Swedbank Stadion, 2017-05-01 15:00

Malmö FF - Örebro

2-1



Trots bra spel och för disciplinerat försvar så kunde Oscar Jansson och ÖSK inte komma undan med några poäng från Malmö.

Malmö FF-Örebro SK 1-2: Det var kul så länge det varade

Det var ett ÖSK som ville visa vad man gick för som kom till Malmö den första maj.

Men trots att man fick ett ledningsmål tidigt i andra halvlek så lyckades Malmö kvittera och till slut också vinna matchen.

Efter det, på något sätt mållösa, debaclet hemma mot BK Häcken så var det mixade känslor inför denna match.

Visst fanns det något i bakhuvudet som sa att idag händer det, idag snor vi en poäng.

Men som vanligt när vi möter Malmö borta så lämnar vi Swedbank stadion tomhänta.

Däremot var det en förlust med mersmak när vi satte de svenska mästarna på prov.



Det kan gå vägen den här gången!

Så lät det efter den första halvleken men hade man frågat oss svartvita vad vi tyckte ungefär fem minuter in i matchen så hade det låtit annorlunda.

För i den femte minuten skapade Malmö sin första farlighet när den stekhete Pawel Cibicki träffade ribban med sitt skott på volley.

Sedan skulle vår kanske bäste för dagen, Filip Rogic, kliva in i handlingarna men inte förrän Nahir Besara skulle skapa sin enda farlighet för dagen när han avslutade utanför vid den bortre stolpen.

Rogic tog sig fram längs högerkanten och fick till ett hårt och lågt inlägg som Sema mötte med en bredsida som Johan Wiland lyckades rädda.



Men ÖSK skulle visa sig farliga när de tog sig framåt och det är ett steg i rätt riktning för de hade skapat mer på de första tolv minuterna än vad man skapade under hela matchen mot Häcken.

Däremot fortsatte såklart MFF pressa mot ÖSK-målet utan att få de riktigt heta chanserna, skotten som var farliga tog på försvarare, de som tog sig igenom räddade Jansson enkelt.

Så här fortsatte det också, ÖSK stack upp ibland samtidigt som MFF fick läge på läge att skicka in bollar i straffområdet.



Publiken började bli sedan bli missnöjda för Malmö anföll och anföll men lyckades inte få in bollen i nätmaskorna.

Trots publikens missnöje så försökte Tinnerholm ändra på detta då han i den fyrtioandra minuten prickade utsidan av stolpen med en nick.

Men det var ÖSK som skulle få halvlekens sista chans när Rogic lyckades råna Behrang Safari på bollen och skicka in den till Sema som tyvärr inte nådde fram innan den rensades undan.

0-0 i paus och där i arenans skuggiga delar var den lilla klicken svartvita supportrar nöjda men den överväldigande majoriteten Malmöiter var inte lika nöjda.



Det gick inte vägen den här gången heller

Örebro kom nog ut i andra utan några nya taktiska direktiv för man fortsatte på det inslagna spåret och fick utdelning direkt.

Och det var ingen mindre än Kennedy Igboananike som tack vara ett antal bjudningar av MFF lyckades lobbnicka in bollen över Wiland i MFF-målet.

1-0 till ÖSK och Kennedy voltade utav glädje och det gjorde vi svartvita i tevesofforna också.



Detta mål gav oss vind i seglen när Malmös intensiva press från första var borta samtidigt som vi kunde flytta fram vårt spel.

Samme Kennedy kunde sedan ha utökat om hans precision var bättre men hans överstegsfinter var förgäves när han avslutade tätt utanför.

Vinden var i våra segel i ungefär sextioen minuter men sedan skulle allting ta en mörk vändning.

För trots publikens busvisslingar så tryckte Malmö på och Erdal Rakip fick en till synes billig straff.

En straff som orsakades av Hines-Ike som tyvärr kände sig tvungen att sträcka ut ett ben i en tämligen ofarlig situation.

Men en som inte är ofarlig är Markus Rosenberg som klev in i handlingen rejält när han satte straffen till 1-1.



Kort därefter skulle en parodisk situation uppstå när Rosenberg föll efter att ha skjutit hål i luften utanför straffområdet och i fallet ner tog han med sig Rogic.

Liggandes och till synes väldigt ilsken så sparkar Rosenberg sedan till Hines-Ike med dobbarna först.

Men tyvärr var Hines-Ike för sportslig för sitt och lagets bästa och valde att stå upp när han kunde ha kastat sig och kanske fått Rosenberg varnad.

Istället så fick Hines-Ike och Cibicki varsin varning i det tumult som uppstod efter den första situationen.



Den efterföljande frisparken gick i muren men nu skulle Malmö börja pressa rejält.

För i den sextionionde minuten fick Alexander Jeremejeff sin första stora chans att göra säsongens första mål.

Men hans smarta nick i marken vid sin stolpte lyckades Jansson tippa över ribban.

Däremot skulle ÖSK hitta sin väg upp i banan därefter och skapa ett par resultatlösa fasta situationer.

Och det är just såna vi måste förvalta när vi möter ett sånt skickligt motstånd på bortaplan.

Men det är inte så lätt när vi har en av allsvenskans kortaste trupper.



Sedan i den sjuttiofemte skulle Rosenberg visa att han kan spela fotboll också när han nickar en boll i ribban.

Två minuter skulle Jo Inge Berget visa sig för första gången när han skjuter ett skott som Jansson räddar.

Efter det började ÖSK maska när Kennedy låg kvar länge efter en smäll samtidigt som man började byta ut spelare.

In kom bl.a. Victor Sköld som gick in samtidigt som Rogic gick ut.



Men ack och ve, vad gör byten och maskningar när Malmö ändå skulle sticka dolken i oss som de gjort varje år.

Denna gång är det ett inspel från vänster som Rosenberg tänkte skicka in men Mårtensson hinner emellan med baksidan av sin häl.

Synd bara att bollen ändrar riktning lite grann så den finner sig vid Jeremejeffs fötter som inte gör några misstag och rullar in bollen.

2-1 till Malmö och det är ju så j-vla typiskt att de ska lyckas att vända mot oss år efter år.



ÖSK försökte pressa framåt men energin fanns helt enkelt inte och Malmö kunde hålla undan och segra.

Förlusten till trots så spelade vi bra och det var endast marginaler som avgjorde till Malmös fördel denna gång.

Kan vi försvara oss så här bra och ställa om som vi gjorde så kan vi kanske vinna hemma mot Djurgården på söndag i det som är vår stora bogeymatch.

Trots att många spelare har hittat börjat komma till rätta med sitt spel så har Besara ännu inte hittat formen och något måste göras där illa kvickt.



Trots vår fina insats så handlade efterspelt mest om Rosenberg och hans fula spel trots att även Damien Plessis visade en ful sida när han sänkte Jeremejeff med en armbåge.

Men det visar bara vem som är känd för vad, Rosenberg är känd för att leka "Linus på linjen" utav vad som är rätt och fel, så det är klart alla hoppar på Rosenberg när han gör vad man vid det här laget förväntar sig av honom.

Fast Rosenberg är en spelare och kapten jag tror många lag skulle vilja ha för trots att han har en ful sida så kompenserar han med en spelskicklighet som få i serien har.

En kompensationsfaktor en viss Tobias Grahn inte hade när han gav oss svartvita mardrömmar 2012, domedagens år (för ÖSK)

Jag väljer att avsluta rapporten med ett citat av ingen mindre än Robert Åhman-Persson där han beskriver Emin Nouri men det passar nog Rosenberg också.



"Jag känner inte honom vid sidan av planen och där är han säkert en jättetrevlig kille. Men innanför kritan är han ju en idiot. Så är det ju"



Örebros tre bästa spelare:

Oscar Jansson

Räddade oss flera gånger och har tagit tillbaka kronan som Rinne snodde.

Filip Rogic

Tillbaka från sjukdom och visade prov på samma goda kämpaglöd.

Kennedy Igboananike

Den som gjorde vårt mål idag och det är viktigt för hans självförtroende att hans löpande får utdelning.



Matchfakta

Malmö FF-Örebro SK 1-2 (0-0)

0-1 Kennedy Igboananike

1-1 Markus Rosenberg (straff)

2-1 Alexander Jeremejeff

Varningar Malmö FF: Pawel Cibicki, Markus Rosenberg

Varningar Örebro SK: Martin Lorentzson, Brendan Hines-Ike, Ferhad Ayaz



ÖSK (4-5-1): Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Damien Plessis, Brendan Hines-Ike, Logi Valgardsson – Maic Sema, Johan Mårtensson, Nordin Gerzic, Filip Rogic, Nahir Besara - Kennedy Igboananike.

Avbytare: Anton Fagerström, Sebastian Ring, Victor Sköld, Divine Naah, Yannis Mbombo, Ferhad Ayaz, Arvid Brorsson.

Divine Naah, Victor Sköld och Ferhad Ayaz fick speltid.







2017-05-02 13:10:00

