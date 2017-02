Inför ÖSK - Åtvidaberg

Äntligen är det dags för tävlingsmatch. Träningsmatcher i all ära, men när det vankas tävlingsmatcher blir pulsen en helt annan. För ÖSKs del innebär det Svenska Cupens gruppspel och match mot Åtvidabergs FF hemma på Behrn Arena.

Förra året åkte ÖSK ut ur Svenska Cupen redan i gruppspelet efter matcher mot BK Forward (oavgjort 2-2), GAIS (vinst 3-1) och Helsingborg (oavgjort 1-1). För Åtvidabergs del blev respass redan i omgång 2 där just BK Forward var för svåra.



Örebro SK

ÖSK har spelat fyra träningsmatcher innan denna första tävlingsmatch. Förslusten mot Sirius i premiären (2-4) följdes upp av nyss avslutade Atlantic Cup i Portugal där ÖSK i tur och ordning vann mot danska Ålborg (1-0), förlorade mot tjeckiska Jablonec (0-2) och avslutade turneringen genom att spela oavgjort mot danska Århus (1-1).



Målen på försäsongen gjordes inledningsvis av idel unga spelare i sextonårige Adam Bark, artonårige Kevin Johansson och nittonårige Jonathan Lundberg för att avslutas av den något äldre Ferhad Ayaz (22 år). Ingen av de lite mer rutinerade spelarna har än så länge gjort några målavtryck även om Michael Omoh visat stor initiativförmåga utan att för den sakens skull hittat målet.



Nyss nämnde Ayaz, som kom till ÖSK från turkiska Gaziantepspor i somras, har sett spännande ut på försäsongen och när han kommer vänd en-mot-en känns det nästan alltid farligt. Även nye Filip Rogic har överraskat många och flera av de kommentarer som gått att läsa beskriver honom som klippt och skuren som RÅPs ersättare. Johan Mårtensson, som också han är ny för säsongen, förefaller också vädra morgonluft. Att han fått byta det mer defensiva Helsingborg mot ÖSKs mer offensiva taktik kommer nog att göra honom gott. Upplevelsen från TV-soffan är att hans utgångsyta är betydligt högre upp i banan än vad han kom i närheten av under förra säsongen. Det tredje nyförvärvet Yannis Mbombo har inte spelat mer än sporadiskt, men hans snabbhet och löpvillighet känns ändå intressant och Axén har hittills bara uttryckt sig positivt om honom.



Just nyförvärv har annars varit ett hett ämne bland supportrarna. ÖSK har sedan tidigare deklarerat att minst två ytterligare spelare ska in i truppen. En mittback och en anfallare.



Den landslagsmeriterade ghananska mittbacken Isaac Vorsah gjorde ett nästan komiskt kort provspel under portugallägret. En kan säga att han kom, snöt sig och åkte hem igen.



Axén och Sköldmark pratar ideligen om att de hellre värvar bra än snabbt, men hur länge kan en vänta? Å andra sidan kanske det bara är att acceptera att ÖSK inte är det förstahansval som vi supportrar vill att alla spelare ska känna för ÖSK. När dessutom flera "storklubbar" i Allsvenskan letar på ungefär samma positioner som ÖSK kan det bli än mer utmanande att hitta rätt.

I ÖSK-TVs Sportklubben, som sändes i början av veckan, var VD-Simon ganska tydlig med att ÖSK fått "nej-tack" från fler än en spelare. Risken blir då att den där övre hyllan förvandlas till en lägre hylla. Kanske bakom majsen i gång 7?

I veckan har det gått två rykten i Svartvitts forum. Dels har det pratats om att Malmö FFs Pa Konate varit i stan och träffat ÖSK, något som dock Sköldmark dementerat till redaktionen. Dessutom kom det fram ytterligare ett löst rykte om att Falkenbergs förre mittback, dansken Thomas Juel-Nielsen, som numera är kontraktslös skulle vara intresserad av att komma till ÖSK. Huruvuida någon av dessa är nära, eller ens aktuella, för ÖSK låter Svartvitt vara osagt. Mest därför att vi inte vet. Men nog är det kul med rykten allt!



Det som dock glädjer nästan mest är att sjuttonårige Arvid Brorsson gjort flera lysande insattser under försäsongen. Den unge mittbacken har spelat som om han vore tio år äldre och frågan är om även det spelar sitt till? Kan det vara så att Brorssons mindre genombrott under försäsongen ställer saker i ett annat ljus? Är firma Almebäck, Hines-Ike och Brorsson de mittbackar som ÖSK kommer att starta säsongen med? I torsdagens ÖSK-TV Sportklubben var dock Axel Kjäll tydlig med att det är en sak att vara med på försäsongen och en annan sak att delta i Allsvenskan. Kjäll uttryckte också, i ungefärliga ordalag, att ÖSK inte kommer att vila all sin tyngd på Brorsson. Det vore inte schysst mot den unge mittbacken.



I ett sms till redaktionen beskriver också sportchefen Magnus Sköldmark tydligt att "truppen inte är spikad än. ÖSK tittar i huvudsak fortsatt efter en mittback och en forward men att tidpunkten för när det kan gå i lås kan vi inte sia om. Vi har en stark och utvecklingsbar trupp med konkurrens på alla positioner idag och även flera yngre egna spelare som tar för sig på ett bra sätt."



Ytterligare något som glatt på försäsongen är att både Patrik Haginge och Victor Sköld gjorde comeback efter sina skador. Haginge slet av hälsenan under förra säsongen och Sköld nickade ihop med Oscar Jansson strax innan jul så pass illa att det blev både hjärnskakning och flera stygn över ena ögonbrynet som följd.



Åtvidabergs FF

Laget från Östergötland, som tränas av skåningen Roar Hansen, slutade på en 6:e plats i förra årets Superetta med tio poäng upp till Halmstad på kvalplats. Laget har inlett årets säsong med två träningsmatcher på hemmaplan. Först en seger med 4-0 mot Nyköpings BIS och därefter en oavgjord 2-2-match mot Syrianska.



Målskyttet på försäsongen har fördelats på sex olika spelare som alla gjort var sitt mål.



Sedan förra säsongen har Åtvidaberg bland andra tappat Ammar Ahmad till Dalkurd, Mahmoud Eid (8 mål 2016) till Kalmar FF och Shkodran Maholli (15 mål och skytteligavinnare i Superettan 2016) till Häcken samtidigt som de fått in Fredrik Holster (Assyriska), Emil Bellander (Gefle) och Linus Tornblad (Ljungskile).



Åtvidaberg har vunnit Svenska Cupen två gånger, 1970 och -71. De blev också svenska mästare i samma era, 1972 och -73. Då hette spelarna Ralf Edström, Roland Sandberg och Benno Magnusson för att nämna några och säsongen 1974/75 spelade klubben kvartsfinal i det som då hette Europacupen. Så historia finns det gott om i "Bruket". Frågan är dock hur laget står sig anno 2017?

På Atvidabergs SvenskaFans-sida "Kopparslagarna" beskrivs årets lag ligga långt före fjolårets vid samma tidpunkt. Förklaringen finns i att stommen av förra årets lag finns kvar samt att deras konstgräs är nytt sedan i somras, vilket gör att kvaliteten på spelet blir högre jämfört med tidigare. Det beskrivs också att årets ÅFF kommer ha ett ungt försvar då nästan samtliga försvarsspelare är strax över eller strax under 20 år fyllda och att Fredrik Holster (som dock skadade ett ledband i knät i matchen mot Nyköping och blir borta 6-8 veckor) är värvad med högst ställda förväntningar för att ersätta Ammar Ahmad. Kopparslagarna skriver också att ÅFF spelar med rak 4-4-2-uppställning.



För övrigt verkar Åtvidaberg ha stora ekonomiska bekymmer där främst kostanderna skjutit i höjden utan att inkomsterna följt med. För den som är intresserad går det att läsa mer om det här.



Undertecknad tippar

På förhand känns det som en given svartvit seger. Allt annat skulle kännas konstigt. Det vore rysligt kul om Victor Sköld stänkte in ett par bollar också.



Det är nu det börjar!