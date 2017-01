Den nya redaktionen, del ett: Jonathan Nordberg

Vi i den nya redaktionen är glada över att få presentera oss. Först ut: Jonathan Nordberg!

Berätta, vem är du och varför blev ditt hjärta vitt och svart?

Jag heter Jonathan Nordberg och är en 31-årig urörebroare som bor på behagligt gångavstånd från Behrn Arena. Efter att först ha byggt upp ett smygande intresse så var det väl egentligen runt åren 1996-97 som jag på allvar började följa vår Sportklubb mer intensivt.



Det är lätt att minna sig tillbaka till de där tidiga besöken nere vid räcket på Eyravallen när Gudjohnsen med ett genialiskt instick fann Sahlin som var skoningslös i avslutet. Att dessa legendariska herrar kort efter mitt inträde ersattes av Pär Ekström och Asbjörn Helgeland spelade mig ingen som helst roll. Jag var redan kär!



På tal om Helgeland så är det jag som på forumet går under namnet Asbjörn#10.



I ren fotbollsanda, vilka är dina styrkor och svagheter när det kommer till Svenskafans?



Jag ser mig själv som en riktig lagspelare som dessutom besitter funktionell teknik som Lagerbäck själv hade uttryckt det. Gillar att både täcka ytor och att ge mig in i en och annan het närkamp när tillfället uppstår. Gällande svaghet så ska jag jobba på att gå rakare på mål, att inte sväva iväg för mycket ut mot kanterna.





Vad kommer du bidra med till Svenskafans svartvita sida?



Givetvis med stolthet, hjärta och passion! Hur detta sedan i praktiken utspelar sig kommer nog visa sig naturligt med tiden. Förmodligen allt ifrån att rapportera från kylslagna U21-matcher till att följa upp var Kushtrim Lushtaku tog vägen eller försöka knäcka nöten kring hur vi sedan 2010 kan ha idel förluster i hemmamötena med Djurgården.







Om du skulle likna dig själv med en spelar som någon gång har spelat i ÖSK, vem skulle det vara – och varför?





Vår gamle vänsterback Peter Karlsson. Även om hans arsenal inte direkt innehöll några extrema spetsegenskaper så var han ändå en otroligt lojal spelare som under sina bästa år alltid gjorde laget bättre med sitt gedigna jobb.

0 KOMMENTARER 156 VISNINGAR 0 KOMMENTARER156 VISNINGAR HANS-PETER ÖHMAN

2017-01-14 14:00:00

Vi i den nya redaktionen är glada över att få presentera oss. Först ut: Jonathan Nordberg!

Redaktionen på Svartvitt har upprättat regler för vårt forum som vi ber samtliga läsa igenom och tar hänsyn till oavsett lagtillhörighet.