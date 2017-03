Hallå där... Pernilla Olsson

Ikväll möts Hammarby och ÖSK i en träningsmatch. Båda lagen är utslagna ur Svenska Cupen och bör ha fullt fokus mot den Allsvenska premiären. Svartvitt kollade av läget inför matchen med Pernilla Olsson från Hammarbys Svenska Fans-redaktion.

Hur är känslan hos er i Hammarby-redaktionen inför säsongen? Och även inför dagens träningsmatch?

Oj oj oj, hur mycket av min ångest kan du bära? Jag är – precis som vanligt – skitnervös inför säsongen. Jag känner mig osäker kring flera delar. Vi har en ganska ålderstigen trupp, med ny tränare och ett sportsligt rätt kasst år bakom oss. Visst, det ordnade ju upp sig till slut med seger i hemmaderbyt mot Djurgården och klarat kontrakt men jag var under sommaren jätteorolig för att vi inte skulle greja det där kontraktet. De här åren i



Det är en viktig försäsongsmatch ikväll. Vi vann mot AFC senast och den matchen såg jag faktiskt. Det slog mig då att tempot var riktigt lågt. Det gick ju inget vidare i cupspelet där vi inte ens kunde slå Varberg hemma så jag ser med lite spänd förväntan fram emot hur spelet ser ut mot ÖSK.



Vad har varit bra?

Jag är nöjd med att se hur Pa Dibba sett ut i spelet. Han kom ju på hösten förra året från



Personligen är jag också jätteglad över att Leo Bengtsson och



Nye tränaren Jakob Michelsen beskrivs som en "mini-Mourinho". Hur märks det?

Jag har bara sett ett par träningar under försäsongen men det jag har sett har jag gillat. Han är aktiv, ge mycket feedback, verkar vara pedagogisk och engagerad. Det är en ledarstil jag generellt tror mycket på. Däremot vet jag alldeles för lite för att uttala mig om innehållet och fotbollskunnandet. Men jag litar ju på de som rekryterat att de har full koll på det.



Hur ser ni på ert truppbygge? Utifrån ser Jiloan Hamad spännande ut, men sen då?

Jag saknar flera spelare. Skulle vilja ha en central tvåvägsspelare. Jag vill ha en ytterback. Och väldigt gärna en bra forward också. Huruvida det levereras innan säsongen startar låter jag vara osagt. En dansk mittback är ju värvad och ansluter till sommaren, annars känns faktiskt mittförsvaret rätt osäkert också i nuläget.



Hammarby har inte direkt övertygat på försäsongen; 2 vinster, 4 oavgjorda och 5 förluster så här långt. Vad har gått fel?

Jag tänker att det handlar om byte av tränare och i viss mån byte av sätt att spela, jag tänker att det handlar om skador och sjukdomar, jag tänker också att det handlar om att vi faktiskt inte har en så himla stark trupp!



Lycka till ikväll då. Eller ja, kanske inte ikväll. Men för övrigt. Stort lycka till.

2017-03-16 08:30:00

