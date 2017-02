Ferhad Ayaz: "Jag fick ingen lön på tre månader"

När han skrev på för ÖSK i under sommaren 2016, hade det varit tyst kring Ferhad Ayaz under nästan ett år. Ferhad hade spelat 56 matcher för Degerfors när utlandsflytten och Turkiet lockade. Det blev ett turbulent år för den kvicke yttern, som nu ser fram emot en hel försäsong och en god stämning i truppen.

Försäsongen har precis dragit igång, hur känns det i kroppen?



- Jo, det var länge sen jag hade en hel försäsong. Det är bara kul!



Du har varit en del av ÖSK i lite drygt ett halvår. Hade du någon koll på klubben innan du skrev på?



- Jag brukade kolla på ÖSKs matcher när jag spelade i

Du lämnade ju Degerfors för ett utlandsäventyr i Turkiet och Gaziantepspor, i en stad 50 mil från den syriska gränsen.

Hur känns det att befinna sig så nära en konfliktzon?



Helt ärligt så märke man inte någonting, Gaziante är liksom en typisk turkisk stad, så det var inga problem med staden. Jag hade mer problem med klubben Gaziantepspor. Det är tufft att vara proffs i utlandet. Man är ganska ensam och konkurrensen är stenhård. Klubben sköttes inte så bra heller, varken ekonomiskt eller sportsligt.



Gaziantepspor har bytt tränare anmärkningsvärt många gånger, 22 tränare har blivit anställda under 2000-talet. Denna säsongen tränas klubben av Ibrahim Üzülmenz, som spelare 47 matcher för laget under säsongen 2000-2001.

Klubben kämpar idag i botten av turkiska Süperlig. Klubben ligger sist med tolv förluster på sjutton spelade matcher.



- Jag började tröttna när klubben inte betalade ut lönerna i tid. Till slut hade jag väntat på lön i tre månader, och då bestämde jag mig för att sticka vidare.



Hur känns det att inte få någon lön av sin arbetsgivare?



Det är ju inte kul alls. Men det finns inte mycket att välja på när man befinner sig mitt i det. Visst, man kan klaga och kräva sin lön men klubben kan göra vad de vill med dig: Slänga ut dig ur A-laget, sätta dig i juniorlaget eller tvinga dig att köra 2-3 pass om dagen. Man får bita ihop och ta ett leende



Det känns som att 2017 kan bli ett spännande år för ÖSK och vi har många offensiva krafter i truppen. Hur ska Axén använda sig av dig för att du ska spela som bäst?



- Jag ser mig själv som en renodlad Yttermittfältare. Jag vill spela på en kant och hålla bredden, utmana en mot en och plocka många poäng.



Vad har du för målsättningar under 2017?



Jag har ingen personlig målsättning för i år. Jag tar det som det kommer och vill ha kul på planen.



Är du sugen på ännu en utlandsäventyr?

Absolut, jag vill komma ut igen. Men det måste kännas rätt från början. Men det är ingenting jag tänker på nu. Vi i ÖSK ska kämpa för att hålla oss högt som bara möjligt i tabellen!













- Jo, det var länge sen jag hade en hel försäsong. Det är bara kul!- Jag brukade kolla på ÖSKs matcher när jag spelade i Degerfors också, så jag kände väl till klubben, arenan och staden. Det bidrog en hel del till att jag valde ÖSK tillslut. Det är en superbra stämning i truppen. Det är många nya spelare i truppen, det är känns på sätt och vis som ett helt nytt gäng. Men samtidigt, det är ett skitskönt gäng.Helt ärligt så märke man inte någonting, Gaziante är liksom en typisk turkisk stad, så det var inga problem med staden. Jag hade mer problem med klubben Gaziantepspor. Det är tufft att vara proffs i utlandet. Man är ganska ensam och konkurrensen är stenhård. Klubben sköttes inte så bra heller, varken ekonomiskt eller sportsligt.- Jag började tröttna när klubben inte betalade ut lönerna i tid. Till slut hade jag väntat på lön i tre månader, och då bestämde jag mig för att sticka vidare.Det är ju inte kul alls. Men det finns inte mycket att välja på när man befinner sig mitt i det. Visst, man kan klaga och kräva sin lön men klubben kan göra vad de vill med dig: Slänga ut dig ur A-laget, sätta dig i juniorlaget eller tvinga dig att köra 2-3 pass om dagen. Man får bita ihop och ta ett leende- Jag ser mig själv som en renodlad Yttermittfältare. Jag vill spela på en kant och hålla bredden, utmana en mot en och plocka många poäng.Jag har ingen personlig målsättning för i år. Jag tar det som det kommer och vill ha kul på planen.Absolut, jag vill komma ut igen. Men det måste kännas rätt från början. Men det är ingenting jag tänker på nu. Vi i ÖSK ska kämpa för att hålla oss högt som bara möjligt i tabellen!

0 KOMMENTARER 260 VISNINGAR 0 KOMMENTARER260 VISNINGAR HANS-PETER ÖHMAN

2017-02-01 18:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-02-01 18:00:00

Örebro

2017-02-01 00:53:00

Örebro

2017-01-31 08:00:00

Örebro

2017-01-31 02:00:00

Örebro

2017-01-30 20:00:00

Örebro

2017-01-30 12:00:00

Örebro

2017-01-27 12:00:00

Örebro

2017-01-24 16:00:00

Örebro

2017-01-22 19:09:00

Örebro

2017-01-21 16:00:00

ANNONS:

När han skrev på för ÖSK i under sommaren 2016, hade det varit tyst kring Ferhad Ayaz under nästan ett år. Ferhad hade spelat 56 matcher för Degerfors när utlandsflytten och Turkiet lockade. Det blev ett turbulent år för den kvicke yttern, som nu ser fram emot en hel försäsong och en god stämning i truppen.Man brukar säga att det inte finns något skönare än 1-0 vinster och idag var det inget undantag. En välbehövlig nolla hölls av Örebro i Portugal när man sänkte danskarna med ett sent mål.Med tävlingssäsong 2017 enbart några veckor bort passar Kubanerna på att skicka en hälsning till DIG:Säsongen som gick var händelserik för Örebro sportklubb och nu ska det rustas inför en ny säsong. Och här kan ni följa alla rykten och klara övergångar inför säsongen 2017.Lägret i Portugal är i full gång och ÖSK ska nu spela sin andra match på försäsongen efter förlusten hemma mot Sirius.För några månader sedan var det få svartvita svartvita supportrar som kände till den hästsvansprydde mittbacken som nu spås en lysande framtid. Arvid Brorsson gick från U-19 till debut i A-laget på bara några månader. Den svartvita redaktionen tog en snack med Brorsson några dagar innan matchen mot Sirius, för att ta tempen på en av lagets mest spännande talanger.Årets Atlantic Cup går av stapeln mellan den 31 januari och 7 februari. För Örebro SK del blir det fjärde gången som laget deltar och de två senaste åren har ÖSK slutat som silvermedaljörer efter "finalförluster" mot FC Dynamo Moskva (2015) och FC Zenit St Petersburg (2016). Turneringen har ett lite annorlunda upplägg som gör att lagen i de olika grupperna inte möter alla sina gruppmotståndare utan bara två av dessa innan de är dags för slutomgång.Redaktionens femte och sista medlem kliver fram till straffpunkten lika säkert som Tomas Andersson. Kort avsats, perfekt bollträff och stolpe-in. Mina damer och herrar: Kenny Tunmats!Örebros första match för året fick en ungdomlig ton där ett mer moget Sirius till slut vann komfortabelt.När jag svänger in bakom Behrns södra läktare slår det mig att det är första gången jag är tillbaka sedan den där hemska oktoberkvällen när vi i årets sista hemmamatch mötte Östersund. Minnena av stor uppgivenhet kombinerat av nedkylt oktoberregn sköljer över mig. Dessa bistra inre bilder slås dock snabbt bort när jag på väg mot läktaren inte bara möts av en kisande morgonsol utan även en raskt gående Ivan Stenberg, ropandes på sitt karaktäristiska "Mycket bra!" till någon på andra sidan arenan.