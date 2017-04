Inför Malmö FF-Örebro SK: Nu ska trender brytas

Det är ett besviket Örebro som kommer till Malmö den första Maj efter att man blivit utspelade på hemmaplan.

Och frågan är om de största demonstrationerna kommer ske runt om i Malmö eller på Swedbank stadion när ÖSK vill bryta en mängd trender.

Vi ska börja spela ett enklare spel då vi spelat alldeles för krångligt förut.

Vi ska bänka Besara för han har varit oduglig de senaste matcherna.

Vi ska hitta fram till Igboananike med åtminstone en passning!

Vi ska inte släppa till femton klara målchanser igen.

Och vi ska bryta Malmö FFs förlustfria trend!

När jag skrev matchrapporten mot BK Häcken förra veckan så valde jag att göra en lista med alla av Häckens målchanser.Denna vecka fortsätter jag på temat med listor men med trender som måste brytas.Men vad är det för Malmö som väntar 2017?Svaret är väl att det inte är så stor skillnad på truppen sen förra året då Malmö valt att jobba vidare med den trupp de har.Mästarna Malmö har däremot valt att värva Lasse Nielsen från Gent där Jacob Rinne agerar back-up målvakt och Emir Kujovic lider av köldskador i frysboxen.Sen tog man också hem Pawel Cibicki från en lyckad utlåning i J-Södra och det var rätt val då han är allsvenskans hetaste spelare just nu.Cibicki och Malmö som haft en lyckad inledning på allsvenskan så här långt där de rättvist har ledningen med två poäng.Eller rättvist kan man ju diskutera, speciellt med Djurgården, för Malmös segerskytt mot Djurgården, Yoshimar Yotun, borde nog ha haft ett rött kort i den matchen.Men domaren var inte med Djurgården den gången och istället avgjorde Yotun sent med en kanon i vänstra krysset i en match som Djurgården spelade bra i.Och kanske är det ifrån Djurgården vi borde ta inspiration då de ofta vållade problem för Malmö när de hade bollen på offensiv planhalva.Eller Kalmar FF som trots sitt kreativa mittfält valde att parkera bussen hemma mot MFF som hade svårt att luckra upp deras försvar.Kalmar fick ju också utdelning då de höll nollan och fick med sig en poäng, vilket också vi fick hemma mot HäckenMen får Malmö ens en fjärdedel av chanserna Häcken fick så kan det bli en rolig dag på jobbet för Malmös nya tränare Magnus Pehrsson.Pehrsson som återvänt från en utlandssejour i Estland har inte valt att justera deras 4-4-2 spel som skördat framgång de senaste åren.Däremot får Yotún agera vänstermittfältare där hans defensiv inte är i fokus samtidigt som återfödde Behrang Safari bidrar med massvis av erfarenhet till Malmös backlinje som vänsterback.En backlinje som kommer sakna Nielsen imorgon så Safari kommer ta hans plats som mittback, samtidigt kommer Pa Konate, som ryktades till Örebro, spela vänsterback.Och längst fram kommer Alexander Jeremejeff få spela med Markus Rosenberg och Cibicki kommer spela på mittfältet istället.Utöver Cibicki så finns det ytterligare tre spelare i MFF vi bör ha koll på.Mittfältaren som är lika bra bakåt som framåt.Mannen som sänkte oss förra året är nog sugen på att göra det igen.Allsvenskans kanske bästa högerback är ett stort hot framåt.Så nu när vi träder in i allsvenskans sjätte omgång så står Axén och co vid något av ett vägskäl.Kommer man våga justera spelsystemet eller fortsätta på det inslagna och ineffektiva spåret?Om så är fallet kommer vi att få det tufft imorgon men kanske är två anfallare svaret.För om vi vågar spela slitvargen Victor Sköld på topp så kan han skapa ytor åt vindsnabbe Kennedy Igboananike att löpa på.Samtidigt vill jag se långe Damien Plessis istället för Brendan Hines-Ike, som slarvade mycket mot Häcken.Dessa frågor och fler får vi svar på imorgon och den stora frågan är, kommer vi bryta någon trend?Just nu är skadeläget ungefär likadant i ÖSK då Haginge fortfarande är skadad samtidigt som den otroligt viktige Filip Rogic är redo för spel igen.Däremot är Michael Omoh, den spelare som sparkade igång vår offensiv mot Häcken inte med i truppen.Och det kan nog ha mycket att göra med att Axén inte tål slarv i försvarsspelet från våra yttermittfältare.Så vi svartvita får hoppas att petningen sporrar Omoh att förbättra sin defensiv för hans offensiv, den är fläckfri.Trots Omohs frånvaro så tror, eller snarare hoppas jag, att Axén ställer upp så här.Matchen sänds på Cmore Sport med sändningsstart 15:00.