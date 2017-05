Örjans Vall, 2017-05-20 18:00

Halmstads BK - Örebro

0-0



Debuterande Yannis Mbombo fick varken se något mål framåt eller bakåt när han och ÖSK fick med sig en poäng från matchen mot HBK i Halland.

Halmstad BK-Örebro SK 0-0: En match i mellanmjölkens tecken

Det var två lag som var piskade att vinna som stötte ihop med varandra på Örjans vall.

Kanske var det också denna förväntan som gjorde att matchen till slut slutade i ett mållöst kryss.



Efter matchen mot Sundsvall så var mitt tålamod nästintill slut och jag var så innerligt trött på det oerhört sega 4-4-2 vi spelade.

Men enligt Nerike Allehandas rapport så skulle de ställa upp med ett 4-5-1 där Yannis Mbombo skulle spela ensam på topp.

Spännande tänkte jag men jag fick en smärtsam påminnelse om att Axén är en envis typ när han på matchdagen ställde upp med ett 4-4-2.

Ett 4-4-2 där Filip Rogic skulle spela med Mbombo på topp och med det beskedet sjönk mitt humör ännu en gång.



Isak Pettersson står pall

Ett 4-4-2 med Rogic av alla människor var längst fram i "Astrit-rollen" skulle inte visa sig göra något vettigt långt in i matchen.

För inför matchen skrev jag om de två trubbiga anfallen lagen besatt och matchen visade just det.

För det dröjde tills den trettiotredje minuten(!) innan en riktig farlighet visade sig på planen.

Och det var inbytte Victor Sköld som hade ersatt vår andre "anfallare" Rogic som spelade fram bollen till Nahir Besara.

Besara fick bollen centralt framför straffområdet och fick ta sig in och avsluta mot nedre hörnet men HBK-målvakten Isak Pettersson gjorde en grym räddning.



Spelet hade böljat lite fram och tillbaka utan att något lag fått till det, Halmstad hade komplicerat sina anfall alldeles för mycket samtidigt som vi hade svårt att få över bollen på offensiv planhalva.

Men nu hade vi börjat få vind i seglen och ett utmärkt läge att ta ledningen skulle komma när Sköld fixade en frispark precis vid straffområdeskanten, Nordin Gerzic skulle ta den.

Och precis som mot Djurgården så skulle han rånas men det var inte Isaksson denna gång utan Isak Pettersson.

Nordin sköt en låg frispark mot den del av muren där de svartvita stod och de flyttade på sig men Pettersson visade prov på fin räckvidd och bra reflexer när han räddade den till en hörna.

Inga mer chanser skulle komma under den första och ett böljande spel med två klara målchanser för ÖSK var allt vi fick, 0-0 i halvlek.



Stolpen är målvaktens bästa vän.

Efter att ha skapat i slutet av första så fortsatte det i den andra.

Men det var en av de två initiativrika HBK-spelarna, Nikolai Alho, som skulle skapa första chansen i andra när han sköt ett långskott som Oscar Jansson räddade.

För på en hörna så skulle Nordin skjuta, men som tur var missade han och "skottet" blev en passning till Mårtensson som försökte skruva in bollen, men ännu en gång räddade Pettersson.

ÖSK skapade under början av andra en hel del hörnor men det skulle inte bli något nätrassel efter någon hörna den här matchen heller.

Bakåt så skötte sig försvaret bra under hela matchen och Halmstad skapade ett par chanser på långskott, stängt i straffområdet med andra ord.



Men långskott är inte alltid ofarliga vilket Sead Haksabanovic visade när han avfyrade ett bra skott men Jansson räddade det skottet och det svaga avslutet som Ruud Tveter skapade i andravågen.

ÖSK skulle efter Haksabanovics skott och den rätt så tama pressen av HBK skapa ett par frisparkar men varken Nordin eller Besara gjorde mål på sina lägen.

Under denna tid byttes Mbombo ut och han hade haft en okej dag på jobbet med tanke på att han bara var i nittio procent redo enligt sig själv.

Han kändes mer hotfull längst fram än Victor Sköld men nog om köld, in kom Divine Naah som drev framåt med bollen i trängda lägen och som jag tycker förtjänar en chans i startelvan framför Besara.



Matchen fortsatte i sitt halvspännande spår då Omoh skapade mer mot ett allt tröttare HBK-försvar men varken inspelen eller hörnorna resulterade i något.

Vilket är tråkigt för Omohs skull, hade vårt lag haft ett par centimeter mer i genomsnittlig längd så hade hans roll varit så mycket större bara de otaliga hörnorna resulterade någon gång.

Men de gjorde de icke och alla närkingar och halläningar höll på att skriva av detta kryss när Fredrik Olsson tog i allt vad han hade på ett avslut som gick via stolpen och ut.

Vi svartvita höll på att sätta champisen i halsen men Janssons bästa vän räddade honom och poängen, matchen slutade 0-0 till slut.



Kul med en poäng kan man tycka men inget av lagen på planen visar att de har något i allsvenskan att göra med sådant trubbigt anfallsspel.

Vi har inga anfallare i närheten av målchanserna även fast Mbombo visar intentioner och ersättarna håller ingen större klass.

Så kanske är det skönt att denna match tog slut nu när Kennedy Igboananikes avstängning tagit slut.

Hans återkomst är väldigt efterlängtad hos oss svartvita då vi inte gjort ett mål sedan han blev avstängd och förhoppningsvis ska den 400 minuter långa måltorkan ta slut hemma mot IK Sirius.



Matchens tre bästa spelare:

Nordin Gerzic

Han drev framåt med bollen när ytorna visade sig och hans frispark förtjänade ett bättre öde

Oscar Jansson

Det må ha tagit ett tag innan de riktiga chanserna kom men då stod han pall.

Michael Omoh

Han må inte ha varit lika företagsam som han brukar vara men han är alltid farlig i en-mot-en situationer.



Matchfakta

Halmstad BK - Örebro SK 0-0 (0-0)

Varningar HBK: Andreas Bengtsson, Gabriel Gudmundsson

Varningar ÖSK: Michael Omoh, Victor Sköld



ÖSK (4-4-2): Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Brendan Hines-Ike, Logi Valgardsson – Michael Omoh, Johan Mårtensson, Nordin Gerzic, Nahir Besara – Filip Rogic, Yannis Mbombo.

På bänken: Anton Fagerström, Sebastian Ring, Alfred Ajdarevic, Jonathan Lundberg, Divine Naah, Arvid Brorsson och Victor Sköld.

Sköld och Naah fick speltid

Halmstads BK-Örebro Isak Pettersson

Adnan Kojic

Fredrik Liverstam

Marcus Johansson

Andreas Bengtsson

Nikolai Alho

Ivo Pekalski

Aboubakar Keita

Sead Haksabanovic

Alexander Ruud Tveter

Fredrik Olsson



Avbytare

Rebin Asaad

Alexander Berntsson

Gabriel Gudmundsson

Alexander Henningsson

Marcus Mathisen

Malkolm Nilsson

Jesper Westerberg

Oscar Jansson

Martin Lorentzson

Michael Almeback

Brendan Hines-Ike

Logi Valgardsson

Filip Rogic

Johan Maartensson

Nordin Gerzic

Michael Omoh

Yannis Mbombo

Nahir Besara



Avbytare

Alfred Ajdarevic

Arvid Brorsson

Anton Fagerstrom

Jonathan Lundberg

Divine Naah

Sebastian Ring

Victor Skold



2017-05-22 20:22:00

