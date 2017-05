Behrn Arena, 2017-05-17 19:00

Örebro - Sundsvall



Inför Örebro SK – GIF Sundsvall: Måstematch mot tätt lag

Detta blir startskottet på vändningen! 2-0 till ÖSK! Besara gör minst ett mål. Örebro SK kommer till onsdagens match efter den smått hedrande förlusten borta mot AIK i förra omgången. Matchen mot AIK var i många avseenden ett fall framåt jämfört med 0-4 förlusten hemma mot Djurgården. Trots bra spel mot AIK har dock det svartvita laget väldigt svårt att göra mål. På de senaste 5 matcherna har ÖSK endast gjort ett mål samtidigt som det har släppts in 10.I matchen mot AIK fick ÖSK hela 12 hörnor med sig utan att skrapa fram något mål. På träningen under tisdagen var det mycket fokus på just hörnor. Både offensivt och defensivt.ÖSK amerikanske mittback Brendan Hines-Ike är avstängd i matchen mot Sundsvall efter att ha samlat på sig sin tredje varning för säsongen i matchen mot AIK. Av tisdags-träningen att döma ersätts Hines-Ike av Damien Plessis vilket också ÖSKs tränare Alexander Axén bekräftar för Svartvitt och Axén beskriver också att Plessis kommer närmare och närmare formen och att det kanske bara är någon vecka bort innan han är i fullt slag. När det kommer till hörnor kanske vi också kan få se något av ett uppsving med Plessis 192 centimeter på plan.Axén: ”Det är jättesvåra att göra mål på. De har släppt in ett mål de senaste fem matcherna och har fem oavgjorda matcher. De är ett duktigt passningslag som vill hålla bollen mycket. De är fjärderankade i Allsvenskan över flest passningar. Och dessutom har de några småkvicka spelare i anfallet. Så det är ett jättebra lag.”Axén: ”Nej, det blir kanske en del av bekostnaden när man sätter mycket kraft på det defensiva. Då blir det inte så mycket framåt. Sundsvall spelar egentligen lite på samma sätt som AIK och har samma spelsystem som gör att det är svårt att göra mål eftersom att de har så många spelare bakåt men det är också det som är det onda med det goda så att säga.”Axén: ”Vi nöter på som vi ska göra och har några tankar på hur vi vill anfalla och sen får vi se vilka hål som uppstår och vilket sätt matchen utvecklar sig.”I Matchen mot Djurgården fick Johan Mårtensson en känning i ena lårets baksida och i matchen mot AIK fick Ferhad Ayaz kliva av efter åtta minuters spel med ena låret i bandage. Axén säger till Svartvitt att Mårtensson är med i matchtruppen, men att Ayaz inte är klar till matchen mot Sundsvall.När det gäller Kennedy Igboananike s avstängning så har ÖSK överklagat den, men det tar lång tid innan disciplinnämnden tar upp fallet och Axén beskriver ironiskt att ”det är snart ingen mening med överklagan längre eftersom att de fyra matcherna redan gått. Men det är som det är. Och det ska bli kul att se hur de hanterar de utvisningar som varit nu i de senaste omgångarna och hur många matcher de spelarna får. Det ska bli jättekul att se faktiskt.”Bara i den senaste omgången fick Jon Jönsson (Elfsborg), Behrang Safari (Malmö), Franz Brorsson (Malmö), Jamie Hopcutt (Östersund) och Melker Hallberg (Kalmar) syna det röda kortet men det var i matchen mellan Malmö FF och Östersund som det blev ordentligt snack. Kanske främst efter Brorssons enormt tuffa hockeytackling på Östersunds Saman Ghoddos men även Behrang Safaris örfilsliknande slag mot Hosam Aiesh. Hade Safari slagit till någon på det viset utanför planen hade det kunnat ge upphov till brottsbalkens ”ringa misshandel”. Svartvitt delar Axéns nyfikenhet kring dessa situationer. Kommer storklubben Malmö FF bedömmas lika hårt som ett mittenlag utan lika stora resurser?Sundsvall kommer alltså från fem raka oavgjorda matcher där man bland annat lyckats spela oavgjort mot IFK Norrköping (borta), AIK (borta) och Hammarby (borta). I den senaste matchen borta mot Jönköpings Södra blev det 0-0 vilket Sundsvall spelat de senaste tre matcherna. I matchen mot J-Södra fick den offensiva mittfältaren Kristinn Freyr Sigurdsson sin tredje varning för säsongen och är därmed avstängd i matchen mot ÖSK. Sigurdsson har startat Sundsvalls samtliga matcher och svarat för ett mål. Det troliga är att Linus Hallenius eller Sebastian Rajalakso ersätter Sigurdsson i startelvan.160418 GIF Sundsvall – Örebro SK 3-1 (Robert Åhman Persson gjorde ÖSKs mål).160916 Örebro SK – GIF Sundsvall 3-3 ( Michael Omoh Nahir Besara och Martin Broberg gjorde ÖSKs mål i en match där Sundsvall kvitterade till 3-3, på straff, i den 89:e minuten). Martin Lorentzson , Michael Almebäck, Damien Plessis, Sebastian Ring – Michael Omoh, Filip Rogic Nordin Gerzic , Maic Sema – Nahir Besara, Victor SköldDetta blir startskottet på vändningen! 2-0 till ÖSK! Besara gör minst ett mål.

2017-05-16 14:30:00

På onsdagskvällen kommer GIF Sundsvall på besök till Behrn Arena för något av en måstematch. Båda lagen ligger på åtta poäng och är placerade efter varandra strax ovanför kvalstrecket. Vid vinst skulle ÖSK få lite mer luft under sig. Vid förlust blir avståndet neråt än smalare.Trots ännu en bra insats på bortaplan så fick de svartvita åka hem till Närke utan poäng. Men det var trots allt ett steg i rätt riktning för Axéns mannar som pressade AIK rejält.Efter ännu ett debacle på hemmaplan så siktar ÖSK på att ta revansch. Men med den historik ÖSK har på bortaplan mot AIK så kommer det bli svårt.Med 0-4 förlusten hemma mot Djurgården i färskt minne tog Svartvitt kontakt med Örebro SKs lagkapten Nordin Gerzic för att lyssna av läget.Örebro SK tog, på söndagskvällen, emot Djurgårdens IF i en match som på förhand kändes hoppfull men som snabbt förbyttes i krossade drömmar. 0-4 i baken, tack och godnatt.På söndag kväll kommer Djurgården till Behrn Arena för att möta ÖSK i Allsvenskans sjunde omgång. ÖSK kommer från en 2-1 förlust i Malmö och Djurgården spelade 3-3 hemma mot Norrköping. I tabellen har båda lagen samlat ihop 8 poäng men Djurgården har snäppet vassare målskillnad och ligger därför på en åttonde plats i tabellen jämfört med ÖSKs elfteplats. Men Allsvenskan är tajt och elva lag är inom 3 poäng mellan plats 2 till 12.I sommar kommer det garanterat försvinna och anlända spelare till ÖSK mitt i en brinnande allsvensk säsong. Och här kan ni följa alla rykten och klara övergångar under säsongen 2017.Det var ett ÖSK som ville visa vad man gick för som kom till Malmö den första maj. Men trots att man fick ett ledningsmål tidigt i andra halvlek så lyckades Malmö kvittera och till slut också vinna matchen.Det är ett besviket Örebro som kommer till Malmö den första Maj efter att man blivit utspelade på hemmaplan. Och frågan är om de största demonstrationerna kommer ske runt om i Malmö eller på Swedbank stadion när ÖSK vill bryta en mängd trender.ÖSK lyckades, trots hemskt spel, knipa en poäng hemma mot Häcken. Men spelet övertygade inte alls och Axén har en hel del att tänka på framöver.