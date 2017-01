Inför Atlantic Cup

Årets Atlantic Cup går av stapeln mellan den 31 januari och 7 februari. För Örebro SK del blir det fjärde gången som laget deltar och de två senaste åren har ÖSK slutat som silvermedaljörer efter "finalförluster" mot FC Dynamo Moskva (2015) och FC Zenit St Petersburg (2016). Turneringen har ett lite annorlunda upplägg som gör att lagen i de olika grupperna inte möter alla sina gruppmotståndare utan bara två av dessa innan de är dags för slutomgång.

I år spelar ÖSK i samma grupp (A) som ukrainska FC Shakhtar, danska AaB Aalborg och tjeckiska FK Jablonec, men gruppen är lottat så att ÖSK endast möter de två sistnämnda i gruppspelet. Beroende av resultaten går sedan de bästa vidare till slutspelet där möten sker med lagen från den andra gruppen (B) som består av Djurgårdens IF, kroatiska HNK Rijeka, ungerska Debrescen samt danska AGF Aarhus.Även IFK Norrköping deltar på ett hörn då de spelar två träningsmatcher mot först Shakthar och därefter mot österrikiska SV Mattersburg som någon slags uppvärmning eller utfyllnad av Atlantic cup. Som om Norrköping någonsin skulle kunnat värma upp någon.Örebro SK åker till Portugal lördagen den 28 januari och spelar sin första match mot Aalborg den 31 januari.Truppen som åker ner till Algarve-kusten består av de 20 kontrakterade A-lagsspelarna Oscar Jansson , Anton Fagerström, Patrik Haginge Logi Valgardsson , Michael Almebäck, Martin Lorentzon, Sebastian Ring , Carl Ekstrand Hamrén, Ferhad Ayaz, Nahir Besara Alfred Ajdarevic , Johan Mårtensson, Filip Rogic , Maic Sema, Nordin Gerzic , Victor Sköld, Jonathan Lundberg Michael Omoh och Yannis Mbombo . Därtill får de tre ungdomarna Adam Bark, Arvid Brorsson och Kevin Johansson som samtliga fick speltid i den första träningsmatchen mot Sirius också följa med.Till NA säger ÖSKs assisterande tränare Axel Kjäll att inget är bestämt med några provspelare under träningslägret men att det kan bli aktuellt om det dyker upp något intressant.Om Robert Åhman Persson följer med på planet ner återstår ännu att se. Kanske är han fortfarande upptagen med att äta kinamat. Vem vet?Tisdagen den 31/1 möter ÖSK Aalborg med avspark 20:45 och matchen kan ses via Cmore.AaB Aalborg är en av Danmarks äldsta klubbar som bildades redan 1885 och har sedan dess lyckats vinna den danska ligan fyra gånger (senast 2014) samt den danska cupen tre gånger. Aalborg blev också den första danska klubben som någonsin deltog i Champions League (1995).Den danska ligan har kommit ungefär halvvägs och Aalborg ligger just nu på en åttonde plats med sina 26 poäng på 21 matcher. Leder gör FC Köpenhamn med förkrossande 53 poäng.Aalborg har hittills lyckats göra 1,0 mål i snitt per match samtidigt som de släppt in 1,43 mål.Under de senaste säsongerna har Aalborg haft en fruktad målskytt i litauiska Lukas Spalvis som bland annat mäktade med 18 mål under föregående säsong. Totalt gjorde Spalvis 26 mål på 56 matcher för Aalborg. Det gjorde att hans köptes upp av Sporting Lissabon under sommaren 2016 och därefter verkar Aalborg haft det besvärligare med målskyttet.De spelare i Aalborg som lyckats bäst med målskyttet under innevarande säsong är anfallaren Christian Bassogog (Bassogog spelar just nu Afrikanska mästerskapet med sitt Kamerun, hans medverkan är alltså högst osäker) med sina 4 samt mittfältaren Marco Meilinger (som har dragits med småskador den senaste tiden enligt Aalborgs hemsida) med sina 3 mål.Spelare att i övrigt notera i Aalborg är bland andra den förre U21-landslagsmålvakten Nicolai Larsen och vänsterbacken Jakob Ahlman med två landskamper för Danmark på meritlistan. Den svenske mittbacken Markus Holgersson med ett förflutet i Helsingborg , New York Red Bull och Wigan. Mittfältaren Thomas Enevoldsen (som precis kommit tillbaka från en knäoperation) som spelat åtta A-landskamper för Danmark och med en utlandskarriär i belgiska Groningen i bagaget. Den kreativa mittfältaren Casper Sloth som efter en sväng i engelska Leeds värvades till Aalborg nu i somras samt veteranen Kasper Risgård som heller inte får glömmas bort med sina dryga 100 matcher för Aalborg.Aalborg tränas av Morten Wieghorst som själv spelat fotboll på mycket hög nivå med bland annat 86 matcher för Celtic och han blev dessutom utsedd till Danmarks bästa spelare 2003. Efter sin spelarkarriär blev Wieghorst tränare och har bland annat lett det danska U21-landslaget, varit assisterande tränare i Swansea samt huvudtränare i danska AGF innan det nu helt nya uppdraget i Aalborg.Fredagen den 3/2 spelar ÖSK mot Jablonec med avspark 20:45 och även den matchen kan ses via Cmore.Tjeckiska FK Jablonec, som är ÖSKs andra motståndare i gruppspelet, bildades 1945 i dåvarande Tjeckoslovakinen.Säsongen 2007-2008 spelade Jablonec i det som då hette UEFA-cupen. Laget kom tvåa i den tjeckiska ligan säsongen efter, vilket också är deras hittills bästa placering.Sedan 1994 spelar de i den tjeckiska högstaligan där de just nu innehar en tiondeplats efter 15 spelade matcher. Serien leds av Victoria Plzen med en poäng före Slavia Prag.Värt att notera är att Jablonec gjort 1,53 mål framåt och släppt in 1,67 mål i snitt under dessa 15 matcher.Ingen Jablonec-spelare ligger i närheten av toppen i skytteligan som istället leds av Sparta Prags David Lafata (som har ett förflutet i Jablonec) och Brnos Michal Skoda som båda har 10 mål på kontot.I Jablonecs fall är istället målskyttet fördelat på fyra av lagets anfallare som samtliga gjort fyra mål var. I statistiken ser det ut som att det är Martin Dolezal och 19 årige Ondrej Mihalik som fått mest speltid av de fyra.De spelare som är mest kända i Jablonecs trupp är den defensiva mittfältsveteranen Thomas Hübshman som tidigare spelat i Sparta Prag men också fyra säsonger i Shakthar samt Petr Jiracek som har ett förflutet i tyska Hamburger SV och Wolfsburg.En kuriosa är att Jablonec vann sin grupp före ÖSK i 2016 års Atlantic Cup. Men då Jablonec inte hade räknat med avancemang var flygbiljetterna redan bokade och de var tvungna att lämna återbud till delar av slutspelet. Deras plats gick istället till ÖSK som därefter gick hela vägen till turneringens andraplats.ÖSKs tredje match i turneringen spelas antingen den 6:e eller den 7:e februari. Vilka motståndarna blir avgört beroende av resultaten i de första mactherna.Ett gott tips är att hålla koll på Atlantic Cups egna hemsida då de tidigare år varit ganska bra på att uppdatera den med matchbilder, intervjuer och resultat. http://www.theatlanticcup.com/