Lorentzson och ÖSK hängde inte med när Elfsborg satte högsta fart från första början och till slut vann med 3-0.

IF Elfsborg-Örebro SK 3-0: Besvikelsefylld förlust mot Ellos

ÖSK åkte till Borås i hopp om att sno poäng men saker tog snabbt en obehaglig vändning när Elfsborg fullkomligt spelade ut ÖSK.

Trots att ÖSK hämtade upp spelmässigt så förlorade man till slut med 3-0.

Det fanns en påtaglig optimism bland oss svartvita innan matchen skulle spelas.

"Kanske kan detta bli matchen då vi äntligen vinner mot Elfsborg i Borås." tänkte många, inklusive mig själv.

Till och med Axén var optimistisk innan matchen när han påpekade för Cmore hur passande det vore att vi tar vår första seger här tio år efter den senaste.

Men det blev inte riktigt så.



Rogic, varför just nu?

Var frågan många ställde sig efter matchen.

För när det visade sig att Rogic hade insjuknat i svinkoppor så valde Axén, trots behovet av en extra central mittfältare, att låta Besara spela offensivt.

Ett drag som Axén efter matchen erkände var fel för innan han justerade halvvägs in i första halvlek så var vi utspelade så våra spelare hade första parkett för att bevittna Elfsborgs offensiv.

En offensiv som Simon Lundevall och Emir Bajrami vred upp till max när de gång på gång hittade vägar fram till chanser.



Redan i den tionde minuten skulle Oscar få hämta bollen ur nätet när Omoh orsakat ett till synes harmlöst inkast.

Men Elfsborg tog snabbt tag i inkastet och bollen nådde Lundevall, matchens spelare för övrigt, som skickade in ett hårt inlägg som Prodell satte pannan på.

Chanslöst för Oscar Jansson trots hans position och 1-0 till Elfsborg.



Denna utrullning som pågick under denna period fortsatte trots målet då Elfsborg var hungriga.

Bland de som var mest hungriga i Elfsborg var Bajrami som fick ett fint läge att utöka ledningen i den tjugoförsta minuten, men hans låga avslut gick utanför.

Och innan det hade Kennedy Igboananike, på något outgrundligt vis, lyckats snacka till sig en varning.

Bajrami som var väldigt delaktig i offensiven när han fick chansen i Daniel Gustavssons frånvaro, fick tyvärr lov att lämna matchen efter tjugofem minuter.

Får bara hoppas det inte är alltför illa för den forne landslagsspelaren då han haft väldiga skadeproblem de senaste åren.



I den lilla paus som uppstod tog Axén chansen att rätta till det misstag han gjort när han inte täppte till mitten genom att lägga in en extra central mittfältare.

Så Besara som haft problem så här långt att få ut maximalt av sitt spel i sin roll som offensiv "tia" bakom Igboananike fick gå ner i ett mer centralt läge.

In kom ynglingen Jesper Karlsson och Axéns drag fick resultat när Elfsborg press kom av sig och vi faktiskt fick hålla bollen efter det.



Men vad gjorde bollinnehavet när vi inte skapade något vettigt under resten av halvleken som slutade 1-0 till Elfsborg.

Det enda vi fick ut av halvleken var ett gult kort på Igboananike, en mängd chanser för Elfsborg, ett antal sneda utsparkar av Jansson och en Michael Omoh som blev osynlig.

Samtidigt tror jag också att den utskåpningen som skedde de första tjugofem ledde till en sömnlös natt för Axén då hans själverkända taktiska misstag ledde till ett oerhört prekärt läge.





Vad gör bollinnehav när man inte skapar några skott på mål?

I pausen valde Axén att byta ut Omoh mot Maic Sema som var förra säsongens bäste poängplockare i svartvitt.

Och trots att jag tyckte att det var ett konstigt beslut i början så förstod jag nog också varför han gjorde det.

För Omoh fick inte ut något av sitt spel samtidigt som Sema knackar på dörren och det är bra att visa att ingen startspelare är självklar i dagens ÖSK.



Sema och ÖSK fick hålla i bollen i andra och nog såg det ut som att vi skulle tugga oss ifatt och få in en kvittering för vi hade momentum.

Och när Elfsborg till slut stack upp på en hörna så var det så typiskt, att vi skulle släppa in ett mål på en fast situation.

Däremot var det en variant denna gång och bollen räddades på linjen, men tyvärr lyckades ingen få bort bollen och Joakim Nilsson kunde raka in bollen.

2-0 till Elfsborg och där, i den sextiofemte minuten, gick luften ur ÖSK.



Eller nja, luften gick inte helt ur oss för vi fortsatte hålla bollen men vi skapade inga nedrans avslut på mål.

In kom Divine Naah och Yannis Mbombo i jakten på en reducering och de bidrog med fart och fläkt men alltjämt inga skott på mål.

Men då, kring den åttionde minuten hände det, vi fick vårt första avslut på målet men tyvärr inte i målet.



Vi fortsatte hålla bollen och faktiskt "belägra" Elfsborgs straffområde, en belägring vi inte sett under hela säsongen så här långt.

Så det är ju något positivt vi kan ta med oss att vi kunde rulla bollen runt Elfsborgs straffområde.

Och chansen med stort C kom till slut för Sema som fick lov att lobba bollen över en utrusande Ellegaard men lobben hamnade på nättaket.



Istället fick Elfsborg chansen att kontra flera gånger om och döda matchen helt.

Och döda matchen skulle man göra när man till slut fick en straff som Lundevall förvaltade via stolpen och in.

3-0 till Elfsborg och trots att man spelade upp sig så fick man se sig rättvist av ett Elfsborg som var med från första minuten, och inte den tjugofemte som våra svartvita favoriter.



Hade Axén bara justerat innan matchen och dragit ner Besara centralt hade nog matchen sett annorlunda ut, eller så hade den inte det då Lundevall och Co visade hög fart i spelet från första början.

Men det känns tråkigt att se oss bli så utspelade allt på grund av att Axén, taktikern som senast knäckte "mäktiga Östersund", inte förstod att vi behövde mer man centralt.

Fast det lovar ändå gott mot Häcken, som även de kan spela en snabb och skicklig fotboll, att se oss belägra Elfsborg som vi gjorde i andra.

Men Axén måste nog upprepa det han pratade om förra året, då han pratade om att få till avslut i den s.k "gyllene zonen" och sedan måste ju dessa avslut vara mot mål, det är det viktigaste.



Örebros tre bästa spelare:

Maic Sema

Sema fick göra sina första minuter och han gjorde det bra då han sökte sig mot målet och skapade ett par chanser samt visade prov på bra spelförståelse.

Sebastian Ring

Ring kan inte belastas för denna förlust då han hade bra koll på sin kant samtidigt som han var delaktig i att skapa press framåt i andra.

Nahir Besara

Besara såg mycket mer bekväm ut när han fick spela längre ner och hans andra halvlek var hans bästa halvlek så här långt denna säsong.



Matchfakta

IF Elfsborg-Örebro SK 3-0 (1-0)

1-0 Victor Prodell (ass.Simon Lundevall)

2-0 Joakim Nilsson (ass.Per Frick)

3-0 Simon Lundevall (straffspark)

Varningar IF Elfsborg: Ramus Rosenqvist, Per Frick, Issam Jebali, Kevin Stuhr-Ellegaard

Varningar Örebro SK: Kennedy Igboananike, Oscar Jansson



ÖSK (4-4-2): Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Brendan Hines-Ike, Sebastian Ring – Michael Omoh, Johan Mårtensson, Nordin Gerzic, Ferhad Ayaz– Kennedy Igboananike, Nahir Besara.

Avbytare: Anton Fagerström (mv), Logi Valgardsson, Damien Plessis, Victor Sköld, Divine Naah, Maic Sema, Yannis Mbombo

Mbombo, Naah och Sema fick speltid i matchen.



0 KOMMENTARER 96 VISNINGAR 0 KOMMENTARER96 VISNINGAR PER OHLSJÖ

2017-04-21 20:54:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-04-21 20:54:00

Örebro

2017-04-19 20:08:00

Örebro

2017-04-16 20:16:00

Örebro

2017-04-15 18:06:00

Örebro

2017-04-09 11:35:00

Örebro

2017-04-08 10:52:00

Örebro

2017-04-07 08:00:00

Örebro

2017-04-05 12:00:00

Örebro

2017-04-03 23:25:00

Örebro

2017-04-03 12:00:00

ANNONS:

ÖSK åkte till Borås i hopp om att sno poäng men saker tog snabbt en obehaglig vändning när Elfsborg fullkomligt spelade ut ÖSK. Trots att ÖSK hämtade upp spelmässigt så förlorade man till slut med 3-0.Ett formstarkt ÖSK åker till Borås för att sno poäng från ett formsvagt Elfsborg. ÖSK kommer till matchen med en vinst mot Östersund i bagaget samtidigt som Elfsborg förlorade borta mot Djurgården. Vilken trend kommer brytas och vilken trend kommer fortsätta när den första matchen i omgång fyra av allsvenskan är avverkad?Örebro SK tog emot Östersunds FK i en match som slutade med seger på påskdagen. ÖFK vann tidigare i veckan finalen av Svenska Cupen efter seger mot IFK Norrköping och tränaren Graham Potter medgav att det nog påverkade dagens resultat. ÖSK lyckades vinna med 2-1 efter en helgjuten försvarsinstas som kryddades med två mycket fina fotbollsmål.När vi svartvita hör att laget från Storsjön kommer på besök så får många av oss hemska flashbacks till mötet i höstas. Men på söndag ska vi förhoppningsvis hämnas för debaclet i förra årets sista hemmamatch och ta ner de nyblivna cupmästarna på jorden.ÖSK lyckades efter mycket om och men rädda en poäng på slutet i det dramatiska första slaget om gnällbältet.ÖSK lyckades trots ett knackigt spel ta tre pinnar mot J-Södra senast. Nu väntar en hajpad bortapremiär där vi ska sabotera festen som AFC vill bjuda sin nya stad på.Lördag klockan 16 är avsparkstiden för vår bortapremiär där den nybildade klubben AFC Eskilstuna står för motståndet. En klubb som inför årets säsong hunnit värva så många som tolv nya spelare. Ett av dessa nyförvärv huserar på högerbacken och är för oss ett väldigt välbekant ansikte. Svartvitt fick tag på Daniel "Dajje" Björnquist för en liten avstämning inför matchen.Erik Beijer heter formgivaren bakom den specialdesignade postern som får svartvita hjärtat att klappa lite snabbare. Här följer en intervju med Erik samt en tävling, där du har chans att vinna en poster!Inte var det snyggt inte. Men segrarna betyder så mycket mer när spelet inte fungerar och när krampen på läktaren är mer påtaglig än den på plan. Två av målen borde knappt ha blivit mål. En oerhört billig straff och ett solklart offsidemål senare skrevs segern till 2-1.Ikväll startar Allsvenskan för ÖSKs del med hemmamatch mot J-Södra. Båda lagen föll ur Svenska Cupen redan innan gruppspelet gick över i utslagningsomgångar (J-Södra slogs ut redan i omgången innan gruppspelet) och har därför fått fokusera på föreberedelserna inför årets Allsvenska.