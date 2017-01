Hallå där… Mirza Jelecak!

På söndag möts ÖSK och Sirius i årets första träningsmatch och en av Uppsala-lagets assisterande tränare heter Mirza Jelecak. Det är samme Jelecak som är starkt förknippad med Örebro SK då han under början av 2000-talet spelade över 100 matcher för de svartvita.

Under sin spelarkarriär hann Jelecak också representera Landskrona BoIS, Dalkurd, Väsby och Sirius innan skorna lades på hyllan och en tränarkarriär inleddes. Tillsammans med Thomas Lagerlöf är han idag en av två assisterande tränare under huvudtränaren Kim Bergstrand Det känns såklart alltid lite speciellt att möta ÖSK eftersom att jag är fostrad i klubben och har spelat där under många år och jag har många fina minnen från den tiden. De flesta och bästa minnena är från vardagen i omklädningsrummet och kring träningarna. Sen var ju avancemanget till Allsvenskan 2006 något som smäller högt och om jag ska nämna en enskild match så måste det nog vara hemmavinsten mot Norrköping 2001 som vi vann med 5-3.Just nu handlar det om att våra spelare i Sirius ska komma igång och spela match. Inför säsongen handlar det för vår del om att etablera oss i Allsvenskan och anpassa oss till spelet och tempot. Vi vill försöka ta vårt spel som vi spelat från division 1 och Superettan in i Allsvenskan. Vi är införstådda om att det kommer bli betydligt tuffare men vi är ett lag som jobbar väldigt hårt med att utveckla spelarna och vårt spel. Vår tro är att vi kan göra det även i Allsvenskan.Framförallt är vi ett starkt kollektiv men vi har många duktiga spelare. Till exempel Kingsley Sarfo och Christer Gustafsson med flera.