Kalmar FF - Örebro SK 0-1: Årets första bortaseger

ÖSK avslutade vårsäsongen med att ta en likväl viktig som underbar trepoängare nere på Guldfågeln Arena i Kalmar. En jämn och tät match fick se sitt avgörande när inhoppande Maic Sema dansade fram mellan hemmaförsvararna i straffområdet och kyligt lyfte upp bollen i nättaket.

Efter den otroligt tunga hemmaförlusten mot Sundsvall i mitten av maj så stod vi inför tre matcher som på förhand i det närmaste kändes som ödesmatcher. Utfallet av dessa tre matcher blev nu väl godkända sju poäng vilket har fått laget att i tabellen ta ett kliv upp mot mittenskiktet. Mot Sirius senast så var det ÖSK som var det spelförande laget i matchen, något som vi inte har varit allt för bortskämda med hittills den här säsongen. Det kändes därför som ett styrkebesked att dagens match i Kalmar inleddes på samma fina vis.



ÖSK tog tag i taktpinnen direkt och redan i den andra minuten testar Johan Mårtensson hemmamålvakt Lucas Hägg-Johansson med ett distansskott efter att Divine Naah stulit bollen av Melker Hallberg och startat ett anfall.



Hörnor var annars den svartvita melodin under inledningen av matchen där man skapade fem stycken under de första fem minuterna. En av dessa slogs likt en klassisk bandyhörna av Nahir Besara som Nordin Gerzic såg ut att möta perfekt precis innanför straffområdet, tyvärr sparkade Nordin hål i luften istället för på hemmanollan den gången. Bara minuten senare får Naah i efterspelet av en ny hörna ett skottläge utanför straffområdet som via touch på hemmaspelare går strax utanför närmaste stolpen.



Ett spelsuget ÖSK framburet av lagkapten Gerzic fortsatte inledningsvis att föra matchen och i den tolfte minuten bryter sig Besara in i straffområdet och avlossar ett skott som smiter metern utanför målet. I den sjuttonde minuten är nog de flesta svartvita supportrar av den bedömningen att laget skulle ha tilldelats en straffspark av domare Kaspar Sjöberg. En stark soloräd av Gerzic in i straffområdets utkant avslutas med att hans inspel stoppas av en utsträckt arm från hemmaförsvarare Markus Thorbjörnsson. Bollen söker arm? Armen i naturlig position? Snarare arm som söker boll i onaturlig position. Domare Sjöberg skakar dock på huvudet och viftar avvärjande.



Efter riktigt fina första 20 svartvita minuter kommer hemmalaget sedan in i matchen allt mer. Efter en hörna får brassen Ismael ett bra skottläge vid straffområdesgränsen, Oscar Jansson är dock med på noterna och får göra sitt första rejäla ingripande i matchen med en fin enhandsräddning.



Efter en dryg halvtimme tvingas hemmalagets mittback Viktor Elm halta av planen efter en tidigare smäll och in på planen kommer istället anfallare Papa Diouf. Något som innebär att hemmalaget formerar om sin uppställning från startande 3-4-3 till en mer klassisk 4-4-2. Michael Omoh hade innan detta firat ganska stora triumfer på vår högerkant i ytan mellan trebackslinjen och wingback Stefan Larsson. Efter systemskiftet fick Stefan Larsson som mer renodlad vänsterback bättre grepp på vår hala nigerian på kanten.



Resterande del av första halvlek blir en jämn och ganska chanslös historia fram tills Kalmar får en hörna med någon minut kvar. Efter några nicktouchar i straffområdet dimper bollen ner hos en helt fristående Melker Hallberg som möter bollen med en volley strax över ribban med halvlekens klaraste målchans.



En mållös första halvlek som var i svartvit ägo under de första tjugo minuterna men sedan jämnades ut. Vi saknade dock den där lilla sista spetsen i våra anfall för att kunna förvalta det övertag vi hade inledningsvis.



Kalmar inleder andra halvlek starkt där mycket kretsar kring ynglingen Svante Ingelsson med sitt fina driv. Ett fint försvarande ÖSK tvingar dock ofta hemmalaget att ta avsluten från distans vilka sedan täcks undan alternativt missar målramen.



Efter dryga fem minuter av andra halvlek visar Naah prov på sitt fina driv på planen när han är på vippen att flyta igenom Kalmars högersida. Han fälls här precis på gränsen av straffområdets utkant. Den efterföljande frisparken av Gerzic boxas undan av hemmamålvakten varav Omoh avslutar högt över på returen.



Efter detta följer en längre period av ett chansfattigt ställningskrig präglat av mycket misstag från båda lagen. Den tungsprungna gräsmattan ser verkligen ut att suga ut mycket energi av båda lagen. ÖSK har vissa tendenser till bra anfall genom ett par fina kombinationer men saknar likt tidigare den sista spetsen framåt för att på riktigt kunna göra fara av något av försöken. Kennedy Igboananike löper som vanligt mycket längst fram men kommer inte riktigt in i den här matchen likt han gjorde senast mot Sirius. ÖSK gör under denna period två byten, Sema mot Omoh samt Sköld mot Naah.



Med dryga tio minuter kvar visar Kennedy äntligen prov på sin styrka och spelintelligens när han i samma rörelse håller undan samt lurar bort attackerande hemmaförsvarare. Det efterföljande vänsterskottet blir dock lamt och rullar utanför. Ett bättre alternativ hade varit att släppt bollen till en framstötande Logi Valgardsson som i och med Kennedys uppvaktning hade fått fritt fram till vänster i straffområdet.



Minuten senare håller de svartvita supportrana på att sätta andan i halsen när hemmalagets inhoppare Mohmoud Eid skottfintar åt ena hållet och skjuter åt det andra. Tack och lov smiter bollen någon halvmeter utanför målet då Oscar hade varit chanslös om den hade gått innanför stolpen.



I matchminut 83 exploderar sedan den tillresta Kubanskara som står samlad bakom Kalmarmålet. Gerzic slår här en snabb frispark till Besara som lyfter in en hög boll i straffområdet. Hemmalagets Stefan Larsson ser ut att vara först på bollen men kvicke Sema trampar in emellan och själ bollen. Han lurar sedan bort mittback Thorbjörnsson med några kvicka steg innan han iskallt chippar in bollen i nättaket bakom den framrusande målvakten. Lyckan är nu här total bland oss under våren hårt prövade svartvita supportrar!



Med en gedigen försvarsinsats håller laget sedan Kalmar i schakt under matchens avslutning där hemmalaget endast har en rejäl kvitteringschans. Brassen Romario skruvar här en frispark några meter utanför straffområdet mot mål men en formstark Oscar Jansson dyker dit och får bort bollen.



De avslutande minuterna handlar sedan om att hålla bollen nere i hörnen alternativt hitta billiga frisparkar för att få tiden att gå. Något laget lyckas förträffligt med fram tills att domare Sjöberg efter fyra minuters tillägg blåser i sin underbara pipa.



Det här var en perfekt avslutning av en annars turbulent vårsäsong vilket gör att man nu kan gå på ”sommarledigt” från ÖSK med en härligt positiv känsla. En månads uppehåll väntar nu innan IFK Norrköping kommer på besök på Behrn som nästkommande match.



Bäst i ÖSK



Oscar Jansson

Kan gå ur den här våren med huvudet riktigt högt. Har kombinerat fina och matchavgörande räddningar med en skön och trygg grundstabilitet. Idag var inget undantag!



Nordin Gerzic

Pådrivaren Gerzic visade vägen idag och var som vanligt navet i vårt spel. När Gerzic är bra är ÖSK ofta bra. Bjöd på fler egna starka framstötningar idag än vi vanligtvis ser från vår lagkapten.



Brendan Hines-Ike

Egentligen kändes backlinjen väldigt jämnbra och stabil idag. Jag väljer därför att lyfta fram Brendan som med rätta fått en hel del kritik tidigare. Sedan han kom tillbaka i startelvan efter Plessis utvisning har han känts betydligt stabilare och minimerat sina misstag. Avslutar likt hela laget med tre väl genomförda matcher. Keep it up!



Matchfakta:



Kalmar-Örebro 0-1 (0-0)

0-1 Maic Sema (83)



Bollinnehav (%) 51-49

Skott (totalt) 10-12

Skott (på mål) 6-3

Hörnor 11-8

Varningar 0-0



ÖSK: Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Brendan Hines-Ike, Logi Valgardsson – Michael Omoh (Maic Sema 64), Johan Mårtensson, Nordin Gerzic, Nahir Besara (Filip Rogic 86) – Divine Naah (Victor Sköld 69), Kennedy Igboananike



Ej inbytta: Anton Fagerström, Damien Plessis, Sebastian Ring, Ferhad Ayaz

2017-06-03 22:26:00

