Legendröstningen avslutad

För en tid sedan drog vi igång en röstning om vilka tillägg som skulle göras till de redan befintliga i vår legendariska vänsterspalt. Nu är röstningen avslutad.





1. Magnus Wikström 32 %

2.

3. Leif Wendt 10 %

4. Arne Skotte 8 %

5. Gösta Lindh 7 %

6. Stig "Sigge" Pettersson 6 %

7. Olle "Totten" Gustafsson 5 %

8. Fritjof "Tjoffe" Olsson 4 %

9. Olle Perätalo, Sven "Gigi" Andersson och Tore Lennartsson 2 %

10. Ola Ljungberg 1 %



Med bakgrund av resultatet ovan kommer legendlistan utökas med Magnus Wikström, Patrik Anttonen och den redan på förhand givna Anders Karlsson.



2017-04-01 20:46:00

