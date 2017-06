Örebro SK - Djurgårdens IF 1-2: Snöpligt genrep med viss mersmak

ÖSK fick under tisdagen besök av Djurgården i vad som var båda lagens genrep inför den allsvenska återstarten till helgen. Trots en till stora delar bländande första halvlek av hemmalaget så fortsatte den illavarslande traditionen med blårandig seger på Behrn efter ett sent och snöpligt baklängesmål.

Det var ÖSK som under den första halvleken tog tag i taktpinnen och var det klart mer spelförande laget, rejält påpumpade av lagkapten Nordin Gerzic som helt klart bevarat sin fina form under uppehållet. Nordin hade ett finger med i det mesta under första 45 och värderade ständigt rätt i att spela kort eller långt, att driva upp tempo eller lugna ned.



Redan under de inledande minuterna skapade ÖSK fina chanser att spräcka målnollan. Först var det Victor "Coldplay" Sköld som skarvade ett vänsterkantsinlägg serverat Sebastian Ring strax utanför Isaksson vänstra stolpe, strax efteråt fick Nahir Besara ett fint skottläge vid straffområdesgränsen efter ett smart överhopp av Johan Mårtensson. Isaksson gjorde dock en fin parad och avvärjde skottet.



Trots att hemmalaget var bollförande så var det bortalaget som tog ledningen i matchen. Den annars under sina 45 minuter ganska tröga Kim Källström visade klass och hittade på ett touch in till framstormade Jesper Karlström i straffområdet. Karlström föll till synes ganska enkelt efter en ryggknuff från försvarande Maic Sema men domare Mohammed Al-Hakim blåste i sin pipa och pekade på elvameterspunkten. Othman El Kabir slog säkert in straffen bakom Oscar Jansson.



ÖSK repade sig dock efter denna kalldusch och fortsatte föra matchen. Bredvid Gerzic på mitten visade sig även Mårtensson från sin intiativrika sida idag och tog flertalet offensiva djupledslöpningar. Det var efter en sådan som hemmalagets bästa målchans under den första halvleken kom när Mårtensson snett inåt bakåt hittade en fristående Besara i höjd med straffpunkten. Besara mötte på ett tillslag men fick se bollen gå precis utanför en chanslös Isakssons vänstra stolpe.



Besara som i veckan formhöjdes av tränare Axén var glädjande nog betydligt mer involverad i spelet idag än vi såg honom vara under flertalet av vårmatcherna. Även Sköld skulle få ett nytt fint läge innan pausvilan när han helt fristående i straffområdet mötte ett Sema-inlägg med pannan men fick se bollen segla över målburen.



Trots underläge 0-1 så var det med spelmässig mersmak vi gick in i pausvilan. Under första halvlek spelade ÖSK sin mer tradionella 4-4-1-1, i och med att Mårtensson inför andra halvlek ersattes av Damien Plessis så övergick man mer åt den 4-1-4-1-liknande uppställningen som testades under första halvlek i träningsmatchen mot Sirius senast. Fransmannen Plessis intog här den djupa rollen på mittfältet samtidigt som Besara sjönk ned något i planen.



Andra halvlek var inte många minuter gammal när Gerzic illvarslande tecknade för byte och tog sig för låret. Förhoppningsvis rörde det sig endast om en säkerhetsåtgärd gällande samma lår som Nordin hade problem med under slutet av vårsäsongen. In på planen kom istället Divine Naah. Andra halvlek blev annars under långa stunder en väldigt avslagen och energilös drabbning där båda lagen skapade lite halvchanser. ÖSK tappade helt det fina bollrull och kombinationsspel som man visade upp under första halvlek, ytterligare ett bevis på hur viktig en Gerzic i form är för det här svartvita laget.



Plessis som såg ganska spännande ut på mitten mot Sirius hade ingen toppendag och kombinerade en del bortslagna bollar med att komma fel i positionerna vid ett par tillfällen. Inte heller Naah visade i sitt inhopp direkt upp några av de spännande egenskaper han besitter.



Kring övriga spelarintryck kan backlinje plus Oscar ståta med stabila insatser utan att glänsa. Sema kändes ganska pigg och involverad under första halvlek men planades ut under den andra. Omoh var inte lika frejdig idag som vi vant oss vid på sin kant och spelade för en gångs skull en hel del safe. Gerzic och Mårtensson riktigt bra på mitten. Sköld fortsätter att försöka där framme och jobbade sig som bekant till några lägen idag, tyvärr saknas fortfarande den där spetsen som gör att det sällan blir mer än halvfarligt. Besara stod förmodligen för sin bästa insats i år, något han också fick kröna i matchminut 82 när han från straffområdesgränsen pricksköt 1-1 intill den i bortamålet inbytte Tommi Vaihios stolpe.



En kvittering kändes i det läget inte mer än rättvis men när klockan passerat 90 minuter och de flesta redan hunnit skriva hem ett oavgjort resultat fick Djurgården en frispark strax utanför straffområdets vänstra kant. En frispark slagen av Kevin Walker som Brendan Hines-Ike blev bortscreenad på samtidigt som inbytte Arvid Brorsson inte nådde fram och mittback Niklas Gunnarsson nådde istället högst och skallade in det snöpliga slutresultatet 1-2.



Jag tror de flesta svartvita supportar ändå tar med sig den fina första halvleken från den här matchen. Där fick vi verkligen se prov på det bollrullande ÖSK vi vill se på Behrn, dock utan den där sista spetsen framåt. Jag är därför ganska övertygad om att de flesta av oss de närmaste dagarna knyter sina händer och ber till högre makter att såväl Gerzic som Kennedy Igboananike är redo för spel på söndag. Det går nog i nuläget knappt att sätta ord på hur mycket dessa båda herrar betyder för vårt anfallspel...



Örebro SK-Djurgårdens IF 1-2 (0-1)

0-1 El Kabir (10 str)

1-1 Besara (82)

1-2 Gunnarsson (90)



Publik: Dryga 400



Oscar Jansson - Martin Lorentzson (Patrik Haginge 78), Michael Almebäck (Arvid Brorsson 78), Brendan Hines-Ike, Sebastian Ring - Michael Omoh (Alfred Ajdarevic 90), Nordin Gerzic (Divine Naah 50), Johan Mårtensson (Damien Plessis 45), Maic Sema - Nahir Besara, Victor Sköld (Jonathan Lundberg 61)

2017-06-27 21:20:00

