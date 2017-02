I matchen mot Norrtälje hoppas vi att Mbombo släpper lös rejält och likt hela lagen öser över "Vargarna"

Inför ÖSK-BKV Norrtälje: Vargjakt i Roslagen

Efter debaclet på Behrnabeu mot Åtvid, så måste ÖSK ta en seger mot Norrtälje för att göra gruppen spännande.

ÖSK besöker Vargarna i Norrtälje där en seger måste tas för en chans att gå vidare i cupen.



Då man släppte in ett sent kvitteringsmål mot Åtvidaberg i matchen på Behrn Arena, en match där klasskillnaden borde ha varit mer uppenbar.

Men nu ska man ta ut den frustrationen som blev efter 1-1 debaclet, och det är Norrtälje som får ta emot detta.



BKV Norrtälje, eller som deras fulla namn lyder, Bollklubben Vargarna Norrtälje, kommer till matchen med en 0-4 förlust i bagaget.

Då mötte dem BK Häcken som för dagen hade ett mycket starkt lag på planen.

I den matchen var det Norrtälje som slog till först men tyvärr var det ett självmål.

Fast de stretade emot bra länge men fick till sist se ytterligare tre bollar trilla in i målet innan matchen var slut.



Vargarna från Norrtälje slutade förra säsongen på en fjärdeplats i norra svealand division två, med sju poäng upp till kvalplats.

Och i det unga laget från Roslagen fick man se många spelartapp efter säsongen.

Då många av spelarna tog klivet upp till superettan, där de gick till lag som IK Frej, Örgryte och Öster med mera.



Då det inte finns så mycket statistik på spelarna i BKV så finner man ändå några med fina meriter i laget.

Tränaren Peter Hautalahti har hela fem säsonger i Hammarby på kontot, då han spelade i laget under åttiotalet.

Och Martin Ekström, lagets äldsta spelare, har spelat i Halmstad och Brommapojkarna.



Men vill man verkligen veta vem man ska hålla koll på i Norrtälje så finns inget bättre än deras egna hemsida.

Där finner man spelarnas motton och styrkor enligt dem själva eller andra.



Alexander Dysén

Styrka:Allt

Någon att se upp för med andra ord.



Jim Stahre

Motto: Våga skjuta!

Här vet vi vem spelarna ska kasta sig framför.



Mikael Mellberg

Motto: Alla föds till Djurgårdare

Finns många där ute som skulle hävda motsatsen men detta motto är fräckt.

Bäst att vi ser upp för honom också.



Enligt tränaren Hautalahti är fokuset att inför morgondagens match att hålla nollan längre än mot Häcken.

Och för oss svartvita är målet att göra mål snabbare än vad vi gjorde mot Åtvid.

Så vi får allt se hur vilken tränare som är mest nöjd med matchbilden efter fyrtiofem minuter.



Vargarna spelade i en 4-1-4-1 formation mot Sundsvall när de slog ut dem förra året inför cupen.

De spelade samma formation mot Häcken och formationen blir densamma mot oss.

Där spelar gårdaren Mellberg ensam på topp.



I denna match hoppas jag få se Omoh släppa lös rejält på sin kant mot, på pappret, betydligt sämre motstånd.

Samtidigt hoppas jag Rogic fortsätter visa samma fina utveckling som han haft så här långt.

Jag tror även att Mbombo visar klass imorgon.



Så om vi verkligen visar skillnaden emellan divisionerna imorgon, olikt förra gången, så ska dessa vargar inte vara mer än valpar när matchen är slut.

Ska jag tippa resultatet så säger jag 0-5.



ÖSK kommer till spel utan Haginge, Sema, Ekstrand-Hamrén och nyförvärvet Divine Naah.

Startelvan har inte släppts men jag tror följande kommer få spela från start.



Mbombo - Besara

Ayaz - Rogic - Mårtensson - Omoh

Ring - Hines-Ike - Brorsson - Lorentzson

Jansson



Matchen sänds på Cmore Live med start klockan 14.00.



2017-02-24 19:30:00

