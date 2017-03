Anton Fagerström om tänkbar allsvensk premiär: "Jag är redo!"

Under förra sommarens svartvita transferkarusell fick vi se så många som sju nya ansikten ansluta till spelartruppen. Ett av dessa ansikten tillhör en 25-årig målvakt som smög in i truppen lite under radarn i samband med att Jacob Rinnes flyttlass bar av till Belgien. Svartvitt fick sig en liten pratstund med denna självutnämnda fotbollsnörd av gotländsk härkomst som hämtades in närmast från Nyköping.

Om jag frågar dig, vem är Anton Fagerström och hur har din fotbollsresa sett ut fram tills att du kom till ÖSK förra sommaren?

- Jag är en lugn och trevlig kille som är uppvuxen på Gotland, familjen bor fortfarande kvar på ön. När jag var femton år flyttade jag till Norrköping där jag gick på fotbollsgymnasiet och spelade med IFK Norrköping. Där blev det några matcher på bänken i Superettan innan jag flyttade hem till ön igen efter studenten för spel i FC Gute i Division 2. Året efter gick flyttlasset till Nyköping där jag spenderade fyra och en halv säsong. Första säsongen vann vi Division 2 så efter det blev det tre och en halv säsong i Division 1 Norra innan jag lämnade. Jag får nog säga att jag är en riktig fotbollsnörd, spelar jag inte själv så tittar jag på fotboll.



Favoritliga?

- Jag kollar framförallt väldigt mycket på Premier League och är ett stort fan av Manchester United. Sen följer jag såklart Champions League och i år även Europa League eftersom United spelar där nu.



Hur skulle du beskriva dig själv som målvakt?

- Jag är en verbal målvakt som gillar att styra backlinjen. Jag är bra i en-mot-en-lägen. Sen gillar jag det offensiva spelet med fötterna och även med snabba igångsättningar.



I samband med att Rinne lämnade Sportklubben förra sommaren så var det från klubbens sida ganska uttalat att Oscar skulle ta vid som ny etta i kassen samtidigt som Anton togs in som backup på ett kontrakt säsongen ut. Detta kontrakt förlängdes sedan efter säsongen med ytterligare ett år. Anton medger att han i år är ute efter att konkurrera mer på allvar och ge Oscar en match om platsen mellan stolparna.

- Det är den bästa som spelar. Jag jobbar stenhårt på träningarna för att vara redo när chansen dyker upp på match. Oscar är en väldigt bra målvakt och vi jobbar bra ihop tillsammans med Robban (Axelsson, målvaktstränare reds. anm.). Jag känner att jag utvecklas mycket och tar steg hela tiden så jag känner väl att jag är närmare platsen nu än när jag skrev på i somras.



Att det ”bara” blev en ettårsförlängning, var det något som önskades specifikt av antingen dig eller klubben?

- Det var något som passade både mig och klubben bra så det var bara att köra!



Om du blickar framåt, var ser du dig själv karriärmässigt om tre år?

- Som en etablerad allsvensk målvakt. Sen har väl alla spelare proffsdrömmar så det vore ju kul att få möjlighet att testa på spel i något annat land.



Hur trivs man annars som gotlänning i staden Örebro?

- Jag trivs väldigt bra, det är en fin och lagom stor stad. Sen kommer tjejen flytta hit snart från Nyköping också så då kommer jag trivas ännu bättre. Det enda jag kan klaga på är väl att havet är så långt borta. Somrarna är bättre på Gotland.



Du kallar dig själv fotbollsnörd men hur spenderar du helst din tid när du inte spelar eller tittar på fotboll?

- Jag gillar att umgås med flickvännen och vänner. Sen blir det ganska många timmar med tv- och dataspel. Där blir det en hel del NHL på PS4 men framförallt Football Manager på datorn. I år tänkte jag dock även se till att återuppta golfkärriären.



Den 3:e april möter vi J-Södra i den allsvenska premiären. Oscars kommande barn har sitt planerade ankomstdatum dagen före. Hur laddad är du att kliva in i kassen om det skulle behövas?

- Jag är väldigt taggad! Det vore såklart riktigt kul, det är ju därför man tränar nästan varje dag. Jag är redo om det skulle behövas!



Grymt Anton! Vi avslutar med fem snabba.



Vem skjuter hårdast i laget?

- Svår fråga faktiskt… Men jag får nog ändå säg Nahir på den.



Vem har bäst precision i avsluten?

- Victor är riktigt vass på att lägga in bollen precis vid stolproten.



Vem viker inte undan i luftduellerna med målvakt på träning?

- Där skulle jag nog säga Rogic. Han bangar inte för någon duell!



Vem är sämst förlorare i laget?

- Argast på planen är nog Nordin. Men när vi spelar gris i omklädningsrummet så är det utan tvekan Victor Sköld!



Vem blir lagets viktigaste nyckelspelare 2017?

2017-03-14 13:30:00

