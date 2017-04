Den svartvita försäsongen 2017: Sammanfattad

Försäsongen är över och den allsvenska premiären mot J-södra väntar.

Men hur var försäsongen egentligen? Vilka kom och vilka lämnade? Vilka spelade vi mot? Vem var bäst?

Alla dessa frågor och fler får ska ni få svar på!

Vilka lämnade?

Vilka kunde ha kommit?

Vilka kom?

Vilka mötte vi?

Försäsongens låg och höjdpunkter

ÖSKs försäsong har likt alla andra lag i allsvenskan varit fylld med torftiga matcher och värvningar som ska spetsa till kampen om Lennart Johanssons pokal.Men det är nog bäst att vi tar det från början och vi börjar med spelarna som lämnade efter säsongen.En stor mängd spelare lämnade redan under den pågående säsongen men många försvann efteråt också.Daniel var den första som lämnade efter säsongens slut då han gick till moderklubben Lidköpings FK för att agera spelande sportchef.Daniel som förmodligen hade allsvenskans smalaste ben och en poängskörd i samma storlek lämnade inte ett för stort hål spelmässigt.Så vi behövde få in mittfältare som en följd för att bredda truppen men det skulle dröja.Men ett tapp av den större storleken skedde den trettonde December då Astrit Ajdarevic lämnade för AEK Aten.Astrit som under vårsäsongen var allsvenskans kanske skickligaste mittfältare och hans poängskörd kommer saknas.Däremot var jag inte förvånad över att han lämnade en spelare som är pass skicklig som Astrit hör inte hemma i allsvenskan.Samtidigt hade vi också värvat in Besara som är mer rörlig i än Astrit men Astrits vänsterfot kan nog ingen matcha.Lite mer än en vecka senare lämnade ytterligare en spelare som hade en bra säsongshalva bakom sig.Martin Broberg som nätade mot allt och alla hösten 2015 hade haft en blek säsong bakom sig när han den tjugoförsta december blev klar för Odds BK i Norge.Martin hade redan under sensommaren utnyttjat en klausul i kontraktet för att få lämna efter säsongen samtidigt verkade beslutet var taget i ett ögonblick av hybris.För Martin var långt ifrån tongivande under säsongen 2016 som många journalister ville tror och att han lämnar har inte så stor påverkan som många tror.En annan spelare som var tongivande, om än inte poängmässigt men spelmässigt var Daniel Björnqvist.Högerbacken som agerade upp och ner längs högerkanten under hela säsongen var en karaktäristisk del av ÖSK 2016.Hans poängskörd blev tunn och ytorna bakom honom blev ofta stora vilket gjorde defensiven till en svår uppgift för hela laget.Men det var nog många som trodde han skulle bli kvar inklusive mig själv även om jag var tveksam på om jag ville ha han kvar.Så därför kom det nog som en överraskning att han inte fick förlängt utan fick istället söka sig till Eskilstuna och nykomlingarna AFC.Våra mittbackar hade sällan en lätt uppgift under säsongen men överlag var Erik Moberg en stabil pjäs.Men jag tyckte inte hade han någon större spetsegenskap och hans överlag bra spel hindrade inte målen från att trilla in.ÖSK ville ha in någon över 1.88 (enligt Axén) och som en följd fick en skadeförföljd Moberg lämna redan i mitten av Januari.Moberg blev klar för danska Superliga-laget Viborg FF på deadline-day och jakten på en mittback var i full gång.Den sista att lämna och kanske mest tongivande sedan återtåget var Robert Åhman Persson, Råp.Under hela vintern var det en lång följetång över RÅP, somliga sa att han ville till Asien för att tjäna storkovan.RÅPs namn kom upp på varenda presskonferens och så fort en journalist fick syn på Axén och Sköldmark kom hans namn upp.Men svaret var ungefär detsamma varje gång "RÅP letar efter klubb i Asien".Så därför kom det nog som en överraskning att RÅP blev klar för en klubb 966 mil österut från Asien.Nämligen C.F. Os Belenenses, RÅP kanske inte får pengarna han letade efter men han får bevisa sig ute i Europa, det är alltid något.Samtidigt blev Carl Ekstrand-Hamrén utlånad till division ett och gurkorna i Västerås SK.Vi får bara hoppas han tar chansen att verkligen visa vad han går för så han kan få en riktig chans när han kommer tillbaka.Många rykten sprid i silly-tider och denna säsong var inte annorlunda i det avseendet.Ett av de första ryktena som spred sig var om Moestafa El Kabir, men rykten som sprids på vårt forum ska tas med ett antal hinkar salt.Men det brydde sig inte Daniel "Disco" Kristoffersson om, han valde att skriva på Twitter om detta och resultatet blev komiskt.I en mängd inlägg så läxar Kabir upp "Disco" och skriver bl.a. detta"Jag återvänder inte till Sverige just nu. Och inte inom 2 år heller. Så det är antingen vänta på när jag återvänder eller sluta skriva skit."En annan som ryktades vara på gång in var Mohamed Bangura men även den övergången tog en oväntad vändning.Bangura sades vara klar för ÖSK men sent på kvällen den elfte januari blev han klar för Dalkurd av alla lag.Tydligen var anledningen till denna lite udda övergång att hans kärlek för AIK var för stor så han kunde inte gå till ett annat lag i allsvenskan.Vart var denna kärlek 2013? Men men, Axén har sagt i intervjuer efteråt att de inte var så nära Bangura som många trodde.Under hela vintern letade vi efter högklassiga mittbackar men de verkade inte växa på träd.Men under lägret i Portugal fick vi besök av Isaac Vorsah, ghananen som hade representerat sitt hemland i VM 2010 vars karriär hade gått brant utför.Tydligen hade han blivit nobbad av ett norskt lag och hans skadeläge var allt annat än smickrande men han skulle trots alla sina problem provspela för ÖSK.Problemet var bara att han var sjuk så det blev en kort träning och sen fick han sätta sig på planet för att testa lyckan någon annanstans.Under vintern verkade också en jakt på vänsterback vara på gång, en jakt som pågick ändå in i mars.Bland dessa vänsterbackar sades Pa Konate vara ett alternativ, det sades att Sköldmark, vår sportchef, var i Malmö för att prata med Konate.Som det "forumsrykte" det var så var det allt annat än sant.Men detta dementerade genom tre enkla ord."Ryktet stämmer INTE"Men vänsterbacksjakten pågick som sagt in i mars och Konate var inte det enda alternativet.En av de mer utskällda spelarna i Hammarby, Stefan Batan, var tydligen på gång.Men följetången slutade med att Batan fick nöja sig med en plats i BajenKanske blev Sköldmark avskräckt när han var inne på bajens forum och läste åsikterna kring Batan.Rykten var många men vi fick ju till slut tag på en del spännande nyförvärv.En högklassig anfallare och en lång försvarare eftersöktes men samtidigt behövde vi också täppa till leden på mittfältet.Men ÖSK hade gjort bra ifrån sig tidigare att hålla värvningar hemliga så den första spelaren att värvas inför 2017 var något av en överraskning.Filip valde att inte följa med sitt AFC upp i allsvenskan trots att han hade fått spela i hemstaden Eskilstuna.Och så här i efterhand var det nog rätt beslut för Filip pekas med all rätt ut som en kommande publikfavorit på Behrnabeu.Med sitt riviga spel och sin dugliga passningsfot så passar Filip som handen i handsken i ÖSK.Kort därefter innan nyår kom ännu en mittfältare men denna värvning var nog långt ifrån en överraskning.Johan Mårtensson har länge varit Axéns favorit och det var ingen hemlighet att Axén ville ha honom under alla dessa år.Men lite oroande var det att han kom nu, efter den katastrofala säsongen som han och Helsingborg hade.Mårtensson har trots alla pessimism levererat ett bra spel, vi får bara hoppas han lär sig skjuta också.In kom även en belgare, Yanis Lokwa Mbombo var dock inget nytt namn för oss svartvita.Han hade varit här på provspel i höstas och gjorde även två mål mot Degerfors i en U-21 match.Men det dröjde innan han blev klar för oss och han hann även med ett besök till nåt lag i Stockholm.Den forne Standard de Liege-anfallaren skrev på för oss i mitten av Januari.Och om man ska tro Axén så kan Mbombo ta allsvenskan med storm med tanke på hur han sett ut på de senaste träningarna.Så det var rätt så förvånande när vi i februari valde att låna in en till mittfältare.Divine Naah kom till oss från Manchester City och om man ska tro Axén så har han varit "Divine" på träningarna.Han är en offensiv mittfältare som även kan spela centralt så vi har en back-up till Besara men han kan också spela på kanten.En bra breddspelare i truppen men med stor utvecklingspotential så jag tror inte det är omöjligt att vi värvar honom permanent i sommar.Men helt plötsligt, i början av mars, började det hända saker.Den tredje mars kallade ÖSK till presskonferens där en mittback skulle presenteras.Damien Plessis hette den långe fransmannen som satt bredvid Åström, Axén och Sköldmark.En spelare som ingen av oss svartvita hade hört talats om, på gott och ont.Plessis som är 1,92 lång och har en bakgrund i Liverpools ungdomsakademi och i Panathanaikos.Låter som en välmeriterad spelare men verkligheten är en annan då han knappt fick spela i de två ovanstående klubbarna.Istället har han spelat i andraligan i frankrike sedan 2012 fram tills 2016 då han gjorde en kort sejour i portugisiska Marítimo.Så vi hade fått in den långa mittbacken och nu återstod bara en högklassig anfallare.Kujovic var inte aktuell, Engvall var inget att ha och Bangura älskade AIK för mycket.Vilka fanns kvar där ute? Jo, Kennedy Igboananike fanns.Igboananike hade levererat i allsvenskan förut och hans utländska sejour blev inte helt misslyckad som för andra skyttekungar.Bara tre dagar efter att Plessis tagit på sig den svartvita tröjan gjorde Igboananike samma beslut.Igboananike var den högklassiga anfallaren som Axén letat efter och nu var det slutvärvat.Så vi hade spelarna men vi måste ju också spela ihop oss inför den kommande säsongen.Och det var många matcher i Portugal, på Behrnabeu och i cupen.Först ut var en träningsmatch mot nykomlingarna Sirius hemma på Behrn.Det som utmärkte den matchen var att vi startade med junioren Adam Bark på topp.Och det blev succé, Adam som är född 2000 var den förste spelaren född på 2000-talet som gjorde mål i ÖSK-tröjan.Samtidigt gjorde även en till junior i form av Kevin Johansson sitt första mål.Två måldebutanter i samma match och förhoppningsvis inte deras sista mål i den svartvita tröjan.Däremot släppte vi in fyra mål mot ett mer moget Sirius så matchen slutade tyvärr i förlust.Sedan begav vi oss iväg till Portugal och det årliga lägret i Algarve där danska Aalborg var första motståndaren.Det var en match där danskarna, som var målsnåla i sin liga, visade oss varför när de brände öppet mål två gånger om.Samtidigt härjade Ayaz på sin kant utan att få in bolljäkeln i målet men en oväntad hjälte klev fram på slutet.Jonathan Lundberg skickade in en volley med vänsterfoten och sänkte danskarna sent.Så alla våra mål så här långt på försäsongen hade gjort av juniorer vilket var väldigt roligt.Efter att vi knäckt dansken så skulle vi få tjecken på fall men det blev oväntat svårt.Tjeckiska Jablonec stod emot vår offensiv samtidigt som man enkelt tog ledningen redan i den tionde minuten.ÖSK skapade halvlägen matchen igenom och närmast var Besara men han rullade bollen utanför när målet ekade tomt framför honom.Istället avgjorde tjeckerna på en straff efter att Almebäck lyckats med konststycket att dra på sig ett rött kort i en träningsmatch.I en match som bara skulle avverkas för att ÖSK och AGF skulle ta sig hem var det slarvet som visade sig mest.Men i allt slarv fann vi ett guldkorn när Ayaz gjorde försäsongens snyggaste mål när han rann igenom det danska försvaret och rullade in bollen bakom målvakten.Ett praktfullt sätt att avsluta ett lyckat träningsläger för Ayaz men tyvärr lyckades vi släppa in ett mål via en frisparksretur och matchen slutade 1-1.I och med det var träningslägret avslutat för i år och Ayaz var lägrets bästa spelare samtidigt som avsaknaden av en vass anfallare var stark.En vecka efter återkomsten till Örebro var det dags för cupen att dra igång.Och på ett kyligt Behrn arena var det Åtvidaberg som stod för motståndet.ÖSK skapade högkalibriga chanser och tog ledningen sent i första genom Besara på en billig straff.I andra halvlek var det ett trevande spel och Yannis Mbombo fick chansen att avgöra men bollen gick utanför.Istället slutade matchen med att Åtvidaberg kvitterade via Samuel Holm som nickskarvade ett inlägg i mål.ÖSK kom till Roslagen för att öva på målskyttet.Och mål fick vi många av där Lorentzson, Ayaz, Sköld och Mårtensson alla hittade nätet.Men det var Ring som stod i centrum då han spelade fram till tre målDetta var bara uppladdningen inför gruppfinalen på Behrn senare i början på mars.Örebro var piskat att vinna mot Hisingens stolthet för att ta sig vidare, och det började bra när Nordin Gerzic gjorde mål på frispark från ett patenterat "Gerzic-läge"Men senare skulle Häcken kvittera på en hörna genom Emil Wahlström som nickskarvade in bollen förbi Jansson.ÖSK hade lägen att ta ledningen igen och överlag gjorde man en bra match men andra halvlek blev mållös och ÖSK åkte ur cupen i gruppspelet.Svartvitt fick nöja sig med att spela träningsmatcher inför den allsvenska premiären och först ut efter gruppspelet i svenska cupen var Bajen.Och matchen fick en mardrömsstart när Hammarby tog ledningen redan i den första minuten igenom Fredrik Torsteinbö.För assisten stod Jiloan Hamad som var planens bäste spelare sett över hela matchen och han kommer få lov att bära Hammarby på sina axlar i år.Men en urladdning senare hade ÖSK vänt till 3-1 genom Rogic, Besara och Hines-Ike och det var otroligt skönt att se.Hammarby skulle få in en reducering i andra men vi hade koll på läget och tog hem segern.Förra året var de här som ett mittenlag men i år var det mästare som kom på besök.Men de bjöd inte riktigt upp till dans då ÖSK enkelt avfärdade dem först genom ett vackert frisparksmål av Gerzic.Sedan utav två mål från Kennedy Igboananike som gjorde sin debut i den svartvita tröjan.Och till slut satte Lorentzson punkt för föreställningen redan i den 51:a minuten.Men Ålänningarna hann få in ett sista tröstmål innan matchen var slut.Så var försäsongsmatcherna över och ÖSKs formkurva de tre sista matcherna pekade rakt uppåt och det lovar gott att Igboananike gjort sina första mål i ÖSK-tröjan.Men vilka höjdpunkter och lågpunkter innehöll försäsongen?Nordin har för vana att göra frisparksmål vid det här laget men Ayaz debutmål i ÖSK var otroligt vackert.Ayaz fick bollen på högerkanten av Sema och började löpa inåt mot straffområdet, ingen dansk kunde stoppa hans framfart och han rullade enkelt in 1-0Målet kan ni se här Vi visste när vi värvade honom att han höll hög klass.Och snacka om att leva upp till förväntningarna när Kennedy Igboananike retfullt enkelt gjorde sitt första mål för ÖSK mot Mariehamn.Sedan följde han upp det med ett till mål på en hörna när han fick måtta in bollen på volley.Målen kan ni se här Ofta brukar tränare var hemlighetsfulla kring spelare och övergångar men efter att ha fått frågor om RÅP i tid och otid under försäsongen så sa Axén som det var."Han vill till Kina eller Japan och tjäna pengar"Han sa som det var med RÅPs ambition om att gå till asien för att tjäna storkovan, vilket jag tycker är uppfriskande sett till hemlighetsmakeriet kring spelares övergångar.ÖSK skulle bara spela på klockan och Åtvidaberg skapade inget så detta skulle ju bara gå vägen tills den nittionde minuten.Men Samuel Holm lyckades trots allt vinna en höjdduell i straffområdet mot Brendan Hines-Ike och bollen seglade retfullt in i bortre hörnet.Ett mål som betydde att vi var piskade att vinna mot Häcken och den matchen gick ju sådär.Målet kan ni se här Filip Rogic har med sitt riviga spel och fina passningsfot snabbt tillkännagivit sin kandidatur som publikfavorit.Den unge spelaren från eskilstuna har visat stor mognad och kämpaglöd och det finns en anledning till att han var kapten i AFC förra säsongen.Damien Plessis kommer hit med noll speltid under säsongen 16/17 och man säger att han är välmeriterad.Men det är ju långt ifrån sanningen då han knappt fick spela i varken Liverpool eller Panathanaikos.Istället är verkligheten att han spelat mycket i franska andraligan men han har trots allt inte fått bevisa sig ännu.Sett till motståndet och förutsättningarna var Häcken den svåraste matchen på försäsongen.Trots att matchen slutade 1-1 så var ändå spelet bra och Axéns taktiska drag med att sätta Rogic på kanten istället för Ayaz blev lyckat.Inte för att Rogic har bättre fart och teknik än Ayaz men för att Rogic stängde ner Farnerud som är bland allsvenskans absolut bästa spelare.ÖSK skapade lägen framåt och släppte till lite bakåt, en bra match helt enkelt, synd bara att resultatet inte reflekterade insatsen.ÖSK skulle hem till Närkeslätten och AGF ville hem till Århus så det blev 90 minuter slarvig fotboll i den sista matchen på lägret i Portugal.ÖSK tog visserligen ledningen och släppte sen in en kvittering men det "brunkande" laget från Århus bjöd inte upp till dans precis.En match som inte lägger sig på minnet.Erik Wärlegård har gjort ett hårt jobb för ÖSK som SLO och länk emellan oss supportrar och klubben.Han har lagt egna pengar på material och han har levererat intervjuer och mycket mer till oss svartvita.Men det överlägset bästa från försäsongen var en video från lägret i Portugal där materialaren Stålis ger oss flashbacks till en svunnen tid då badvakter tog upp all tid i teverutan.Nahir Besara glänser till ibland och när han gör det levererar han poäng.Men han har så mycket mer i sig och har en tendens att försvinna ur matchbilden för ofta.Och han har bränt otaliga lägen att göra mål under försäsongen så därför var det nog extra skönt för honom att göra mål mot sin förra klubb Bajen.Men han kan mycket bättre för han är ju den bästa spelaren i vår trupp om man frågar Aftonbladet och Expressen.Många spelare var det som hade sina stunder, Ayaz var riktigt bra i Portugal men tappade glöden lite grann och Kennedys debut var lovande.Men Filip Rogic river och sliter varenda minut han får i ÖSK-tröjan och hans uppoffrande spel visar att luckan efter RÅP kommer täppas till rejält.Nu är bara frågan om han tänkte överglänsa RÅP i mer än bara det spelmässiga och även få mer varningar än RÅP också.Men den frågan och många mer kommer vi få svar på först efter att alla trettio omgångar av allsvenskan har avverkats.Forza Svartvitt!