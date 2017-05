Nationalarenan, Friends Arena, 2016-05-28 16:00

Förra gången Maic Sema och ÖSK kom till Solna blev det ett kryss. Men det var då och nu är ÖSK på jakt efter upprättelse.

Inför AIK-Örebro SK: Stolthet, hjärta och passion sökes

Efter ännu ett debacle på hemmaplan så siktar ÖSK på att ta revansch.

Men med den historik ÖSK har på bortaplan mot AIK så kommer det bli svårt.

Det går tungt just nu för ÖSK som har fyra tunga matcher i det nära förflutna.

Förlusten mot Elfsborg, det otroliga krysset mot Häcken, den stinkande förlusten borta mot Malmö och förnedringen hemma mot Djurgården senast.

Med andra ord är det inte så roligt att vara en svartvit supporter men samtidigt skulle en vinst vända det mesta med tanke på att det är bara tre poäng upp till tredjeplats.

Men för att ta oss dit måste vi spöa AIK som vi inte spöat på bortaplan sedan 2010, ännu en trend att bryta alltså.



Som jag nämnde i bildtexten så blev det förra mötet i Solna oss emellan ett kryss, ett sömnigt 0-0 kryss.

Men nu är det andra tider och det är ett annorlunda AIK sedan förra gången vi möttes.

Bl.a. har man hämtat in en ny coach i Rickard Norling som är ett känt namn bland oss allsvenska beundrare.

Och inför denna säsong har man sjösatt en satsning som möjliggjordes av försäljningen av Alexander Isak till Borussia Dortmund.



Man har värvat in spelare som Kristoffer Olsson, Simon Thern har lånats in och man har även hämtat hem favoriten Henok Goitom.

Goitom som skadade sig senast, vilket är ett stort avbräck för offensiven men även defensiven i AIK har fått sig en törn då Nils-Eric Johansson är avstängd.

Men trots skadan på Goitom så lyckades man bärga en seger borta mot Halmstad senast när formstarke Johan Blomberg gjorde matchens enda mål redan i den femte minuten.

Fast det är ju också det som är problemet med årets upplaga av den Allmäna Idrottsklubben i Solna, de har svårt att göra mål trots all "talang" de har på planen.

Men de har en kompensationsfaktor i sitt tajta försvar och en okej målskillnad i 6-5 i jämförelse med vår som är 7-13.



Så detta målsnåla AIK har haft svårt att hitta nätet trots deras 3-5-2 spel som skördade så mycket framgång i höstas.

Men det var ju då och i årets AIK har man haft krampaktigt svårt att skapa chanser och senast man spelade hemma på Friends Arena så lyckades man inte få hål på GIF Sundsvall.

Även om Daniel Sundgren och Stipe Vrdoljak ger understöd högt upp i banan, trots Eero Markkanens huvudspel, trots Olssons kreativitet så gör man inte så många mål.

Men bara för att jag säger detta så blir det väl en urladdning i eftermiddag, "peppar peppar,ta i trä"



Dessa spelare må ha nämts ovanför men vi borde ha lite extra koll på dem ändå

1. Eero Markkanen. Anfallaren som må se stor och kantig ut men som är väldigt mångsidig

2. Daniel Sundgren. Gary Sundgrens grabb som bidrar till en stark högerkant i AIK.

3. Johan Blomberg. Han sänkte sin förra klubb HBK förra omgången och han får inte komma till skott i eftermiddag!



Som jag skrev i denna artikel så kan det läsas som att AIK är i dålig form men tvärtom, de må bara ha gjort två mål på de tre senaste men de har inte släppt in ett enda mål.

Och med tanke på hur vår offensiv sett ut på sistone så har jag svårt att se oss göra mål mot gnaget i eftermiddag.

Däremot är det bra timing att Goitom och "Nisse" Johansson är borta då de två är spelare av hög klass som kommer saknas.

Kontra skadorna i AIK så kommer vi till spel utan Johan Mårtensson som skadade sig senast och Patrik Haginge som fortfarande återhämtar sig från sin skada.

Med allt detta sagt så hoppas jag att spelarna verkligen kämpar och sliter idag och att de visar stolthet, hjärta och passion.



Men cyniska hjärna säger att Krpic gör tre mål idag i en demolering som slutar 3-0

Fast mitt hjärta säger att matchen slutar 0-0 med mersmak för oss.

Och de elva spelarna som ska fixa krysset är förhoppningsvis följande:



Mbombo - Naah

Ayaz - Gerzic - Rogic - Omoh

Valgardsson - Plessis - Almebäck - Lorentzson

Jansson



Matchen sänds på Cmore Sport med sändningsstart 15:50



Forza Svartvitt!

2017-05-13 10:33:00

