela ihop sig med detta kommande nyförvärv. Det här med kemi på planen och hur snabbt spelare kan klicka med varandra är något som tidigare har diskuterats på forumet så jag frågade därför Micke hur han ser på saken.

- Jag tror att det viktigaste när det kommer till kemi mellan spelare är att man lär känna varandra, både på men nästan ännu viktigare utanför planen. Att man vet att man kan ha en öppen dialog utan att vara rädd att någon ska ta illa upp om man har kritik att ge. Sen självklart, tittar man på spelare som har spelat ihop under en längre period så borde man kunna se en bild av att dessa är mer samspelta än spelare som precis börjat spela med varandra. Men det där är inget jag oroar mig för. Som det ser ut nu så är vi fyra mittbackar i truppen om man räknar in Arvid Brorsson i A-truppen och just nu är det vi som ska göra jobbet. Sen om det kommer något nyförvärv är inget vi kan påverka eller tänka på utan vi ska fokusera på vad vi gör här och nu.



Kan Axén och kompani bolla tänkbara nyförvärv med er spelare eller är ni ovetande om vad som pågår bakom kulisserna, kan han exempelvis stämma av ett namn med dig för att få din åsikt om en tänkbar ny mittback?

- Nej, det där sköter dem. Självklart om det är någon som man känner eller har spelat med tidigare så kan det vara bra att försöka trycka lite extra för att få hit den. Men det där är inget som diskuteras öppet mellan spelare och ledare.



Brendan är en populär spelare bland supportrarna där många verkar bekväma med tanken på att låta honom gå in på den ordinarie platsen bredvid dig i år. Hur har han utvecklats under sitt första år i klubben?

- Jag tycker han har utvecklats väldigt mycket. Han har mycket fotboll i sig och har en bra fysik där han både är stark och snabb. Hans största styrka om jag skulle säga en är att han har två bra fötter och är väldigt lugn och trygg i sitt spel med bollen.



Oscar längst bak är ju en väldigt verbal målvakt, speciellt gällande lagets positioner när motståndaren har bollen. Upplevs detta som medspelare enbart positivt i alla situationer eller finns det tillfällen där det på något vis kan störa?

- Jag brukar alltid försöka säga till de unga spelarna som kommer upp och tränar eller spelar match med oss att de ska prata mer än vad de tror är nödvändigt och sen prata ytterligare lite till. Kommunikation är otroligt viktigt på planen och att där ha en målvakt som pratar mycket eller skriker och gormar är bara positivt. Det ger betydligt mer energi än vad det tar.



Gällande våra nyförvärv har nog de flesta fått en uppfattning om Mårtensson och Rogic där Mbombo fortfarande känns mer oviss. Vad har han visat för potential på träningarna, något för startelevan eller mer en joker att kasta in från bänken?

- Jag tycker att han blir bättre och bättre för varje träning som går. Sen är det svårt för mig att svara på vad han har för status som startspelare kontra inhoppare, det får tränarteamet svara på. Men han har helt klart intressanta spetsegenskaper i framförallt sin snabbhet.



Den senaste tiden har det rasslat till med lite större namn till Allsvenskan. Ex Kristoffer Olsson, Thern, Hamad och inte minst Källström. Hur ser man på det där som motståndare, negativt att konkurrenter förstärks eller positivt att Allsvenskan blir mer profilstark?

- Jag tycker bara det är skoj. Det är roligare och mer motiverande att möta bättre spelare och för Allsvenskan i sig är det bara något som förhöjer värdet och drar mer publik. Det är skoj när spelare som Källström kommer hem och väljer att avsluta karriären i Sverige. Det visar ju bara att alla som pratar om att Allsvenskan skulle vara så dålig har fel, annars hade inte så många bra spelare kommit hit.



Vilken motståndaranfallare i serien håller du som tuffast att ställas mot?

- Oh, tuff fråga. Rosenberg är ju väldigt tuff och jobbig att möta. Han ger lite tjuvnyp här och var och smäller på i duellerna. Så han skulle jag säga är en jobbig jävel att ha att göra med. Sen så vet jag ju av erfarenhet att Crespo är jobbig när han är i form med sin otroliga fysik.



Sommaren 2011 lämnade Almebäck ÖSK för att prova lyckan i belgiska Club Brügge. I Belgien spelade han totalt 61 matcher under sina två år innan flyttlasset gick vidare till danska Bröndby. Efter två och ett halvt år i Danmark, där han även hann med en utlåning till Esbjerg, korsades sedan hans vägar på nytt med den finaste av Sportklubbar. Ett påskrivet treårskontrakt i januari 2016 offentliggjorde det som många supportrar gått och trånat efter, Iron-Mike var hemma igen! Frågan är ju nu om han är här för att stanna karriärren ut eller om tankarna på ytterligare ett utlandsäventyr finns kvar där.

- Jag försöker att hela tiden tänka i nuet. När man svävar iväg och börjar tänka om vad som kommer hända så brukar det inte bli så bra i slutändan. Men självklart har jag drömmar om att hinna iväg på ett nytt äventyr innan karriären är slut, sen vad det i sånt fall skulle kunna vara får jag ta då om skulle bli aktuellt. När man som mig har familj och barn så är det andra aspekter som man måste tänka över innan man bara kan flytta någonstans. Spekulera kan man ju alltid göra men det är när saker och ting blir konkreta som man verkligen får en känsla av vad man egentligen vill. Just nu trivs jag otroligt bra i Örebro och hela min familj trivs jättebra så nu är jag supernöjd över att få vara där jag är och skulle heller inte ha något emot att avsluta min karriär i ÖSK.



Vi inväntar fortfarande de sista pusselbitarna till truppen men vad skulle du säga att supportrarna kan förvänta sig av Örebro SK 2017?

- Jag hoppas och tror att vi ska bli ett lag som är jobbiga att möta, som bara gnuggar på och kämpar hela vägen in i varje match! Ett lag som verkligen ger allt för varandra och som backar upp varandra i alla situationer, även när det blåser kallt.



Det låter bra! Avslutningsvis, hur mycket kommer Norrtälje nu få sota för Åtvidabergs sena kvittering senast?

2017-02-24 15:00:00

Michael Almebäck kommer vara en av lagets ledande pjäser i år, något som bärandet av kaptensbindeln ett par tillfällen under försäsongen bara stärker bilden av ytterligare. För Svartvitt berättar han nu om hur laget ska jobba för att täta till mer bakåt i år, varför Allsvenskan är bättre än vissa gnäller om samt så avslöjar han hur funderingarna går kring om han är "hemma" för att stanna eller fortfarande har tankar på att hinna med en ny vända i utlandet.