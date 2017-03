Crespo när han bjuder på sitt karismatiska leende iklädd den finaste av tröjor.

Hallå där... Alhassan "Crespo" Kamara

På söndag eftermiddag gästar BK Häcken oss på Behrn Arena där det ska avgöras vilket lag som tar sig vidare till Cupkvart. Det blir samtidigt första gången en viss Alhassan Kamara återbesöker Behrn Arena sedan han lämnade klubben i somras. Svartvitt fick tag på Crespo för en liten kortare avstämning inför helgens drabbning.

Hur känns det att nu återvända till Behrn Arena för första gången i “fel” tröja?

- Det kommer bli en härlig känsla att återvända, jag kan faktiskt nästan inte sätta ord på det. Samtidigt kommer det kännas väldigt märkligt att spela mot min gamla klubb på Behrn.



Du hade ju en väldigt speciell relation till Axén när du var här. Vad har han betytt för din karriär och har ni kontakt än idag?

- Givetvis har han betytt och kommer alltid betyda mycket för mig. Han kommer alltid vara mannen som vände min karriär till det bättre. Vi har fortfarande en väldigt bra kontakt idag.



Sex mål på de fyra senaste matcherna säger egentligen det mesta… men hur känns formen inför söndag?

- Ja, det känns riktigt bra att få göra mål och vara inne i ett flow. Men jag är fortfarande inne i processen av att försöka ta mig tillbaka till där jag vill befinna mig. Jag försöker ha roligt på planen och njuter av varje enstaka minut som Alex brukade säga åt mig att göra när jag spelade i ÖSK.



Häcken har ett riktigt spännande lag på pappret i år. Är det guldvarning?

- Ja, vi har ett riktigt bra lag. Jag låter dock säsongen tala för sig själv på den frågan.



Jag har hört rykten om att du skriver på en bok. Stämmer detta och kan du i sådant fall berätta något om det?

- Det stämmer. Jag har jobbat med den under de senaste ett och ett halvt åren. Den handlar om min resa i livet. Jag är född och uppvuxen i en krigszon, vilket ger väldigt svåra förutsättningar att lyckas. Jag är samtidigt yngst i min familj och är den som tar ansvar för dem alla. Boken handlar om hur jag från en plats där ingen någonsin blir professionell fotbollsspelare har lyckats bli just detta i Sverige, min resa till Sverige helt enkelt. Hur jag har byggt upp min mentala inställning att lyckas i Sverige. Hur jag har lyckats komma in i samhället och anpassat mig till livet i Sverige. Hur jag har lyckats ta mig över berg när ingen har trott på en. Livet i ÖSK, AIK, Boden, Häcken… Boken kommer berätta allt om mitt liv från att jag var liten fram tills idag.



Det låter som något många av våra supportrar kommer vilja ta del av. Vill du skicka med någon hälsning till Kubanerna och övriga supportrar inför söndag?

- Absolut, de kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta oavsett vilket lag jag spelar för. Jag kommer aldrig glömma den support och det stöd de gav mig under min tid i klubben. Om jag finge bo på Västra Stå!



Stort tack Crespo! Avslutningsvis, hur går det på söndag?

2017-03-02 15:10:00

På söndag eftermiddag gästar BK Häcken oss på Behrn Arena där det ska avgöras vilket lag som tar sig vidare till Cupkvart. Det blir samtidigt första gången en viss Alhassan Kamara återbesöker Behrn Arena sedan han lämnade klubben i somras. Svartvitt fick tag på Crespo för en liten kortare avstämning inför helgens drabbning.