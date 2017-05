Örjans Vall, 2017-05-20 18:00

Halmstads BK - Örebro



Michael Omoh och ÖSK spelar just nu i motvind och frågan är om vinden kommer vända när man åker ner till Halland för att ta sig an Halmstad BK.

Inför Halmstad BK-Örebro SK: Ännu en omgång, ännu en ångestmatch

Efter ett hemskt nederlag hemma mot Gif Sundsvall så vill ÖSK hemskt gärna smaka segerns sötma.

Och man får chansen nu på lördag när man möter sin Halmstad BK i en viktig sexpoängsmatch.

Som ÖSKare så får man ofta bevittna ångestmatcher på Behrnabeu eller via teven, ibland till och med via radio.

Fast det skiljer från match till match, vissa gånger är det ångest inför matchen som denna gång.

Andra gånger är det ångest under matchen, som när Daleho Irandust och BK Häcken bombarderade oss utan nåd.

Och ibland är det ångest efter matchen som senast när vi mötte GIF Sundsvall där vi släppte in ett snopet mål när vi kanske borde ha haft en frispark.

Detta bakslag följdes upp med att lagets a-traktor, Damien Plessis, hamnade i en löpduell mot motståndarnas Ferrari Peter Wilson, som ledde till att den förstnämnda fick rött för frilägesutvisning.

Sedan fick det redan ruttna moset krönas med sur grädde när svensk fotbolls "one-goal wonder" Linus Hallenius gjorde 0-2 målet, ridå och ångesten rann över oss svartvita.



I ett försök skölja bort ångesten och förlustsviten ÖSK ner till Halland för att ta sig an ett annat lag som även de befinner sig i en tung förlustsvit.

Halmstad BK har inte tagit värst många poäng så här långt och jag kan faktiskt räkna deras poängskörd på en hand då de har blott fem poäng.

Och deras senaste vinst kom i premiären mot Östersund där talangen, Sead Haksabanovic, sänkte Östersunds FK med matchens enda mål.

Samme Haksabanovic har inte haft en så stor poängskörd så här långt i allsvenskan med blott två mål men man ska inte glömma att han just fyllde arton år.

Trots Haksabanovics något anonyma målskörd så är det nämligen 40 % av HBKs målskörd så här långt, blott fem gjorda mål och tretton mål insläppta.



Haksabanovic som spelar till vänster i Jan Jönssons välbalanserade 4-4-2 spel som åtminstone har skördat en bättre målskillnad än oss, Kalmar och AFC.

Men med blott fem gjorda mål så kan man förstå journalisten Elena Lövholms kommentar i podden "Press och Panenka" där hon sa detta om Halmstads spel efter att man hamnat i 0-2 underläge i matchen mot Bajen.

"Och man såg att Halmstad kan inte göra någonting, även om de är uppe i banan, även om dem har press, de får inte till några möjligheter"

Låter det bekant? Låter som ett visst svartvitt lag från Närke. Med andra ord så är det två lag med samma problem som möts imorgon på det långa gräset i Halmstad.

Två lag som är okapabla till att omvandla bollinnehav och "press" till mål.

Så då undrar man vilket lag som lämnar denna match med nyvunnet, offensivt självförtroende, om det nu inte blir 0-0.



0-0 som var resultatet senast HBK tog poäng och det var borta mot en annan bottenkonkurrent, AFC Eskilstuna, den 23e april.

Så Halmstad kommer till denna match med fem raka förluster där den senaste kom mot BK Häcken, trots att man hade ledningen i den matchen.

Alltså blev deras onsdag blev minst lika ångestfylld som vår men dessa fem förluster har inte varit några demoleringar som vår förlust mot Djurgården.

De har nämligen haft tre raka uddamålsförluster varav de två senaste slutade 1-2 mot Häcken och Bajen och matchen före det mot AIK slutade 0-1.

Innan dess förlorade de borta mot Kalmar FF med 0-2 och innan det förlorade man hemma med 0-1 mot Djurgården.

Två lag som är sugna på vinst och den slutgiltiga frågan är vilket lag som är mest taggat och revanschsuget imorgon?



I jakten på revansch så finns det, trots bristen på mål, spelare i Halmstad som är kapabla till att avgöra matcher, bl.a. dessa tre.

1. Marcus Mathisen

Den unge danske försvararen som sköt upp HBK i allsvenskan i de senaste årens mest dramatiska kvalmatch.

2. Sead Haksabanovic

Han nobbade Club Brügge för att leverera på allsvensk nivå och han har visat än så länge att han håller bra nivå i landets högsta serie.

3. Kosuke Kinoshita

Japanen som var den som bröt HBKs månadslånga måltorka när han nätade i den senaste hemmamatchen mot Hammarby.



Halmstad har nätat i två raka matcher, de må bara ha gjort två mål fördelat på dessa två matcher men det är ju något.

Detta något framstår ju som en oerhörd målskörd i jämförelse med oss då vi inte har nätat sen matchen mot Malmö och då stod Malmös mittbackar för 90 % av förarbetet.

Och målskytten då, Kennedy Igboananike, är ju alltjämt avstängd och i hans frånvaro har man försökt få igång Victor S köld utan framgång.

Men nu när Sköld, kanske påverkad av smällen mot Axeln, får stå vid sidan så verkar det som att Yannis "Yanne" Mbombo får starta.

Vilket för mig är en oerhörd lättnad, inte för att Mbombo är guds gåva till fotbollen, utan för att Axén äntligen vågar ändra på sig.

Och det är nämligen okej att ändra på sig när man inte vunnit sen april och Axén har även ändrat formationen till 4-5-1 där Besara spelar till vänster på mittfältet.



I ÖSK saknas i nuläget avstängde Damien Plessis och Kennedy Igboananike samt alltjämt skadade Patrik Haginge.

Haginge och hans kämpaglöd saknas just nu väldigt mycket i ÖSK och han hade behövts i truppen för att ingjuta lite mod.

Men trots Haginges frånvaro så har jag repat mod sen senast, mycket tack vare vardagliga distraktioner och min svårmodighet är nästan borta.

Och med svårmodigheten nästan försvunnen så tror jag att vi vinner med 1-2 imorgon med "Yanne" och Michael Omoh som målskyttar.

Informationen i stycket ovanför kommer ifrån NA och om man ska tro dem så verkar vi starta med följande elva:



Mbombo

Besara - Rogic - Gerzic - Mårtensson - Omoh

Valgardsson - Hines-Ike - Almebäck - Lorentzson

Jansson



Matchen sänds på Cmore Sport med sändningsstart 17:55.



Forza Svartvitt!

2017-05-19 22:38:18

