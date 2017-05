Inför Örebro SK – Djurgårdens IF: Får vi se ÖSK blomma?

På söndag kväll kommer Djurgården till Behrn Arena för att möta ÖSK i Allsvenskans sjunde omgång. ÖSK kommer från en 2-1 förlust i Malmö och Djurgården spelade 3-3 hemma mot Norrköping. I tabellen har båda lagen samlat ihop 8 poäng men Djurgården har snäppet vassare målskillnad och ligger därför på en åttonde plats i tabellen jämfört med ÖSKs elfteplats. Men Allsvenskan är tajt och elva lag är inom 3 poäng mellan plats 2 till 12.

ÖSK har inlett säsongen med ett knackigt spel, men med skaplig poängutdelning. Efter 6 matcher har Svartvitt samlat på sig 2 vinter, 2 oavgjorda och 2 förluster och totalt 8 poäng.De tre senaste matcherna har dock poängskörden landat vid ynka en poäng efter förslut borta mot Elfsborg, 0-0 hemma mot Häcken och ytterligare en förlust borta mot Malmö FF i den senaste omgången.ÖSK har inte riktigt känts igen och som supporter är det ovant att se sitt eget lag så totalt utspelat som ÖSK blev i hemmamatchen mot Häcken. Å andra sidan har det efteråt visat sig att Häcken är inne i en formtopp och spelade skjortan av IFK Göteborg senast.Bortamatcherna mot Elfsborg och Malmö FF var, på förhand, inga lätta matcher och självklart är ÖSK tvugna att försöka spela smart för att plocka poäng i sådana matcher, men det är inte helt lätt att hålla humöret uppe när spelet sett ut som det gjort. Framförallt de senaste tre matcherna då väldigt få poäng ramlat in som tröst och plåster på såren.I matchen mot Malmö FF tvingades den annars så givna mittbacken Michael Almebäck kasta in handuken på grund av migrän vilket gjorde att nyförvärvet Damien Plessis fick sin första 90-minutersmatch i benen. Känslan är att Plessis är på gång mot den form som skulle kunna göra att han tar en ordinarie startplats inom kort. Speciellt då Brendan Hines-Ike (som inledde säsongen lovande) dippat lite de senaste matcherna. Spontant skulle jag vilja påstå att just nu vore det intressant att se firma Almebäck-Plessis i mittförsvaret till matchen mot Djurgården. En Almebäck som kan hålla jämna steg med snabbe Gustav Engvall och en Plessis som kan nicka bort farliga inlägg och hörnor. Samtidigt skulle vårt amerikanska stålverk i Hines-Ike kännas tryggt mot ett Djurgården som har fler spännande pjäser än just nämnda Engvall. Det är inte lätt att ta ut laget! Och jag avundas inte Alexander Axén i det jobbet.På Mittfältet är, av allt att döma, Filip Rogic helt återställd från sin sjukdom och redo för spel. Han spelade redan i matchen mot Malmö, men som alla sjukvårdskunniga vet så är det lätt hänt att infektioner blossar upp igen även när man tror att de är på väg bort och i skrivande stund är det oklart hur det är för Rogic i just den frågan.På kanterna har Michael Omoh och Ferhad Ayaz gjort fina prestationer under de inledande matcherna, topparna har varit höga men samtidigt har dalarna varit djupa och känslan är att dalarna har kommit oftare än topparna.Det ska också bli spännande att se hur stort tålamod Axén har för Nahir Besara som inte presterat på topp mer än någon enstaka gång. Kan det vara så att Divine Naah flåsar allt närmare Besaras nacke och aspirerar på en startplats?I anfallet fick Kennedy Igboananike göra mål igen och jag kan mycket väl tänka mig att han mer än gärna vill visa upp sig då han har ett försflutet i både Djurgården och AIK. Den motivationen kan mycket väl betyda både en och två extra växlar från hans sida i matchen på söndag. Tyvärr när jag skrev detta hade beskedet om hans avstängning inte kommit. Frågan är nu om Victor Sköld kommer spela på söndag istället, eller om vi har sån pass tur att Kennedys avstängning börjar gälla efter matchen mot Djurgården.Kanske lyckas till och med ÖSK överklaga SvFFs beslut men det är tveksamt då förseelsen i sig är värd en avstängning, men en fyra matcher lång avstängning?Värt att notera är också att ÖSK är obesegrade och har bara släppt in 2 mål på hemmaplan såhär långt.Men det känns som att det finns fler frågetecken än utropstecken efter den inledande delen av säsongen. Vart står egentligen ÖSK á 2017?Potentialen finns, men när får vi se den blomma? Eller är det bara så att vi mött väldigt bra lag i Elfsborg, Häcken och Malmö FF som helt enkelt fått ÖSK att se sämre ut än vad vi faktiskt varit?IF Elfsborg – Örebro SK 3-0Örebro SK – BK Häcken 0-0Malmö FF – Örebro SK 2-1: Kennedy Igboananike (2 mål)Djurgården inledde säsongen med att förlora hemma mot Sirius. En förslust som överraskade många. Men de som läst Svartvitts intervjuer med Alexander Axén vet att Sirius inte är någon lätt motståndare.I omgångarna efter spelade stockholmarna 0-0 borta mot Häcken för att sedan vinna hemma mot Elfsborg och förlora borta mot Malmö FF i en match där Malmös Yoshimar Yotun avgjorde till Malmös fördel sent i matchen. Förslusten mot Malmö följdes upp av en 1-0-vinst mot Halmstad och i den senaste omgången spelade man oavgjort hemma mot Norrköping i en svängig match där Norrköping tog ledningen i den 89:e minuten och där Djurgårdens zimbabwiske anfallare Tino Kadewere kvitterade på övertid.Inför säsongen handlade mycket av snacket kring återvändande Kim Källström som kom tillbaka till svensk fotboll efter många års spela utomlands i Frankrike, Ryssland, England och Schweiz. Källström har spelat fint i de senaste matcherna och fick efter matchen mot Norrköping bra betyg och bedömdes som ”klass rakt igenom” av Forum 1891 och Cmores experter kallade hans insats för "brutalt bra". Källström ådrog sig dock en varning mot Norrköping och tillsammans med hans tidigare varningar gör det att han är avstängd i matchen mot ÖSK.Många minns säkert när Kim Källström senast spelade mot ÖSK i Örebro 2003 . Då hette arenan Eyravallen och Källström fick ÖSKs kenyan Paul Ouyga utvisad efter att ha sparkat en frispark i magen på Oyuga när han var på väg bort från bollen. Domaren bedömde situationen som att Oyuga avsiktligt stod i vägen och visade ut ÖSKs anfallare till en visselorkan från hemmapubliken. Efter den utvisningen visslades och buades Källström ut av publiken på Eyravallen så till den milda grad att han mot slutet av matchen missbedömde flera passningar och ÖSK kunde vinna matchen med 1-0 efter mål av Lars Larsen.Något sådant visslande kan vi alltså inte möta Källström med den här gången. Men det vore kul om Kubanerna kunde möta upp Djurgårdens "Hej Bönder!" på något fyndigt sätt.I övrigt har Djurgården varit föremål för den av Svensk Elitfotboll producerade ” Säsongsstart Allsvenskan ”. Säsongstart Allsvenskan är en serie videoavsnitt som finns att titta på via nätet där laget följs under uppladdningen inför säsongsstarten. Det är andra säsongen som detta sänds och förra årets premiäromgång hade ÖSK i fokus Malmö FF – Djurgårdens IF 3-2Halmstad BK – Djurgårdens IF 0-1Djurgårdens IF – IFK Norrköping 3-3: Magnus Eriksson (5 mål) och Gustav Engvall (2 mål)Undertecknad tippar: 3-2 till ÖSK