Kick-off med ÖSK inför Allsvenskan

Nu på lördag arrangerar ÖSK en kick-off på Frimis Salonger inför den allsvenska säsongen 2017. 19:00 drar det igång och det kommer att bjudas på talk-show med Gamla Trä, intervjuer med spelare och tränare samt ett husband av ÖSK-supportrar som kommer att spela under kvällen. Det är gratis för alla med årskort och en femtiolapp för övriga.

2017-03-17 12:30:00

Svartvitt hörde av sig till ÖSKs kommunikationsguru Erik Wärlegård för att kolla läget inför lördag.Vi sa tidigt att vi ville göra en kul kväll för den supporterskara som finns runt ÖSK. Den har vuxit kraftigt de senaste åren och det är kul när den växer även utanför fotbollen. Det här är en perfekt kväll att träffas, ta en kall och lära känna varandra ännu bättre. Det som är kul är att kvällen är gjord av våra supportrar. Jag kommer mest vara med på ett hörn, se glad ut och mingla, haha. Thom Höglund, som skrivit "Om jag finge bo på Västra Stå" har satt ihop ett grymt ÖSK-husband med gästartister och Johan Cedersjö och Joel Höglund som kör podden Gamla Trä har satt ihop en talkshow. Det kommer bli grymt!Insläpp 19 och vi kör igång 19:30 sharp så se till att vara där i tid. Kvällen blir en föreställning under ett par timmar. Förutom talkshow och husband kränger vi årskort och säljer orginalmatchtröjor från tidigare säsonger.Allt egentligen. Att höra husbandet riva av hela ÖSK-låtskatten blir grymt. Sen är det alltid kul när Johan och Joel ställer lite obekväma frågor och grillar gästerna. Hoppas dom går på Axén och Haginge lite extra hårt. (Skratt) Kul också att Divine Naah kommer. Han såg riktigt fin ut i träningsmatchen mot Hammarby och det blir kul att lära känna honom lite bättre.Det blir spelare, journalister, supportrar och andra profiler. Vi kommer att släppa ett mer detaljerat program senare idag. Håll utkik!Jag önskar att de som kommer går därifrån med en känsla av tillhörighet. Att alla som kommer förstår hur viktiga man är för ÖSK. Det är knappt tre veckor kvar till den allsvenska premiären. Låt kvällen få bli ett avstamp för säsongen 2017. Låt det bli en säsong med grym supporterkultur och bra resultat på plan.