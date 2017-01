En ny svartvit redaktion tar plats – "Det här är en nytändning!"

Sedan en tid tillbaka har både svartvita supportrar och Svenskafans efterfrågat en svartvit redaktion till Svenskafans. Idag kan vi meddela att den nya redaktionen har blivit utvald och är i full gång med sitt arbete. "Jag är övertygad om att det här kommer bli bra", säger Pernilla Olsson på Svenskafans.





Den svartvita fansidan på





Sedan 1998 har sidan administrerats och sköts av Johannes och Marcus Avenbrand, som idag meddelar att de inte längre kommer ha ansvar för sidan.



I deras ställe kommer en ny redaktion ta plats, med förhoppningen att ta communityt till nya höjder med hjälp av ett levande forum, relevanta nyheter och innehåll som berör såväl sittplatsrävar som ståplatsultras.



"Det var roligt att det snabbt kom så många insatta, kompetenta och peppade supportar nu är redo för att ta över Svartvitt", säger Pernilla Olsson på Svenskafans och avslutar med "Jag är övertygad om att det här kommer blir bra!"



"Det här är en nytändning! Bröderna Avenbrand har gjort ett fantastiskt jobb och det blir en utmaning för oss som tagit över. Vi vill tacka Marcus och Johannes för all den tid ni lagt ner genom åren", säger Marcus Folkö Müntzig från den nya svartvita redaktionen.



Hela redaktionen kommer presenteras inom kort.





Heja Sport!





0 KOMMENTARER 190 VISNINGAR 0 KOMMENTARER190 VISNINGAR HANS-PETER ÖHMAN

2017-01-13 13:59:00

Redaktionen på Svartvitt har upprättat regler för vårt forum som vi ber samtliga läsa igenom och tar hänsyn till oavsett lagtillhörighet.