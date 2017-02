Hagge: "Nordins svagheter som rumskompis är..."

Mellan succébloggandet och de finstämda uppvisningarna i hotellets pianobar tog han sig även tid för Svartvitt. Vi fick oss en liten pratstund med Patrik Haginge från spelarhotellet nere i Portugal.

Hallå Hagge! Hur har ni det där nere?

- Vi har det bra här. Bra mat, även om den är snarlik varje dag. Vi har kort busstur till planen som är okej, lagom hård men inte direkt en golfgreen. Hotellet är bra. Rum med bra standard, okej sängar och halvdana täcken/filtar.



Hur går det med foten, har du någon prognos att ge oss gällande när du kan var tillbaka?

- Jag har inget bra svar här, hälsenan är redo för spel men jag fick en känning på ett annat ställe i foten som gjort att jag fick avlasta. Nu är den på rätt väg igen, men när den är redo för match kan jag inte svara på än. Förhoppningsvis kan jag börja träna lite igen innan vi åker hem från lägret.



Vem delar du rum med under vistelsen?

- Jag delar alltid rum med Nordin.



Berätta lite om hans styrkor och svagheter som rumskamrat.

- Som styrkor är han enkel att umgås med och vi har bra diskussioner om fotboll, men även annat. Hans svagheter som rumskompis är att han har riktigt dålig koll på sina kläder och skor. De är åtminstone på hans ”sida” av rummet men det är ett riktigt bombnedslag. Kan väl också tillägga att jag inte heller är någon stjärna på det området. Däremot är han en snoozare, det är inte min grej. Som tur är går jag oftast upp innan hans klocka ringer.



Vilka är dina egna styrkor och svagheter kring samboendelivet?

- Jag är nog precis som Nordin rätt simpel. Kan somna även om han kollar film eller lyssnar på någon podd eller liknande. Han är likadan. Däremot kan jag snarka om jag är förkyld. Men jag brukar ha med mig nässpray ifall jag blir förkyld, det botar!



Erfaren i branschen så har du ju hunnit med ett och annat liknande träningsläger i din karriär. Om du blickar bakåt historiskt, vem har varit enklast respektive svårast att dela rum med?

- Jag har delat rum med många. Nobbe, Wikström, Sammy, Anttonen och Nordin är bara de jag kommer på nu på rak arm. Det har ju varit många fler. Vissa i flera år och andra några få gånger. De flesta har det faktiskt fungerat bra med. Man blir ju ofta indelad med de man umgås och pratar med. Det har varit lugnast med Nobbe och mest energi med Nordin. Den sämsta jag bott med är Toni Kuivasto när jag spelade i Djurgården. Han ville sova före 21 och ”krävde” att det skulle vara knäpptyst och kolsvart, annars kunde han inte sova. Lagom roligt om man själv inte vill sova förens 23.



Hur ser annars er match- och träningsfria tid ut där nere?

- Ganska många spelar tv-spel. Är det bra väder sitter en hel del ute och solar/spelar kort. Vid sämre väder blir det nog ännu mera tv-spel. Jag brukar alltid gå en morgonpromenad så länge som det inte regnar. I med lurarna, några sköna låtar och det är som terapi. Mycket skönt. Vi har få tillfällen då vi har hel- eller halvdagar lediga så det blir inte så mycket åka iväg. På kvällen blir det någon film eller serie. I år har jag hittills suttit mycket med datorn. Först gjorde jag ett filmquiz, sedan två bloggar, en presentation om Arvid Brorsson på PowerPoint och nu denna intervju. Det blir kanske någon mer blogg, annars ska jag försöka göra annat och umgås lite mer framöver.



Många supportrar är bekymrade över att årets trupp inte hann spikas före detta läger. Att våra kommande nyförvärv missar dels matchträning men även den sociala biten kring att snabbt komma in i gruppen. Är vår oro befogad kring detta?

- Klubben och tränarna vill nog alltid ha truppen klar så tidigt som möjligt. Men som Axén alltid tjatar om så är det rätt killar som ska in och inte bara de man kan få snabbt. Nyligen har fönstret till Europa stängt också och det gör ju att alternativen för spelarna blir färre. Det är nog ett jävla jobb fram och tillbaka, spelare som nästan blev klara men valde annat och de man trodde var på gång men som inte var det. Men jag är precis som ni spända på att se vad som kommer att komma. Kvalitén på dessa är ju av stor betydelse för oss som lag.



Läger likt dessa är ju ofta synonymt med någon form av ”inkilning” för nya spelare. Vilken nivå ligger detta på i år? Detta innehåll ska väl egentligen stanna inom gruppen, men kan du bjuda oss på något?

- Det har blivit mindre och mindre för varje år. Bra enligt mig. Tiderna har förändrats och samtidigt som det kan vara roligt med olika ”uppdrag” och liknande så ska de hållas på rätt nivå. Jag har sedan många år tillbaka tyckt och sagt att det varit för mycket. Inte för att det är förnedrande eller för hårt men för att det bara blir för mycket och tar udden av det roliga. Det blir mer krav än humor. Det är dock inte helt borta men i år har vi en perfekt nivå på det. Återstår att se om det blir bra eller inte. Inget har gjorts hittills i alla fall, det blir någon av de sista dagarna. I år har ju även ledarteamet valt att alla ska få presentera en annan spelare inför gruppen. Skitroligt och så lär vi oss också mer om varandra. Många tycker det är lite jobbigt och nervöst men det är bra träning. Det är några som gjort det riktigt jävla bra. Oscar var först ut och gjorde det skitbra (om Omoh) med tanke på att han hade kortast tid på sig. Brendan gjorde en dikt (om Nordin) som var riktigt fin. Och vi har ännu många kvar. Jag tycker det var ett riktigt bra initiativ av ledarstaben!



Det finns ju en gammal obekräftad rövarhistoria om att Tobias Grahn på en av landslagets januariturnéer valde hotellpoolen före en matchgenomgång. Jag tar här för givet att ingen i vår trupp skulle göra något sådant men vem är ändå troligast att frestas av tanken?

- Jag är rätt säker på att ingen skulle kunna göra så. Om det dessutom är en matchgenomgång inför match så tror jag ingen ens skulle vilja. Är det en genomgång efter en match så skulle nog flera kunna tänka sig poolen, men ingen är nog galen nog att göra det. Överlag skulle det nog vara en som är petad och grinig som skulle vara närmast att kunna göra det.



Fint så, har du något mer på hjärtat innan du får återgå till den portugisiska livsstilen?

JONATHAN NORDBERG

2017-02-04 12:30:00

