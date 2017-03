Inför ÖSK – Häcken: gruppfinal i Svenska Cupen

På söndag tar Örebro SK emot BK Häcken på Berhn Arena i en match som kommer att avgöra Svenska Cupens grupp 8. Vinner ÖSK går laget vidare till kvartsfinal. För Häcken räcker det med oavgjort för avancemang.





Häcken vann sin inledande match mot Norrtälje med 4-0 men besegrade Åtvidaberg i sin andra match med 3-1.



Det ger alltså en ren gruppfinal när nu ÖSK möter Häcken. ÖSK måste dock vinna men det räcker med oavgjort för att Häcken ska gå vidare.







Skärmdump från SvFFs hemsida:





I Häcken har målen, i Svenska Cupen, gjorts av Jasmin Sudic, Joel Andersson,



Jasmin Sudic fick rött kort i den senaste matchen mot Åtvidaberg och är därmed avstängd mot ÖSK. Men Häcken har andra alternativ och då kanske främst i den mittback som senast kom in i truppen; finske Juhani Ojala med meriter från det finska landslaget.



Av allt att döma verkar Häcken spela en form av 4-3-3 under nye tränaren



Det senaste på nyförvärvsfronten är att Häcken släppt den gambiske mittfältaren/anfallaren

Savage var den spelare som fick liv i förra årets Svenska Cupen-final då han gjorde 1-2 målet som fick finalen mot Malmö FF att vakna till liv för göteborgarnas del. Den final som sedan Häcken helt vände och vann. Häcken är alltså regerande cup-mästare.



Istället för Savage har Häcken lånat in den 25-årige nigerianska yttern Chisom Egbuchunam från Enugu Rangers. Lånet sträcker sig över hela 2017 och har en köpoption på tre år. Egbuchunam vann den nigerianska skytteligan och utsågs till den inhemska ligans bästa spelare 2016.



BK Häckens silly season:

IN: Jakob Lindström (från ÖIS),

UT: Martin Ericsson (slutat), René Makondele (till



För ÖSK del är det senaste nyförvärvet, lånet från Manchester City,



Under fredagsförmiddagen kom det också rykten om att ÖSK kallat till presskonferens där en mittback skulle presenteras. Det var NA som gick ut med uppgiften, men NA tog strax därefter bort sin artikel från nätet. Vi på Svartvitt tänker "ingen rök utan eld" och ser med spänning fram emot vart detta tar vägen.



Så många supportrar till Häcken lär vi knappast få se på Berhn Arena. Den resa som var planerad blev inställd på grund av för få anmälda. Men vad var annat att förvänta sig? Häcken är ju knappast känt som något större publiklag att räkna med. Men pengar har dem. Och Gothia Cup.



Men vem behöver sånt?



När vi har Stolthet, Hjärta och Passion!



Undertecknad tippar 2-1 till ÖSK. ÖSK kommer till söndagens match efter att ha spelat 1-1 mot Åtvidaberg i gruppens inledande omgång. I den andra omgången spelade ÖSK skjortan av division 2-laget BKV Norrtälje och vann med 5-0.Häcken vann sin inledande match mot Norrtälje med 4-0 men besegrade Åtvidaberg i sin andra match med 3-1.Det ger alltså en ren gruppfinal när nu ÖSK möter Häcken. ÖSK måste dock vinna men det räcker med oavgjort för att Häcken ska gå vidare.Skärmdump från SvFFs hemsida:I Häcken har målen, i Svenska Cupen, gjorts av Jasmin Sudic, Joel Andersson, Nasiru Mohammed , Crespo Kamara (3 st) samt ett självmål från Åtvidabergs sida.Jasmin Sudic fick rött kort i den senaste matchen mot Åtvidaberg och är därmed avstängd mot ÖSK. Men Häcken har andra alternativ och då kanske främst i den mittback som senast kom in i truppen; finske Juhani Ojala med meriter från det finska landslaget.Av allt att döma verkar Häcken spela en form av 4-3-3 under nye tränaren Mikael Stahre som kom till Hisingen från kinesiska Dalian Yifang FC inför den här säsongen. 41-årige Stahre har sedan tidigare ett förflutet som tränare både IFK Göteborg och AIK.Det senaste på nyförvärvsfronten är att Häcken släppt den gambiske mittfältaren/anfallaren Demba Savage till finska HJK Helsingfors. Till Häckens hemsida säger sportchefen Sonny Karlsson att de valt att släppa Savage så att denne ”ska få ordning på sitt liv”.Savage var den spelare som fick liv i förra årets Svenska Cupen-final då han gjorde 1-2 målet som fick finalen mot Malmö FF att vakna till liv för göteborgarnas del. Den final som sedan Häcken helt vände och vann. Häcken är alltså regerande cup-mästare.Istället för Savage har Häcken lånat in den 25-årige nigerianska yttern Chisom Egbuchunam från Enugu Rangers. Lånet sträcker sig över hela 2017 och har en köpoption på tre år. Egbuchunam vann den nigerianska skytteligan och utsågs till den inhemska ligans bästa spelare 2016.Jakob Lindström (från ÖIS), Jonathan Rasheed (från Värnamo), David Engström (från Värnamo), Daleho Irandust (uppflyttad från Häcken U19-lag), Erik Friberg (från Seattle Sounders), Alexander Faltsetas (från Djurgården), Shkodran Maholli (från Åtvidaberg), Juhani Ojala (från SJK Seinäjoki), Chisom Egbuchulam (från Enugu Rangers IFC)Martin Ericsson (slutat), René Makondele (till Gefle ), Baba Mensah (lån avslutat, åter till Inter Alliance), Alexander Nadj (fick inget nytt kontrakt), Niclas Andersén (till GAIS ), Rasmus Schüller (till Minnesota United FC i MLS), John Owoeri (till Baoding Rogda FC i den kinesiska andraligan), Demba Savage (till HJK Helsingfors).För ÖSK del är det senaste nyförvärvet, lånet från Manchester City, Divine Naah med i matchtruppen mot Häcken. Den offensiva mittfältaren spelade sin första match för ÖSK när U21 laget mötte Sirius på bortaplan i början av veckan. Naah spelade hela matchen där ÖSK förlorade med 0-2. ÖSKs assisterande tränare Axel Kjäll säger till Svartvitt att "Divine gjorde ett stabilt första intryck, var duktig i det korta passningsspelet och vann flera dueller. Han har såklart mycket kvar när det handlar om att samarbeta med sina lagkamrater och fatta rätt beslut utifrån vårt sätt att spela. Men eftersom att han är här på ett lån så hoppas vi såklart att han ska konkurrera om en startplats så snabbt som möjligt. Han har en hel del spännande egenskaper".Under fredagsförmiddagen kom det också rykten om att ÖSK kallat till presskonferens där en mittback skulle presenteras. Det var NA som gick ut med uppgiften, men NA tog strax därefter bort sin artikel från nätet. Vi på Svartvitt tänker "ingen rök utan eld" och ser med spänning fram emot vart detta tar vägen.Så många supportrar till Häcken lär vi knappast få se på Berhn Arena. Den resa som var planerad blev inställd på grund av för få anmälda. Men vad var annat att förvänta sig? Häcken är ju knappast känt som något större publiklag att räkna med. Men pengar har dem. Och Gothia Cup.Men vem behöver sånt?När vi har Stolthet, Hjärta och Passion!Undertecknad tippar 2-1 till ÖSK.

0 KOMMENTARER 171 VISNINGAR 0 KOMMENTARER171 VISNINGAR MARCUS FOLKÖ MÜNTZING

2017-03-03 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-03-03 12:00:00

Örebro

2017-03-03 11:30:00

Örebro

2017-03-02 15:10:00

Örebro

2017-02-25 17:52:00

Örebro

2017-02-24 19:30:00

Örebro

2017-02-24 15:00:00

Örebro

2017-02-23 11:29:00

Örebro

2017-02-20 08:00:00

Örebro

2017-02-18 18:15:00

Örebro

2017-02-17 09:00:00

ANNONS:

På söndag tar Örebro SK emot BK Häcken på Berhn Arena i en match som kommer att avgöra Svenska Cupens grupp 8. Vinner ÖSK går laget vidare till kvartsfinal. För Häcken räcker det med oavgjort för avancemang.På söndag har vi avancemanget i egna händer. Det finns bara en utgång: Seger mot BK Gothia Cup. Tillsammans stöttar vi laget. Tillsammans håller vi tätt. Tillsammans går vi till slutspel. Vi ses på söndag, 16.00 på sektion F.På söndag eftermiddag gästar BK Häcken oss på Behrn Arena där det ska avgöras vilket lag som tar sig vidare till Cupkvart. Det blir samtidigt första gången en viss Alhassan Kamara återbesöker Behrn Arena sedan han lämnade klubben i somras. Svartvitt fick tag på Crespo för en liten kortare avstämning inför helgens drabbning.ÖSK gjorde sitt jobb och körde över Norrtälje. Vilket i sin tur bäddar för en på förhand spännande gruppfinal mot Häcken nästa söndag.Efter debaclet på Behrnabeu mot Åtvid, så måste ÖSK ta en seger mot Norrtälje för att göra gruppen spännande. ÖSK besöker Vargarna i Norrtälje där en seger måste tas för en chans att gå vidare i cupen.Michael Almebäck kommer vara en av lagets ledande pjäser i år, något som bärandet av kaptensbindeln ett par tillfällen under försäsongen bara stärker bilden av ytterligare. För Svartvitt berättar han nu om hur laget ska jobba för att täta till mer bakåt i år, varför Allsvenskan är bättre än vissa gnäller om samt så avslöjar han hur funderingarna går kring om han är "hemma" för att stanna eller fortfarande har tankar på att hinna med en ny vända i utlandet.ÖSK är överens med Manchester City om ett lån av den 20-årige ghananske mittfältaren Divine Naah. Lånet gäller till att börja med under vårsäsongen och Naah ansluter till Örebro redan under torsdagen. Den offensiva mittfältaren har bland annat spelat 32 matcher för NAC Breda i holländska Eredivisie under 2015.Även om Svartvitt vanligtvis strävar efter att blicka framåt så lanserar vi idag en serie där fokus istället ligger bakåt i tiden. Förhoppningen är att vi med lite jämna mellanrum kommer återkomma med intervjuer av tidigare svartvita profiler. Först ut i denna serie är kanadensaren Chris Pozniak, numera stadgad i Toronto, som under säsongerna 2001-2003 var ett säkert och uppskattat kort på vår högerbacksplats.Örebro SK spelade oavgjort i årets första tävlingsmatch efter 1-1 hemma mot Åtvidabergs FF i Svenska Cupens första gruppspelsomgång. ÖSK tog ledningen på straff precis i slutet av första halvlek men Åtvidaberg kom igen och kvitterade precis i matchens slutskede.Äntligen är det dags för tävlingsmatch. Träningsmatcher i all ära, men när det vankas tävlingsmatcher blir pulsen en helt annan. För ÖSKs del innebär det Svenska Cupens gruppspel och match mot Åtvidabergs FF hemma på Behrn Arena.