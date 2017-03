Inför ÖSK – Hammarby: näst sista träningsmatchen innan seriestart

Nedräkningen till den allsvenska säsongsstarten har verkligen tagit fart när en sätter rubriker som ”näst sista träningsmatchen…”. ÖSK möter hur som helst Hammarby i dan-före-dan-före-dan-matchen. Ett Hammarby som värvat örebroaren Jiloan Hamad och som fått en mini-Mourinho i nye danske tränaren Jakob Michelsen. Försäsongen har dock varit långt ifrån fantastisk för de grönvita stockholmarna.

2017-03-16 10:00:00

Det blev respass för ÖSK i Svenska Cupens gruppspel även den här säsongen. Precis som förra året hamnade ÖSK tvåa i sin grupp och blev därmed utslagna. Den sista matchen mot BK Häcken var dock ett steg framåt jämfört med tidigare matcher och med tanke på att truppbygget blev klart först efter matchen mot laget från Hisingen så är känslan inför den Allsvenska säsongen god. Mycket beroende på det sista tillskottet i truppen, Kennedy Igboananike . Den anfallare som så många supportrar törstat efter har äntligen kommit. Med honom i truppen och därtill nye mittbacken Damien Plessis (som värvades några dagar tidigare) är truppen klar för säsongsstart.Igboananike, som spelat i både Djurgården och AIK, kommer senast från spel i den amerikanska proffsligan MLS. Han hann också med att göra ett tre veckor långt stopp i grekiska Veria FC innan han till slut hamnade i ÖSK. Igboananike beskrivs av Alexander Axén som en av de spelare han länge suktat efter och som han likt Johan Mårtensson försökt att få under många år. Så det är nog inte bara supportrarna som törstat. Även Axén verkar ha längtat.I veckan blev det också klart med en ny huvudsponsor. Vitvarujätten ELON kommer att ta den tomma platsen på tröjbröstet och till ÖSKs hemsida säger VD Simon Åström att ”Det är ett starkt, rikstäckande varumärke som samtidigt är en stor aktör här i Örebro. Just den kombinationen är väldigt positiv.”. ÖSK har inte haft någon huvudsponsor sedan 2014 då dåvarande VDn Jan Karlsson lyckades knyta upp Feldts Fisk som huvudsponsor.För Hammarby s del handlar det mycket om nye tränaren Jakob Michelsen som fått ett rykte om sig att vara en ”mini-Mourinho”. Den 36-årige dansken kommer närmast från det danska Superligalaget SønderjyskE där han blev utnämnd till bästa tränare 2015 av det danska fotbollsförbundet.Mycket fokus har också hamnat på Jiloan Hamad som efter tre år i tyska Hoffenheim och belgiska Standard Liège nu är åter i svensk fotboll . Många trodde kanske att det automatiskt skulle bli en återkomst i Malmö FF för den BK Forward-fostrade örebroaren, men valet föll alltså på Hammarby. Hamad gjorde hela 126 matcher för MFF innan flytten till Hoffenheim, men tiden utomlands blev inte riktigt så lyckad som många trott. Främst beroende på skador och utebliven speltid. Till Fotbollskanalen sa Hamad i början av februari att ”Jag har utvecklats både som person och som spelare. Jag känner mig mycket starkare i mig själv i dag, och jag är en bättre spelare nu än när jag lämnade Sverige för tre år sedan”.Det har gått en del sjukdom i Hammarbys trupp den senaste tiden och just Hamad är en av de spelare som drabbats. Till Svartvitt bekräftar Hamad att han varit sjuk hela veckan men att han ändå kommer att spela.I ÖSKs trupp saknas definitivt Maic Sema som haft besvär av ischias-liknande smärtor. Sema berättar för Svartvitt att han är på bättringsvägen men ännu inte är tillbaka i full träning. I onsdagens Sportklubben berättade också Axel Kjäll att Sebastian Ring har en liten känning ett knä och därför avstår matchen mot Hammarby. I samma inslag beskrivs också att Plessis inte kommer att spela ikväll, men troligtvis i den kommande U21-matchen mot AFC i nästa vecka. Axén berättade också att Kennedy Igboananike troligtvis gör någon form av inhopp, men att han inte är redo för 90 minuter än. Under onsdagen blev det också klart att mittbacken Carl Ekstrand-Hamrén lånas ut till divison 1-laget Västerås SK över den kommande säsongen.Hammarbys försäsong har varit allt annat än lysande. Svartvitt fick sig en liten pratstund med denna självutnämnda fotbollsnörd av gotländsk härkomst som hämtades in närmast från Nyköping.Årets allsvenska bortapremiär går av stapeln knappt 10 mil bort. På en lördag. Det finns med andra ord inga som helst anledningar att tveka. Anmäl dig nu så skapar vi tillsammans ett bortafölje i klass med Cupfinalen på Ullevi! Info och hur du går till väga finner du nedan med hälsningar från Kubanerna.ÖSK värvar den 28-årige nigerianske anfallaren Kennedy Igboananike. Igboananike har ett långt förflutet i Allsvenskan och har representerat både Djurgården och AIK. Senast kommer Igboananike från grekiska Veria FC. Kontraktet med Igboananike är på 2 år och ÖSKs trupp inför den kommande säsongen är nu helt klar.ÖSK var tvungen att vinna för att gå vidare i Svenska Cupen. Dagens motståndare behövde bara oavgjort. Och oavgjort blev det trots att ÖSK tog ledningen genom Nordin Gerzics fina frispark. Spelet var ett fall framåt jämfört med tidigare matcher och känslan inför fortsättningen är försiktigt positiv.Under fredagen gjorde ÖSK klart med den franske mittfältaren och mittbacken Damien Plessis. Damien har spelat i en rad internationella storlag. Men även Damien själv är stor – nyförvärvet är 193 cm lång. Redaktionen fick ett samtal med Damien Plessis och Magnus Sköldmark. Där pratar fransmannen om sina tidigare klubbar, att laget är det viktigaste och känslan av att ÖSK verkligen ville ha honom.ÖSK värvar en viktig pusselbit till lagbygget 2017. På en presskonferens under fredagen presenterade klubben nyförvärvet Damien Plessis, senast från Lausanne. Plessis har representerat Frankrike på U21-nivå och Alexander Axén är nöjd med värvningen. "Vi ville inte ha någon under 188cm. Han är 193!" Damien har tillhört en rad internationella storklubbar: Lyon, Liverpool och Panathinaikos. Texten uppdateras.På söndag tar Örebro SK emot BK Häcken på Berhn Arena i en match som kommer att avgöra Svenska Cupens grupp 8. Vinner ÖSK går laget vidare till kvartsfinal. För Häcken räcker det med oavgjort för avancemang.