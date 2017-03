Jiloan Hamad: ”min kärlek för ÖSK försvann när de sa att jag var för liten”

Jiloan Hamad är örebroaren som började sin karriär i BK Forward men som gick till Malmö FF utan att ta vägen via Örebro SK. I MFF blev Hamad firad hjälte innan karriären skulle fortsätta i tyska Hoffenheim. Men skador och utebliven speltid gav en utlåning till belgiska Standard Liège och efter det en returbiljett till Sverige. Dock inte tillbaka till Malmö utan istället föll valet på Hammarby för den 26-årige mittfältaren från Trängen.

0 KOMMENTARER 671 VISNINGAR 0 KOMMENTARER671 VISNINGAR MARCUS FOLKÖ MÜNTZING

2017-03-16 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-03-16 12:00:00

Örebro

2017-03-16 10:00:00

Örebro

2017-03-16 08:30:00

Örebro

2017-03-15 16:35:00

Örebro

2017-03-14 13:30:00

Örebro

2017-03-14 09:30:00

Örebro

2017-03-06 14:30:00

Örebro

2017-03-05 20:04:00

Örebro

2017-03-03 15:20:00

Örebro

2017-03-03 13:38:00

ANNONS:

För Svartvitt berättar Jiloan Hamad om hur han ser på den kommande säsongen, att spela i Allsvenskan igen och om känslorna för ÖSK.Det känns väldigt bra att komma och spela på hemmaplan. Det är alltid en speciell känsla såklart. Men jag har inte bott i Örebro sedan 2007 så det kommer kännas bra.Jag tror vi kommer att få en bra säsong. Men vi måste ta ett steg i taget för vi är i en uppbyggnadsfas. Men jag ser stor potential i Hammarby. Förhoppningsvis blir det ett utav de bättre åren för Hammarby.Jag är glad över att vara tillbaka i Allsvenskan. Det var ligan man drömde om att spela i när man var yngre så det är en stolthet att få spela i Allsvenskan.Jag har varit sjuk hela veckan och bara tränat ett pass och är fortfarande krasslig men jag kommer att spela eftersom att jag behöver speltiden för att återhämta mig snabbare. Det känns ändå bättre nu, bara det att man inte har samma ork och energi som vanligt.Mina känslor för ÖSK när jag växte upp var väldigt stora. Det var det enda laget jag ville spela för efter BK Forward som är och alltid kommer att vara min stora kärlek.Men min kärlek för ÖSK försvann när de sa att jag var för liten för att gå till ÖSK. Trots att jag gjort 8 mål på 12 matcher som 16-åring i division 1 räckte inte det för att få deras intresse.Det är såklart fel. Jag växte upp i Örebro och följde såklart ÖSK sedan jag var liten men det var först när Hasse Borg kom under sommaren 2007 och signade mig som ÖSK visade intresse, men då var det redan för sent.Sen blev det en grej att jag gick till Malmö för att de betalade, men det handlade verkligen inte om pengar.Du får gärna skriva det, så att folk får veta sanningen.Men det måste också sägas att dagens ÖSK inte återspeglar gamla ÖSK. Den typen av fotboll ÖSK spelade då passade inte mig. Idag är ÖSK en fint spelande klubb med bra människor som jobbar i föreningen. Det är absolut inte samma ÖSK som när jag var 16 år. Hade tiden varit annorlunda och jag varit den unga talangen nu istället så hade ÖSK varit ett mer naturligt val än det var då.Jag är stolt och glad över att Örebro har en så fin förening som ÖSK i Allsvenskan och i vår stad.Men att gå till Malmö var det bästa valet jag gjort i mitt liv.Jag kan förstå att Jiloan Hamad känner så. 126 matcher i ljusblått, 22 mål samt en dryg handfull landslagsmatcher senare väntade ett ordentligt proffsäventyr i tyska Hoffenheim. Tyvärr blev inte tiden i Tyskland vad Hamad hoppats på. Som fotbollssupporter hoppas jag att han lyckas bättre i Hammarby.Spelare som Hamad gör Allsvenskan bättre. Att han dessutom är örebroare gör inte saken sämre.Vi på Svartvitt önskar Jiloan Hamad all lycka till inför den kommande säsongen!Jiloan Hamad är örebroaren som började sin karriär i BK Forward men som gick till Malmö FF utan att ta vägen via Örebro SK. I MFF blev Hamad firad hjälte innan karriären skulle fortsätta i tyska Hoffenheim. Men skador och utebliven speltid gav en utlåning till belgiska Standard Liège och efter det en returbiljett till Sverige. Dock inte tillbaka till Malmö utan istället föll valet på Hammarby för den 26-årige mittfältaren från Trängen.Nedräkningen till den allsvenska säsongsstarten har verkligen tagit fart när en sätter rubriker som ”näst sista träningsmatchen…”. ÖSK möter hur som helst Hammarby i dan-före-dan-före-dan-matchen. Ett Hammarby som värvat örebroaren Jiloan Hamad och som fått en mini-Mourinho i nye danske tränaren Jakob Michelsen. Försäsongen har dock varit långt ifrån fantastisk för de grönvita stockholmarna.Ikväll möts Hammarby och ÖSK i en träningsmatch. Båda lagen är utslagna ur Svenska Cupen och bör ha fullt fokus mot den Allsvenska premiären. Svartvitt kollade av läget inför matchen med Pernilla Olsson från Hammarbys Svenska Fans-redaktion.Säsongen som gick var händelserik för Örebro sportklubb och nu ska det rustas inför en ny säsong. Och här kan ni följa alla rykten och klara övergångar inför säsongen 2017.Under förra sommarens svartvita transferkarusell fick vi se så många som sju nya ansikten ansluta till spelartruppen. Ett av dessa ansikten tillhör en 25-årig målvakt som smög in i truppen lite under radarn i samband med att Jacob Rinnes flyttlass bar av till Belgien. Svartvitt fick sig en liten pratstund med denna självutnämnda fotbollsnörd av gotländsk härkomst som hämtades in närmast från Nyköping.Årets allsvenska bortapremiär går av stapeln knappt 10 mil bort. På en lördag. Det finns med andra ord inga som helst anledningar att tveka. Anmäl dig nu så skapar vi tillsammans ett bortafölje i klass med Cupfinalen på Ullevi! Info och hur du går till väga finner du nedan med hälsningar från Kubanerna.ÖSK värvar den 28-årige nigerianske anfallaren Kennedy Igboananike. Igboananike har ett långt förflutet i Allsvenskan och har representerat både Djurgården och AIK. Senast kommer Igboananike från grekiska Veria FC. Kontraktet med Igboananike är på 2 år och ÖSKs trupp inför den kommande säsongen är nu helt klar.ÖSK var tvungen att vinna för att gå vidare i Svenska Cupen. Dagens motståndare behövde bara oavgjort. Och oavgjort blev det trots att ÖSK tog ledningen genom Nordin Gerzics fina frispark. Spelet var ett fall framåt jämfört med tidigare matcher och känslan inför fortsättningen är försiktigt positiv.Under fredagen gjorde ÖSK klart med den franske mittfältaren och mittbacken Damien Plessis. Damien har spelat i en rad internationella storlag. Men även Damien själv är stor – nyförvärvet är 193 cm lång. Redaktionen fick ett samtal med Damien Plessis och Magnus Sköldmark. Där pratar fransmannen om sina tidigare klubbar, att laget är det viktigaste och känslan av att ÖSK verkligen ville ha honom.ÖSK värvar en viktig pusselbit till lagbygget 2017. På en presskonferens under fredagen presenterade klubben nyförvärvet Damien Plessis, senast från Lausanne. Plessis har representerat Frankrike på U21-nivå och Alexander Axén är nöjd med värvningen. "Vi ville inte ha någon under 188cm. Han är 193!" Damien har tillhört en rad internationella storklubbar: Lyon, Liverpool och Panathinaikos. Texten uppdateras.