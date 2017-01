Hines-Ike: Vi har en stor chans att knipa guldet i år

Brendan Hines-Ike kom hit för ett år sedan. Med tre år kvar på kontraktet med ÖSK, berättar mittbacken om sin tid i klubben, Skillnaden mellan fotbollen i USA och Sverige och varför han kommer att ta en startplats i år.

Brendan, du är tillbaka i Örebro efter ledigheten. Hur har du haft det?

- Det har varit bra. Jag har rest runt i USA och träffat familj och vänner i tre veckor. Efter det åkte jag tillbaka till Örebro och tränade i ytterligare två veckor, innan det var dags för julledighet. Då åkte jag tillbaka till familjen i USA och firade jul och nyår. Så, det blev en del resande under ledigheten.



Jag förstår att det blir mycket fotboll, men hur spenderar du en träningsledig dag i Örebro?

- Alltid med ett yogapass när jag är ledig! Det har hjälpt mig oerhört mycket i min återkomst. Förutom det så tar jag det mest lugnt, läser någon bok och kanske en lunch med vännerna.



Inget Fifa och Java?

- Haha, jo Java! Det händer att det blir Fifa ibland, men jag är ingen storspelare.



Umgås du mycket med andra spelare från laget?

- Ja, jag har kommit nära många killar från laget. Sen var min bror här i tre månader i slutet på året. Sen har jag lite andra kompisar som jag umgås med. Det är skönt att få tänka på nåt annat än fotboll.



Hur känner du efter ditt första år i ÖSK?

- Jag har haft tålamod. Det har varit mycket att ta in. Många nya situationer, så jag har sett på många matcher. Jag har spelat på många olika positioner, suttit en del på bänken, spelat med U21 och till slut fått starta. Jag tycker att när jag väl fick chansen, oavsett om det var i U21 eller A-laget så gav jag allt för laget och mina lagkamrater.



Du spelade som sagt på flera olika positioner under året. Vart spelar du helst?

- Jag kom hit som mittback och det är den positionen jag föredrar att spela på. Samtidigt gillar tränaren att experimentera med mig på olika positioner. Jag har spelat på så många olika positioner nu att klubben brukar skämta om att jag snart får hoppa in som målvakt.



Blev det så nu med Oscars hjärnskakning, fick du vakta kassen nåt?

- Haha nej, jag har sluppit det. Dem senaste månaderna har jag spelat mittback.



Och då är det du och Almebäck som spelat ihop? Hur har det fungerat?

- Ja precis, vi har spelat ihop oss riktigt bra och vi har en bra kemi på planen. Han är väldigt erfaren så vi kommunicerar väldigt mycket. Vi skämtar mycket med varandra när vi inte spelar med och det gör att vi lär känna varandra bra. Jag tycker det har fungerat bra mellan oss när vi spelat ihop och det kommer bara bli bättre med tiden.



Är det stor skillnad mellan fotbollen i Sverige och i USA tycker du?

- Ja det tycker jag. För att spela i MLS ska man vara en färdig fotbollspelare, medans Allsvenskan förädlar spelare som är i utveckling, och det var precis vad jag var ute efter. Svensk fotboll är mer taktisk med alla små detaljer i spelet som är viktigare för tränarna här. Sen är supportrarna helt fantastiska! Jag är lite besviken på mig själv att jag inte gjorde mer för att lära känna dom bättre. Det får bli ytterligare ett mål för det här året. Att prata med suportrarna och lyssna på vad dom har att säga. Fansen betyder verkligen allt för en klubb. I USA är det ungefär samma storlek på arenorna och samma mängd besökare oavsett lag. I Sverige varierar det mer, och det gillar jag. Det gör varje match mer unik och tillför mer taktik.

Vad har du för mål med 2017?

- Definitivt en startplats för samtliga matcher. Jag vill spela en stor roll både på planen men även som ett ansikte utåt för klubben. Sen är mitt mål att vinna guld med ÖSK. Allsvenskan är svår att förutspå men jag tror vi har en stor chans att knipa guldet i år! - Det har varit bra. Jag har rest runt i USA och träffat familj och vänner i tre veckor. Efter det åkte jag tillbaka till Örebro och tränade i ytterligare två veckor, innan det var dags för julledighet. Då åkte jag tillbaka till familjen i USA och firade jul och nyår. Så, det blev en del resande under ledigheten.- Alltid med ett yogapass när jag är ledig! Det har hjälpt mig oerhört mycket i min återkomst. Förutom det så tar jag det mest lugnt, läser någon bok och kanske en lunch med vännerna.- Haha, jo Java! Det händer att det blir Fifa ibland, men jag är ingen storspelare.- Ja, jag har kommit nära många killar från laget. Sen var min bror här i tre månader i slutet på året. Sen har jag lite andra kompisar som jag umgås med. Det är skönt att få tänka på nåt annat än fotboll.- Jag har haft tålamod. Det har varit mycket att ta in. Många nya situationer, så jag har sett på många matcher. Jag har spelat på många olika positioner, suttit en del på bänken, spelat med U21 och till slut fått starta. Jag tycker att när jag väl fick chansen, oavsett om det var i U21 eller A-laget så gav jag allt för laget och mina lagkamrater.- Jag kom hit som mittback och det är den positionen jag föredrar att spela på. Samtidigt gillar tränaren att experimentera med mig på olika positioner. Jag har spelat på så många olika positioner nu att klubben brukar skämta om att jag snart får hoppa in som målvakt.- Haha nej, jag har sluppit det. Dem senaste månaderna har jag spelat mittback.- Ja precis, vi har spelat ihop oss riktigt bra och vi har en bra kemi på planen. Han är väldigt erfaren så vi kommunicerar väldigt mycket. Vi skämtar mycket med varandra när vi inte spelar med och det gör att vi lär känna varandra bra. Jag tycker det har fungerat bra mellan oss när vi spelat ihop och det kommer bara bli bättre med tiden.- Ja det tycker jag. För att spela i MLS ska man vara en färdig fotbollspelare, medans Allsvenskan förädlar spelare som är i utveckling, och det var precis vad jag var ute efter. Svensk fotboll är mer taktisk med alla små detaljer i spelet som är viktigare för tränarna här. Sen är supportrarna helt fantastiska! Jag är lite besviken på mig själv att jag inte gjorde mer för att lära känna dom bättre. Det får bli ytterligare ett mål för det här året. Att prata med suportrarna och lyssna på vad dom har att säga. Fansen betyder verkligen allt för en klubb. I USA är det ungefär samma storlek på arenorna och samma mängd besökare oavsett lag. I Sverige varierar det mer, och det gillar jag. Det gör varje match mer unik och tillför mer taktik.

0 KOMMENTARER 145 VISNINGAR 0 KOMMENTARER145 VISNINGAR KENNY TUNMATS

kenny.tunmats@gmail.com

2017-01-14 19:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-01-14 19:00:00

Örebro

2017-01-14 14:00:00

Örebro

2017-01-13 14:00:00

Örebro

2017-01-13 13:59:00

Örebro

2016-07-31 23:05:55

Örebro

2016-07-31 20:50:02

Örebro

2016-07-31 20:38:49

Örebro

2016-07-28 18:30:00

Örebro

2016-07-27 20:20:00

Örebro

2016-07-15 17:23:38

ANNONS:

Brendan Hines-Ike kom hit för ett år sedan. Med tre år kvar på kontraktet med ÖSK, berättar mittbacken om sin tid i klubben, Skillnaden mellan fotbollen i USA och Sverige och varför han kommer att ta en startplats i år.Vi i den nya redaktionen är glada över att få presentera oss. Först ut: Jonathan Nordberg!Redaktionen på Svartvitt har upprättat regler för vårt forum som vi ber samtliga läsa igenom och tar hänsyn till oavsett lagtillhörighet.Sedan en tid tillbaka har både svartvita supportrar och Svenskafans efterfrågat en svartvit redaktion till Svenskafans. Idag kan vi meddela att den nya redaktionen har blivit utvald och är i full gång med sitt arbete. "Jag är övertygad om att det här kommer bli bra", säger Pernilla Olsson på Svenskafans.Toppmatch på Behrn Arena väntar när Malmö FF kommer på besök under måndagen. I hemmalaget har det varit stor spelaromsättning och mycket tyder på att minst ett nyförvärv återfinns i startelvan.Ponnyridning, musikalisk underhållning, uppsnack med Axén och Haginge och glass från Götlunda. Innan måndagens toppmatch mot Malmö FF händer det massa skoj vid arenaområdet.ÖSK fortsätter att plocka in spelare på löpande band. Enligt sportchef Magnus Sköldmark står det nu klart att sommarens sjätte nyförvärv skriver på kontrakt i morgon.Anfallaren Kalle Holmberg lämnar Örebro SK för spel i rivalen IFK Norrköping.Ayaz, Ajdarevic, Omoh och nu Sköld. ÖSK fortsätter att förstärka sin offensiv.ÖSK har skrivit kontrakt med den nigerianske anfallaren Michael Omoh. Den snabbe och tekniske 24-åringen kommer närmast från Östersunds FK och läkarundersöktes under fredagen av ÖSK:s kiropraktor Sam Masih. Kontraktet gäller till och med säsongen 2019. - Omoh är en spelare som vi haft ögonen på under en tid. Han har de egenskaper vi söker och passar bra in i sättet vi spelar fotboll. Vi hoppas få honom spelklar till på söndag, säger sportchef Magnus Sköldmark.