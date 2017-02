Ghanansk landslagsmeriterad mittback provspelar för ÖSK

Örebro SK meddelar idag att mittbacken Issac Vorsah ansluter till laget för provspel. I just det här fallet handlar det dock inte om en helt oerfaren spelare som ÖSK vill titta närmare på utan istället är det en 28-årig spelare med landslagsmeriter från Ghana som med drygt 100 Bundesligamatcher på kontot kommer till ÖSK för att laget, klubben och spelaren ska kunna lära känna varandra lite närmare.

Isaac Vorsah kommer senast från den österrikiska ligan där han representerade Red Bull Salzburg och deras farmarklubb Liefering. Innan dess tillhörde han tyska Hoffenheim där han spelade 110 matcher mellan 2007 och 2012.Det finns rapporter om att marockanska FAR Rabat värvat honom men det är något som Vorsah själv avfärdar som direkt felaktigt. Till nättidiningen ghanasoccernet säger Vorsah: ”I want to say that I know nothing about the signing of Far Rabat or any club in Morocco I am just home.”Vorsah spelade sin senaste landskamp för Ghana 2013 och har totalt 41 landskamper på kontot. Vorsah spelade två matcher för Ghana under VM 2010 när ”Black Stars” gick till kvartsfinal.Det som Svartvitt kan känna en viss oro inför är Vorsahs skadehistorik. Av det som går att hitta på nätet verkar han haft en hel del knäbesvär och var senast borta mellan sommaren 2014 fram till slutet av 2015 för just den typen av skada.Vorsah är just nu kontraktslös och provtränade så sent som i januari för norska Tippeligalaget Sogndal. Sogndal värvade strax därefter en ung norsk mittback från Rosenborg och en isländsk vänsterback från Sarpsborg och då blev det inte längre aktuellt med Vorsah. Till norska tidningen Firda säger Sogndals tränare Eirik Bakke att de var väl medvetna om Vorsahs skadehistorik och att det var en av anledningarna till att de tog in honom på provspel från första början. Till tidningen Sogn Avis säger Bakke att Vorsah var en spännande tanke men att han inte spelat fotboll på länge och att valet då istället föll på norrmannen och islänningen.Till ÖSKs hemsida säger sportchef Magnus Sköldmark: "Isaac Vorsah är en välmeriterad mittback som vi haft ögonen på under en tid. Han har ledaregenskaper och besitter stor rutin från sin tid i Ghanas landslag, samt som utlandsproffs i tyska Hoffenheim och Red Bull Salzburg. Det här är ett ypperligt tillfälle att lära känna honom och hans fysiska status bättre."OM Vorsahs skadehistorik verkligen är historia så är det en spelare av hög klass. Att spela över 100 matcher i Bundesliga gör ingen dussinlirare och när det dessutom finns drygt 40 landslagsmatcher med i ryggsäcken vore det dumt av ÖSK att inte kolla upp Vorsah när de nu får chansen.Frågan Svartvitt ställer sig är vad vårt försvar behöver? En spelare, som likt RÅP när han kom, behöver en inkörningstid för att komma tillbaka till fornstora dagar eller en spelare som kan gå in och leverera direkt? Svartvitt tycker att det senare låter klokast, men å andra sidan kan ÖSK tacka nej till en sådan spelare som Vorsah? Och med facit i hand blev resultatet av RÅPs inkörningstid väldigt lyckosam.