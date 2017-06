Guldfågeln Arena, 2017-06-03 16:00

Kalmar - Örebro



Inför Kalmar FF - Örebro SK: Nu stänger vi vårsäsongen

På lördag är det dags att nere i Kalmar sätta punkt för vårsäsongen innan det stundande månadslånga uppehållet väntar. En vårsäsong som tyvärr har kantats av för mycket motgångar och osäkerhet för att ens svartvita själ ska kännas tillfreds.

För Sportklubbens del var därför trepoängaren senast mot Sirius oerhört efterlängtad. En seger som ju faktiskt gav oss lite andrum från den direkta bottenstriden. För motståndet nu står dock kvalplatsplacerade Kalmar FF som endast ligger fyra poäng efter oss i tabellen. Det går således inte nog att poängtera kontrasten mot vad en seger kontra en förlust på Guldfågeln Arena skulle innebära.



På det positiva kontot senast så var det utöver trepoängaren även väldigt skönt att åter se ÖSK hitta tillbaka till något som liknade sin tidigare hemmaplansidentitet. Nu var det vi som dikterade villkoren och till stora delar förde matchen. Må så vara att det var en skadeskjuten nykomling vi mötte, jag tycker ändå riktlinjerna i vårt spelsätt gick att urskilja på ett helt annat vis än tidigare.



Mycket av detta måste man tillskriva comebacken av Kennedy Igboananike med sitt fina rörelsemönster på planen. Victor Sköld har slitit och försökt där framme i Kennedys frånvaro men här handlar det trots allt om två spelare på olika nivåer. Jag tycker Kennedy i senaste två senaste matcher (Sirius och Malmö) nu har bevisat att han mycket väl platsar på Axéns välbekanta övre hylla. Givetvis ett väldigt skönt kvitto att få då han inte alls var lika involverad i spelet under de inledande matcherna.



Motståndaren Kalmar har precis som vi haft en motig säsongsinledning och endast skrapat ihop åtta poäng på sina inledande elva matcher. Tre av dessa pinnar kom dock i segermatchen senast mot Sundsvall med 3-0 där man under första halvlek fick något av en islossning och hade gjort samtliga mål redan efter knappa halvtimmen.



Laget har plågats ganska hårt av skadeproblem under säsongsinledningen men fick senast se comebacker av trion Måns Söderqvist, Papa Diouf samt den så viktiga Ismael. Tillbaka i truppen till matchen mot ÖSK är nu även målvakt Ole Söderberg samt Herman Hallberg. Fortsatt borta är Rasmus Elm, Tobias Eriksson och Viktor Agardius.



Sedan smålänningarna invigde sin kycklingarena 2011 har vi haft ganska tufft där nere med fyra förluster på våra fem möten. Det var endast 2012, när typ allt annat gick emot oss, som vi lyckades krångla oss till en seger. I förra årets möte hade vi ledningen med såväl 1-0 som 2-1 men fick ändå åka hem poänglösa. En match som jag minns som lite av ett typfall av den svängiga fotboll som Axén ofta för med sig. Ställningen var då 2-2 i slutminuterna när vi gick för segern och RÅP bara var en hårsmån från att stöta in segermålet, istället vände spelet med en kontring för Kalmar som slutade med att Marcus Antonsson sköt in 3-2 bakom Rinne.



Jag väljer att lyfta fram följande trojka av motståndarspelare som vi gärna får försöka hålla under kontroll på lördag:



Ismael

Tillbaka efter skada och orkade en timme senast. Vi får hoppas för vår del att han har en bit kvar till toppformen för väl i form är den spelskickliga brassen en av seriens bättre mittfältare.



Melker Hallberg

Stortalangen som debuterade i Allsvenskan som 16-åring och såldes till italienska Udinese som 18-åring är nu tillbaka i Småland. Något stukad efter minimal speltid i Italien och diverse kortare utlåningar, inget snack dock om att potentialen fortfarande finns där. Var given i den trupp som i veckan togs ut till det stundande U21-mästerskapet.



Romario

Togs till Sverige av Axén under åren i GAIS. Hal och spelskicklig som gillar att röra sig runt på planen och har ett dokumenterat fint distansskott. Då han bemästrar flera positioner får han ofta hoppa runt en del i laguppställningen, nu senast spelade han anfallare. Vi får se var han dyker upp på lördag.





Axel Kjäll kommenterade i NA:s livesändning från sista träningen inför match att truppen nu är skadefri. Filip Rogic säger i samma sändning att han bör kunna vara redo för spel men att han själv inte tror att han startar matchen. Enligt NA så pekar det mesta mot att vi får se samma elva som senast mot Sirius starta matchen nere i Kalmar:



Jansson

Lorentzson - Almebäck - Hines-Ike - Valgardsson

Omoh - Gerzic - Mårtensson - Besara

Naah

Igboananike



Heja Sport!

JONATHAN NORDBERG

2017-06-02 16:00:00

