Inför ÖSK-FK Jablonec: Knäcka dansken, få tjecken på fall

Örebros tredje match på försäsongen väntar och emellan dem och en tredje raka final står tjeckiska FK Jablonec.

Örebro avfärdade i sin förra match danska Aalborg.Men hade danskarna fått in bollen i det öppna målet vid de två lägen de fick hade vi inte varit här.Men danskarna missade på något sätt och visade varför dem är så målsnåla.Istället vann ÖSK med 1-0 och danskarna får ha skotträningar framöver.Men skotträning är inget Jonathan Lundberg behöver då han avfärdade danskarna med en fin vänstervolley sent i matchen.Lundberg som också får starta i ett b-betonat ÖSK men mer om det senare.Vidare till morgondagens motstånd.Tjeckiska FK Jablonec som spelar i den tjeckiska högstaligan.Där ligger dem för nuvarande tia med 17 inspelade poäng.Jablonec kommer till denna match med en vinst mot självaste Shakhtar Donetsk i bagaget.Dem spelade 2-2 mot Shakhtar och hade ledningen två gånger om för att sedan vinna på straffar efter 90 spelade minuter.Inte illa alltså även om deras tabellposition i den inhemska ligan inte talar för att de är ett stort motstånd.Jablonec går som jag nämnde innan, sådär, i ligan.Med 17 inspelade poäng ligger de bara fyra poäng ifrån nedflyttningsplatsen.Under säsongen har Jablonec gått från att spela ett 4-2-3-1 till 5-4-1 till 5-3-2 till 3-5-2 till att spela 4-4-2.Med andra ord är det ett flexibelt Jablonec vi möter men det finns ett citat angående flexibilitet jag tycker passar Jablonec med tanke på deras tabellplacering."A jack of all a trades is a master of none"Till skillnad från sina bottenkonkurrenter så har dem gjort ungefär lika många mål som de släppt in.Låter lite som ett annat lag, om ni vet vilka jag menar.Med 23 gjorda och 25 insläppta mål så blir det alltså målrika matcher i den inhemska ligan.Och nog finns det kraft framåt för Jablonec.Fyra anfallare har gjort fyra mål vardera.Alla dessa anfallare har fått ungefär lika mycket speltid också.En av dessa, Martin Tecl, spelar inte i Jablonec längre utan gick till Slavia Prag i Januari.Men bland dessa tre återstående anfallare så är det en som sticker ut lite mer.Den unge anfallaren Ondrej Mihálik född 1997 som haft en bra form under hela 2016.Med fyra gjorda mål under hösten och två gjorda mål under den förra våren så vart han nominerad till årets talang i Tjeckien.Så kanske blir det en kamp mellan 97orna på planen imorgon.Men som jag nämnde så har Jablonec kraft framåt utöver Mihálik som är värda att nämnas.Michal Travnik. Den unge defensive mittfältaren som spelat fram till tre mål från sin position.Lukas Masopust. Ännu en ung spelare som spelat fram till tre mål från det högra mittfältet.Martin Dolezal. Anfallaren som med fyra mål och tre framspelningar är poängbäst i Jablonec.Något att nämna är att Örebro och Jablonec faktiskt har en historia tillsammans.En historia från nittiotalet när Örebro frekvent äventyrade i Europa.En historia som "TommyS" på det svartvita forumet berättade bäst, sent på natten den första februari."Nu Jablonec, ett namn som får oss att trona på minnen från fornstora dar. Ty på 90-talet flög vårt namn över världens resultatbörsar och tyvärr endast en gång på ett ärbart vis. För mot Ajax åkte vi ut klart, mot Mechelen förtjänade vi mer, mot Avenir Beggen fumlade vi administrativt, så det var fjärde gången gillt när 2800 på ett kokande Eyravallen såg Örebro spela 0-0 och säkra avancemang på bortamål mot Jablonec i UEFA-cupen 1997. Forfarande den enda gången vi tagit oss vidare i Europaspel. Någonsin."'Örebro har alltså besegrat Jablonec förut genom att kryssa mot dem.Och vi kan göra det igen imorgon, vid vinst eller ett kryss så går vi vidare till final.För Jablonec gäller vinst för att ta sig dit.Där väntar antingen HNK Rijeka eller Djurgården som möts i en gruppfinal på lördag.Tyvärr hittade jag inte vilken formation som Jablonec använde mot Shakhtar men de spelar mest 4-2-3-1 enligt Transfermarkt.com.Men vi kan nog räkna med att få se Dolezal och Masopust imorgon baserat på startelvan mot Shakhtar.I ÖSK är skadeläget ungefär som förut med ett undantag.Nyförvärvet Yannis Mbombo som fick känningar i låret mot Aalborg och fick kliva av.Dock det var inget allvarligt men han kommer få vila tillsammans med Patrik Haginge och Victor Sköld.Henrik Brändh berättar bakom betalväggen på Nerikes Allehanda att startelvan förmodligen kommer se ut så här:Jonathan Lundberg Maic SemaAlfred Ajdarevic Nordin Gerzic Filip Rogic Michael OmohLogi Valgardsson Michael Almebäck Carl Ekstrand Hamrén Martin LorentzsonAnton FagerströmMatchen sänds imorgon på Cmore Fotboll klockan 20:45.Forza Svartvitt!