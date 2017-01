Den nya redaktionen presenterar sig – del tre!

Den tredje redaktionsmedlemmen drar den svarta tejpen ett extra varv runt strumporna, stoppar ner matchtröjan (med nr 019) i shortsen och tar ett djupt andetag.

Pass på: Hans-Peter Öhman!

Jag är en lillgammal glasögonorm som heter Hans-Peter. Jag är en närking i exil, boende i Malmö. Jag har haft Malmö som bas sedan 6 år, men mitt svartvita hjärta har aldrig slutat slå.Passionen inför hemstadens lag har istället förstärkts av att se nära vänner falla för den ljusblåa sjukdomen, medgångssupporterskapet.Jag började gå på matcher tillsammans med min bror under 2002. På den tiden Västra stå bestod av träplankor. Jag har alltid varit förälskad i supporterkultur och är vansinnigt fascinerad av att se individer med olika bakgrund och kultur samlas för att känna precis samma kärlek, fasa och nervositet under två gånger fyrtiofem minuter.Mina styrkor ligger i mina vassa avslut, en förmåga att nosa till mig avslutschanser och faktumet att jag lätt dribblar både mig själv och andra i mina formuleringar. Skulle vilja säga att jag både är explosiv och springer milen under 60, men då skulle jag ljuga.Jag kommer ta rollen som textredaktör och skriva texter om svartvit hjärta och smärta. Kärleken till klubben, även efter 0-1 borta mot J-Södra. Ihopblandat med populärkulturella referenser och en och en annan cynisk dräpa.Jag skulle vilja säga Kim Olsen. En bollmottagare som aldrig skulle banga en närkamp, en sylvass avslutare som egentligen bara behöver titta på bollen för att den ska rulla in i mål. Men det kan likaväl vara så att jag blir en Emra Tahirovic 2009. 10 kg för mycket, lojt joggande i offsideposition och fullständigt osynlig i defensivt straffområde.