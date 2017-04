Inför ÖSK-Östersunds FK: Cupmästare kommer på besök

När vi svartvita hör att laget från Storsjön kommer på besök så får många av oss hemska flashbacks till mötet i höstas.

Men på söndag ska vi förhoppningsvis hämnas för debaclet i förra årets sista hemmamatch och ta ner de nyblivna cupmästarna på jorden.

Vi

Efter att vi lyckats sno ett kryss i Eskilstuna förra lördagen så väntar nu en tuff uppgift på Behrnabeu.För när cupmästarna från norr kommer på besök så måste vi vara på vår vakt trots att de har matchats hårt.En vill ju inte att det ska sluta som det gjorde förra året, eller hur?Östersunds FK som förra året bländade många fotbollsentusiaster med ett kreativt bollrullande som man sällan ser i allsvenskan.Ett bollrullande som man aldrig ser hos nykomlingar, ett bollrullande som också skördade sin första trofé i torsdags.Och vägen dit, den var utspikad tidig hos åtminstone en man i Östersund.Östersunds ordförande Daniel Kindberg som oftast kan upplevas som kaxig men det är bara ett yttre skal som döljer en målmedvetenhet och ambition.Daniel som uttalade sig inför superettan-säsongen 2015 att man inom en överskådlig framtid skulle spela europeisk fotboll och det visar sig att han hade rätt.Men det var inte en spikrak väg för Jämtlänningarna från det att lagen Ope IF och Östersunds IFK slogs ihop 1996 till att man spelade allsvensk fotboll.För i början spelade man i division två under lång tid tills 2005 då laget äntligen tog sig upp till division ett.Under den tiden man spelade i division två hann man även slå ihop sig med Frösö IF och Fältjägarnas IF innan Östersunds FK var dominanten i området.Inför säsongen 2011 hade man degraderats till tvåan igen och det var då en viss Graham Potter tog över tränarrollen.Sedan dess har vägen mot allsvenskan varit rakare då man också hunnit fostra två riktigt fina spelare i Modou Barrow och David Accam som båda lämnade för fina summor.Så inför denna säsong efter att de förra året slutade på en åttonde plats blott en poäng före oss så har något också hänt i Jämtland.En hajp utan dess like kring det finlirande laget från norr har skett och med all rätt; men vilka spelare döljer sig i bollinnehavets mästare Östersunds FK?Östersund har, trots tappet av ledaren Alex Dyer , ett koppel intressanta spelare samtidigt som man lyckats behålla stommen.Där fixstjärnan är Saman Ghoddos som står för en stor del kreativitet i det taktiskt flexibla Östersund.Oavsett om Östersund på pappret spelar 3-4-3, 4-4-2 eller 4-3-3 så känns det ändå som att de överbelastar mittfältet med sitt tålmodiga bollhållande.Bollhållande som spelare som Brwa Nouri och Fouad Bachirou har bemästrat i fullo tills det är dags att sätta fart framåt, det är då spelare som Hosam Aiesh och Ken Sema kliver in i bilden.Så därför bör vi nog hålla koll på dessa tre på söndag.Den store fixstjärnan som osar av kreativitet.Maics bror vars hårda och låga inlägg blir ett stort orosmoment.Den unge kantspelaren som har ett fint skott.Så på söndag blir det åka av på Behrnabeu och vi måste vara på tårna direkt olikt förra gången vi mötte Jämtlänningarna.måste sätta ton på matchen och täcka rätt ytor, samtidigt som jag hoppas Rogic eller Gerzic delar ut en tackling för att visa att vi är med från första början.För om vi försöker experimentera med laguppställningen likt Peking gjorde i cupfinalen så kommer vi hamna i trubbel snabbt.I nuläget är det endast Patrik Haginge som alltjämt har skadebekymmer så vi har en stor trupp till vårt befogande till söndag.Utav den stora mängd spelare som Axén har till sitt förfogande så tror jag han startar med dessa spelare i en match som slutar i delad poäng.Matchen sänds på någon utav Cmores kanaler med sändningsstart 14:50.Forza Svartvitt!