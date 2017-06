Kalle som precis har sänkt Elfsborg och skjutit oss till cupfinal 2015.

Kalle Holmberg: Ivan sa "Den andra juli ses vi..."

På söndag 17.30 välkomnar vi åter Allsvenskan tillbaka när IFK Norrköping kommer på besök i vår omstart. Vi passar samtidigt på att hälsa en viss Kalle Holmberg välkommen tillbaka då han återvänder till Behrn för första gången sedan han lämnade klubben förra sommaren. Svartvitt kollade av läget med den allsvenska skytteligaledaren inför helgens match.

Jag måste ju börja med att fråga, hur kommer det kännas att för första gången återvända till Behrn tillhörande motståndarlaget?

- Det är första gången jag kommer byta om i bortalagets omklädningsrum, så det kommer vara en konstig känsla. Men när matchen väl börjar kommer det kännas som vilken match som helst.



Vilka i nuvarande ÖSK-trupp har du bäst kontakt med?

- Framförallt Nordin och Maic Sema. Det blir mycket via sms och sociala medier.



Något snack eller gliringar inför söndagens match?

- Det är ju nästan en vecka kvar till matchen nu så vi har inte börjat prata om den ännu, men det lär väl komma så småningom.



Du har ju haft ett väldigt fint 2017 som inleddes med att du benämndes som ”Försäsongskungen” och som nu ser dig toppa den allsvenska skytteligan. Vilka är enligt dig de största nycklarna till att det har gått så bra för egen del?

- Den största faktorn tror jag är att jag har fått vara skadefri hela tiden och även fått kontinuerligt med speltid. Självklart även att jag spelat med bra lagkamrater, utan dem hade jag aldrig legat i toppen av skytteligan.



Norrköping får ju just nu ses som det enda lag som på riktigt har häng på MFF i tabellen. Samtidigt stundar ett Europakval för er i sommar. Vad har du och laget för förväntningar med den här andra halvan av säsongen?

- Vi tillsammans med några andra lag har spelat bra fotboll och förtjänar att ligga där vi ligger. Sedan kommer vi ju alltid gå för att vinna alla matcher och komma så högt som möjligt i tabellen. En specifik målsättning har vi dock inte satt mer än att vi ska utvecklas för varje match som går och hjälpa laget till resultat och framgång.



Det finns fortfarande väldigt mycket kärlek för dig här i Örebro. Skulle du vilja skicka någon hälsning till de svartvita supportrarna inför matchen?

- Det är alltid kul med kärlek från Örebro! Det är min hemstad och jag trivdes fantastiskt bra i klubben med många fina år i den svartvita tröjan. Jag ser verkligen fram emot söndagens match och att få spela inför mycket folk. Jag hoppas nu att så många som möjligt tar sig tid att komma ner och kolla på en rolig match med lite derbykaraktär. Kom framförallt ner för Ivans skull, det hade han älskat!



Ja, Ivan... Världen är helt klart en sann hjälte kortare sedan förra veckan. Hur kommer du minnas denna fantastiska man?

- Ivan, var ska jag börja… En legend fattigare tyvärr. En fantastisk människa som alltid ville alla väl och som hade koll på det mesta, nästan allt skulle jag säga. Han ställde upp för mig oerhört mycket under min tid i Örebro. Jag var och hälsade på honom på sjukhuset för några veckor sedan. Han sa då ”Den andra juli ses vi…”, han såg fram emot matchen mer än någon annan. Det är så fruktansvärt tråkigt att han inte hann se matchen för det hade han verkligen velat.



Hur går det på söndag nu då?

- Det kommer bli en tajt match. Örebro är bra på hemmaplan och spelar en bra fotboll. Jag hoppas på mycket folk nu eftersom det även är första matchen efter upphållet, men jag tror såklart på bortavinst!

2017-06-28 15:00:00

