Kommer det bli ännu ett målkalas på Behrnabeu när finska mästarna står för motståndet?

Inför ÖSK-IFK Mariehamn: Finska mästare på besök

ÖSK spelar sin näst sista träningsmatch för säsongen och denna gång står finska mästarnaIFK Mariehamn för motståndet.

Så detta kommer bli ett rejält prov för ÖSK.

0 KOMMENTARER 337 VISNINGAR 0 KOMMENTARER337 VISNINGAR PER OHLSJÖ

2017-03-25 10:06:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-03-25 10:06:00

Örebro

2017-03-23 11:43:02

Örebro

2017-03-22 14:00:00

Örebro

2017-03-17 12:30:00

Örebro

2017-03-16 21:30:00

Örebro

2017-03-16 12:00:00

Örebro

2017-03-16 10:00:00

Örebro

2017-03-16 08:30:00

Örebro

2017-03-15 16:35:00

Örebro

2017-03-14 13:30:00

ANNONS:

ÖSK kommer till matchen med två uppdrag.1. Göra lika många eller fler mål än vi gjorde mot Hammarby.2. Inte släppa in lika många slarviga mål som vi gjorde mot Hammarby.Med andra ord vill vi se en skärpt insats idag.Men det kommer bli tufft när IFK Mariehamn står för motståndet.Ålänningarna som vann ligan förra året med tre poäng framför giganten HJK.Och det på ett dramatiskt sätt när man var tvungna att vinna mot Ilves hemma, stora matchhjältar blev Bobbie Friberg Da Cruz med sitt första mål i tröjan och Diego Assis.Diego Assis som var en stor faktor i titeljakten tillsammans med Dever Orgill och Alexander Kangaskolkka.Där de två förstnämnda har lämnat.Men man har förstärkt med bl.a. f.d Sundsvallsspelaren Robin Sellin, Sellin som torterade Örebro 2015.Vi får hoppas att han inte gör det igen men chansen är stor att Kangaskolkka gör det då han gjort tre mål så här långt under cupspelet.Kangaskolkka och co tränas utav den, i sammanhanget, unge tränaren Peter Lundberg som tränat laget i fem år.Lundbergs män spelar ett klassiskt 4-4-2 spel med bl.a. Kangaskolkka längst fram, Sellin på kanten och på mitten stockholmarna Philip Mantilla och Gabriel Petrovic.Och längst bak hittar vi Anton Fagerström emellan stolparna som kommer stå för ålänningarna som en följd av allvarlig målvaktsbrist hos Mariehamn.Så vi kommer se en riktig målvaktsduell emellan Oscar Jansson och Anton Fagerström idag.Vi kommer få lov att se upp för följande spelare:Kaptenen som förra säsongen gjorde fem mål från sin mittbacksposition.Anfallaren har behållt målformen från förra säsongen och är ett stort hot framåt.Målvakten som kommer förråda ÖSK i 90 minuter idag.Idag hoppas jag vi får se ett effektivt ÖSK framåt och ett rejält ÖSK bakåt då vi var alldeles för slarviga mot Hammarby.Samtidigt vill jag också se Kennedy Igboananike från start för jag tror att han och Besara kan bli en spännande duo på planen.Däremot är det tveksamt om Ferhad Ayaz och Maic Sema kommer spela från start då de haft känningar de senaste dagarna.Men Jonathan Lundberg kommer inte till spel då han fick rött mot Sirius i en U-21 match.Jag tror att vi vinner med 3-1 och att ÖSK startar så här:Matchen sänds på Cmore Fotboll med start 13:50Forza Svartvitt!ÖSK spelar sin näst sista träningsmatch för säsongen och denna gång står finska mästarnaIFK Mariehamn för motståndet. Så detta kommer bli ett rejält prov för ÖSK.Lagom till seriestarten kommer Svartvitt få ett nytt utseende och samtidigt lägga till några spelaransikten i vänsterspalten, vår så kallade "Wall of fame". Nu har du chansen att välja in den spelare som DU anser ska finnas med. Ander Karlsson är bestämd sedan tidigare och finns därför inte med som ett alternativ.Nostalgiserien rullar vidare och landar den här gången i Mariehamn på Åland. Inte bara spelade den här mannen 59 matcher för ÖSK mellan åren 2009-2012, han var samtidigt även krönikör här på Svartvitt när det begav sig. Idag är han regerande finsk ligamästare och på lördag är han tillbaka på Behrn Arena när hans IFK Mariehamn gästar oss i vårt allsvenska genrep. Det är en ära att åter få presentera vår alldeles egna Bastufilosof, Tommy Wirtanen.Nu på lördag arrangerar ÖSK en kick-off på Frimis Salonger inför den allsvenska säsongen 2017. 19:00 drar det igång och det kommer att bjudas på talk-show med Gamla Trä, intervjuer med spelare och tränare samt ett husband av ÖSK-supportrar som kommer att spela under kvällen. Det är gratis för alla med årskort och en femtiolapp för övriga.ÖSK avfärdade Hammarby i en målfylld affär efter en urladdning i första halvlek.Jiloan Hamad är örebroaren som började sin karriär i BK Forward men som gick till Malmö FF utan att ta vägen via Örebro SK. I MFF blev Hamad firad hjälte innan karriären skulle fortsätta i tyska Hoffenheim. Men skador och utebliven speltid gav en utlåning till belgiska Standard Liège och efter det en returbiljett till Sverige. Dock inte tillbaka till Malmö utan istället föll valet på Hammarby för den 26-årige mittfältaren från Trängen.Nedräkningen till den allsvenska säsongsstarten har verkligen tagit fart när en sätter rubriker som ”näst sista träningsmatchen…”. ÖSK möter hur som helst Hammarby i dan-före-dan-före-dan-matchen. Ett Hammarby som värvat örebroaren Jiloan Hamad och som fått en mini-Mourinho i nye danske tränaren Jakob Michelsen. Försäsongen har dock varit långt ifrån fantastisk för de grönvita stockholmarna.Ikväll möts Hammarby och ÖSK i en träningsmatch. Båda lagen är utslagna ur Svenska Cupen och bör ha fullt fokus mot den Allsvenska premiären. Svartvitt kollade av läget inför matchen med Pernilla Olsson från Hammarbys Svenska Fans-redaktion.Säsongen som gick var händelserik för Örebro sportklubb och nu ska det rustas inför en ny säsong. Och här kan ni följa alla rykten och klara övergångar inför säsongen 2017.Under förra sommarens svartvita transferkarusell fick vi se så många som sju nya ansikten ansluta till spelartruppen. Ett av dessa ansikten tillhör en 25-årig målvakt som smög in i truppen lite under radarn i samband med att Jacob Rinnes flyttlass bar av till Belgien. Svartvitt fick sig en liten pratstund med denna självutnämnda fotbollsnörd av gotländsk härkomst som hämtades in närmast från Nyköping.