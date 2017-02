Hallå där... Robert Åhman Persson

Robert Åhman Persson är klar för portugisiska Belenenses. Svartvitt har fått en lite hälsning som vi vill skicka vidare!

Hej Robert. Stort grattis till utlandsäventyret.

Tack så mycket!



Vi på Svartvitt önskar dig en fantastisk tid! Är det något du skulle vilja hälsa alla ÖSK-supportrar?

Ja, jag skulle vilja att ni fortsätter att stötta laget som ni alltid gör.



Västra Stå har vuxit och inramningen har blivit bättre tack vare er. Snart hoppas vi långsidorna vaknar på riktigt och då blir det toppklass!



2017-02-03 19:35:00

