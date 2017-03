Damien Plessis: "Jag vill bara vinna, vinna, vinna med ÖSK"

Under fredagen gjorde ÖSK klart med den franske mittfältaren och mittbacken Damien Plessis. Damien har spelat i en rad internationella storlag. Men även Damien själv är stor – nyförvärvet är 193 cm lång. Redaktionen fick ett samtal med Damien Plessis och Magnus Sköldmark.

Där pratar fransmannen om sina tidigare klubbar, att laget är det viktigaste och känslan av att ÖSK verkligen ville ha honom.

Välkommen till ÖSK Damien, hur känns det att komma hit?

Tack! Jag är glad över att komma till Örebro. Det blir en ny resa för mig och en ny utmaning och jag hoppas att laget kommer att vinna många matcher. Och att vi gör det bästa vi kan, det är det viktigaste. Axén berättade på presskonferensen att du mest varit defensiv mittfältare tidigare, men att det nu är tänkt att du ska spela mittback. Vad tänker du om det?

Ja, jag pratade med tränaren och han berättade att han ville ha mig som mittback. Och jag kommer att göra mitt bästa. Om han säger åt mig att spela mittfältare kommer jag att göra det också. Men det är inte jag som är det viktigaste, utan laget.

Du har tidigare varit i större klubbar som Lyon, Liverpool och Panathinaikos. Hur kommer det sig att du nu väljer Sverige och ÖSK? För egen del är jag jätteglad över att ha kommit hit. Ja, jag har varit i andra större klubbar tidigare, men nu är jag här därför att klubben verkligen ville ha hit mig. De bästa delarna i min karriär har varit när klubbarna som jag representerat verkligen velat ha mig. Så när tränaren ringde mig och berättade hur han ville använda mig så var det inte mycket att fundera på. Jag vill bara vinna, vinna, vinna med ÖSK.

Magnus Sköldmark, det här är ju en mycket meriterad spelare. Hur lyckades ni få hit honom?

Det är ju så att ju längre man kommer i fönstret så är det spelare, med en annan kaliber, som kan tänka sig att byta till en mindre liga. Och det är egentligen det som gett resultat i det här fallet. Sen är det också en spelare som inte haft speltid på ett tag och han vill komma till en klubb där han är närmare att känna att han är en viktig startspelare så att det är några olika ingredienser därtill kunde vi presentera ett bra koncept som gör att han och hans familj känner sig trygga i det vi har levererat till dem. Så det är några olika parametrar.

Men jag är jätteglad att han har valt ÖSK Fotboll och ser fram emot att se honom på plan så fort som möjligt.



Det här är en spelare som spelat i Champions League, Premier League, spelat i Panathinaikos, Lyon, Liverpool. Och nu ÖSK. Är inte det nästan för bra för att vara sant, eller?

Ja, eller så vänder man på det. Skillnaden är inte så stor mellan ligorna mer än att det är större plånböcker. Bortser man från de fem stora ligorna så är det relativt jämnt när det gäller kvaliteten på fotbollsspelarna. De bästa lagen i Sverige kan spela jämnt med övriga europaklubbar och det har vi sett Malmö göra de senaste åren i Champions League och i kvalet tagit sig in i det spelet.



Jag är väldigt glad över att vi fått hit den här kalibern på spelare. Vi behöver ge honom lite tid, men detta visar också att svensk fotboll har tagit kliv och rankingen på ligan höjs och det är många klubbar, i de större ligorna, som ser att vi har en väldigt tävlingsinriktad liga där fler än bara ett eller två lag kan vinna utan det är många klubbar som är involverade i att vinna mästerskapen. Och det är nog också en faktor som kan ha bidragit till det här.



2017-03-03 15:20:00

