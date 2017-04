Behrn Arena, 2017-04-26 19:00

Örebro - Häcken

0-0



Crespo och Häcken var ständigt steget före Brendan Hines-Ike och ÖSK. Men som tur var hade Oscar Jansson en bra dag på jobbet.

Örebro SK-BK Häcken 0-0: Hur kan ett kryss kännas som en förlust?

ÖSK lyckades, trots hemskt spel, knipa en poäng hemma mot Häcken.

Men spelet övertygade inte alls och Axén har en hel del att tänka på framöver.

Jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig när domaren förkunnade för de kylslagna åskådarna att matchen var igång.

Något i mig sade att det skulle bli ett kryss och mitt inre orakel hade rätt men detta kändes långt ifrån ett kryss.

För aldrig har jag sett oss bli så utspelade utan att släppa in mål.

Detta var som en mörk komedi regisserad av fotbollsgudarna.



Ett steg i fel riktning

När vi blev utskåpade av Elfsborg i den där tjugominuters perioden förra matchen så spelade vi upp oss i andra halvlek.

Tanken idag var att vi skulle bygga vidare på den andra halvleken och hålla tätt bakåt och skapa framåt.

Men det blev raka motsatsen när vi spelade alldeles för tätt framåt och tappade boll, samtidigt som vi skapade chanser bakåt genom slarviga passningar och nickar.



Jag vet inte om det är någon idé att göra ett referat från matchen i kronologisk ordning då detta inte var en match.

Visst, vi skapade ett bra skott på mål genom Besara som ändå inte fick till något idag.

Och Omoh kom in i andra och försökte kickstarta laget med sin fina teknik.

Men vad gör det när Naah halkar när han har chansen att raka in bollen eller när våra skott blockeras.



ÖSK och Häcken spelade, trots hur negativ jag är ovanför, rätt så jämnt i första halvlek.

Det var däremot Häcken, och matchens frontfigur, Daleho Irandust som skapade den första farligheten i den tionde minuten.

Men då var hans sikte inte inställt och detta var den första utav MÅNGA chanser för Irandust.

Några minuter senare skapade man en farlighet till när Joel Andersson i den sjuttonde minuten skickade iväg ett skott/lågt inlägg, som Oscar Jansson fångade vid den första stolpen.

Sedan hände det, ÖSK skapade sitt första och enda skott på mål, och denna gång tog det inte åttio minuter.

Och det var Nahir Besara som sköt ett skott som wobblade sin väg mot Peter Abrahamsson, som räddade skottet men lämnade en retur som ingen var med på.



Efter att vi fått iväg vårt enda skott för matchen så tidigt så var det Häcken för hela slanten resten av matchen.

Joel Andersson skulle få iväg ett hårt pressat skott som gick tätt över ribban som en följd av en dålig rensning på en hörna.

Blott fem minuter efter det så var Häcken framme och oroade igen vid en fast situation i den trettioandra minuten.

En hörna som skapades efter att Jansson gjort en fin parad på ett skott utav Nasiru Mohammed.

Och hörnan nickades i mål med en minimal touch av Alhassan "Crespo" Kamara, men fru fortuna log mot oss och Crespo var offside.



Efter ytterligare fem minuter var det dags för Crespo att få sin stora chans att näta mot sin förra klubb.

Men hans läge i slottet var förgäves för vi har Lorentzson som offrade sig och täckte hans skott i rättan tid.

Och nu började man ana att denna match inte skulle bli särskilt rolig, för Crespo fick en chans bara minuter efter det men hans skott skruvades över ribbkrysset.

Och det var den sista chansen i första halvlek och det stod 0-0 i paus.



Ännu ett steg i fel riktning

Som jag skrev ovanför så hade vi endast ett skott på mål och eftersom vårt enda farlighet i matchen var avverkad redan då så är det väl ingen idé att skriva om vår andra halvlek.

Visst, Omoh kom in och skapade samtidigt som Naah halkade när han bara behövde raka in bollen i nätet men redan nu har jag avverkat vad som hände i andra halvlek för vår del.

Så istället kan jag redogöra för varje chans Häcken skapade i andra halvlek, det skulle inte förvåna mig om jag missade en chans eller två men ni får ha förbiseende.

För det var många, väldigt många chanser för Häcken.



49' Mohammed får ett skottläge till höger i straffområdet men skottet går utanför.

51' Felpassning av ÖSK leder till att Irandust skjuter utanför med en minimal touch på stolpen.

53' Häcken får iväg tre skott som täcks och tar på egna spelare, nu osar det katt.

54' Irandust får iväg ett skott som skruvar sig utanför bortre stolpen.

55' På efterspelet av en hörna så får Mohammed iväg ett skott som täcks.



56' Irandust skjuter ett skott mot närmsta stolpen men Jansson räddar.

62' Irandust, som fått otroligt många lägen, skjuter utanför bortre stolpen.

64' Crespo får en jättechans men Oscar Jansson svarar för dagens räddning och bollen går till en hörna.

68' Kari Arkivou får matchens enda varning, vänta, detta är inte en målchans, hurra!

69' Erik Friberg får iväg ett farligt skott som tar på Ring och går ut till en hörna.



73' Häcken skapar ännu en chans som leder till en hörna.

74' Divine Naah som kom in istället för Besara är nära att göra självmål men Jansson räddar.

84' Skandal att det tog tio minuter för Häcken att skapa nästa chans när Mohammed skjuter ett skott som Hines-Ike täcker.

85' På den efterföljande hörnan kommer Abubakari upp fint och nickar utanför.

88' Shkodran Maholli får iväg ett skott som går tätt utanför stolpen.

92' Häcken får iväg kvällen sista skott på mål men Jansson räddar.

Det var den sista chansen de skapade och matchen slutade, på något sätt, 0-0.



Sedan blåste domaren av matchen, om man nu kan kalla den det, för en match betyder att två eller fler parter tävlar mot varandra i en idrott eller lek.

Men detta liknade snarare en av Micke Stahres skottövningar hemma på Bravida Arena i Hisingen.

Detta var nog det värsta jag sett ÖSK prestera hela säsongen, eller ja, sedan vi gick upp senast.

För när vi fick storstryk borta mot Göteborg 2015 var det inte så här illa.

När vi blev utspelade i höstas på hemmaplan av Östersund var det inte så här illa.

När vi i en tjugominutersperiod blev utsatta för propaganda i fotbollsform av Elfsborg var det inte så här illa.



Faktum är att vi inte spelat bra denna säsong, vinsten mot J-Södra fick vi endast för att Igboananike gjorde ett svandyk.

Krysset borta mot AFC Eskilstuna fick vi endast för att samma Igboananike höll sig framme i slutet.

Vinsten hemma mot Östersund fick vi endast för att de hade spelat en cupfinal bara några dagar tidigare.

Så förlusten som följde Elfsborg var kanske väckarklockan för oss eller förhoppningsvis var denna match det.

För nu när Axén fick se denna match hemma från tv-soffan så ser han kanske hur dåligt vi spelat hela säsongen.



Just nu ligger vi på en tredjeplats i en tabell som endast är halvvägs igenom den femte omgången.

Och vi förtjänar inte detta, inte med detta spel, inte med detta jävla slarv.

Nu verkar jag nog väldigt hård men ni svartvita supportrar förstår mig nog när jag säger att detta "svårlästa" spel inte övertygar alls.

För om vi ska spela så här hela säsongen så kan vi lika gärna spela sten, sax och påse med GIF Sundsvall om vem av oss ska undvika kval till hösten.



Axén och co, nu måste spelsystemet göras om, våga bänka Besara och Hines-Ike som blandade och gav utan dess like igår, våga överlappa på kanterna, skicka tidiga inlägg, gör något!

Och spela inte fast er centralt som ni gjort hela tiden så här långt för Per Bohman på Aftonbladet uttryckte vårt spelsätt perfekt i gårdagens krönika efter matchen.

"Det är nämligen så nervöst att se ett kroniskt slappt Örebro spela fotboll att kroppen reagerar med bestörtning. För hur kan ett lag spela med så sinnessjukt små marginaler i uppbyggnadsspelet?"

Nej, detta håller inte alls, för om vi spelar så här omständigt kommer vi få spela "långa bollar på Bengt" på Påskvallen i Varberg inom en snart framtid.

En sista tanke som slår mig nu är, om det såg ut så här hemma, mot Häcken, hur kommer det se ut på Swedbank Arena på måndag när vi möter Malmö FF?



Örebros tre bästa spelare:

Oscar Jansson.

Den enda som faktiskt kommer undan med äran i behåll efter denna match.

Michael Omoh.

Visade tränarna att det var fel att bänka honom när han kickstartade laget i andra.

Victor Sköld.

Sprang och kämpade den korta tid han fick spela, han försökte iallafall.



Matchfakta

Örebro SK-BK Häcken 0-0 (0-0)

Varningar Örebro SK: Ingen

Varningar BK Häcken: Kari Arkivou



ÖSK (4-4-2): Oscar Jansson - Martin Lorentzson, Brendan Hines-Ike, Michael Almebäck, Sebastian Ring - Ferhad Ayaz, Johan Mårtensson, Nordin Gerzic, Maic Sema - Nahir Besara, Kennedy Igboananike.

Avbytare: Anton Fagerström, Logi Valgardsson, Damien Plessis, Victor Sköld, Divine Naah, Yannis Mbombo, Michael Omoh.

Omoh, Sköld och Naah fick speltid.

Örebro-Häcken Oscar Jansson

Martin Lorentzson

Michael Almeback

Brendan Hines-Ike

Sebastian Ring

Ferhad Ayaz

Johan Maartensson

Nordin Gerzic

Maic Sema

Kennedy Igboananike

Nahir Besara



Avbytare

Anton Fagerstrom

Yannis Mbombo

Divine Naah

Michael Omoh

Damien Plessis

Victor Skold

Logi Valgardsson

Peter Abrahamsson

Joel Andersson

Juhani Ojala

Rasmus Lindgren

Kari Arkivuo

Nasiru Mohammed

Erik Friberg

Mohammed Abubakari

Egzon Binaku

Daleho Irandust

Alhassan Kamara



Avbytare

Gustav Berggren

Chisom Egbuchulam

Christoffer Kallqvist

Jakob Lindstrom

Shkodran Maholli

Albin Skoglund

Emil Wahlstrom



0 KOMMENTARER 122 VISNINGAR 0 KOMMENTARER122 VISNINGAR PER OHLSJÖ

2017-04-27 11:52:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-04-27 11:52:00

Örebro

2017-04-25 20:30:00

Örebro

2017-04-22 08:00:00

Örebro

2017-04-21 20:54:00

Örebro

2017-04-19 20:08:00

Örebro

2017-04-16 20:16:00

Örebro

2017-04-15 18:06:00

Örebro

2017-04-09 11:35:00

Örebro

2017-04-08 10:52:00

Örebro

2017-04-07 08:00:00

ANNONS:

ÖSK lyckades, trots hemskt spel, knipa en poäng hemma mot Häcken. Men spelet övertygade inte alls och Axén har en hel del att tänka på framöver.ÖSK åkte senast på en rejäl käftsmäll borta mot Elfsborg, samtidigt tappade BK Häcken matchen hemma mot Peking. Därmed är det två revanschsugna lag som ska ut på konstgräset och göra upp om de tre poängen. Kommer Axéns mannar hitta ett sätt att stänga ner Häcken ännu en gång eller kommer Micke Stahres gubbar hitta förbi Örebros försvar?Svartvitt har träffat ÖSKs huvudtränare Alexander Axén i ett samtal om hur han hamnade inom tränaryrket och om hans egen resa från spelare till tränare. Från Hovsta IF till dagens Örebro SK.ÖSK åkte till Borås i hopp om att sno poäng men saker tog snabbt en obehaglig vändning när Elfsborg fullkomligt spelade ut ÖSK. Trots att ÖSK hämtade upp spelmässigt så förlorade man till slut med 3-0.Ett formstarkt ÖSK åker till Borås för att sno poäng från ett formsvagt Elfsborg. ÖSK kommer till matchen med en vinst mot Östersund i bagaget samtidigt som Elfsborg förlorade borta mot Djurgården. Vilken trend kommer brytas och vilken trend kommer fortsätta när den första matchen i omgång fyra av allsvenskan är avverkad?Örebro SK tog emot Östersunds FK i en match som slutade med seger på påskdagen. ÖFK vann tidigare i veckan finalen av Svenska Cupen efter seger mot IFK Norrköping och tränaren Graham Potter medgav att det nog påverkade dagens resultat. ÖSK lyckades vinna med 2-1 efter en helgjuten försvarsinstas som kryddades med två mycket fina fotbollsmål.När vi svartvita hör att laget från Storsjön kommer på besök så får många av oss hemska flashbacks till mötet i höstas. Men på söndag ska vi förhoppningsvis hämnas för debaclet i förra årets sista hemmamatch och ta ner de nyblivna cupmästarna på jorden.ÖSK lyckades efter mycket om och men rädda en poäng på slutet i det dramatiska första slaget om gnällbältet.ÖSK lyckades trots ett knackigt spel ta tre pinnar mot J-Södra senast. Nu väntar en hajpad bortapremiär där vi ska sabotera festen som AFC vill bjuda sin nya stad på.Lördag klockan 16 är avsparkstiden för vår bortapremiär där den nybildade klubben AFC Eskilstuna står för motståndet. En klubb som inför årets säsong hunnit värva så många som tolv nya spelare. Ett av dessa nyförvärv huserar på högerbacken och är för oss ett väldigt välbekant ansikte. Svartvitt fick tag på Daniel "Dajje" Björnquist för en liten avstämning inför matchen.