Behrn Arena, 2017-05-17 19:00

Örebro - Sundsvall

0-2



Örebro SK – GIF Sundsvall: Tung förlust efter Plessis utvisning

Örebro SK förlorade hemma mot GIF Sundsvall med 0-2 i en match där ÖSKs franske mittback Damien Plessis blev frilägesutvisad. Det gör ont att se Sundsvallsspelarna fira segern på Behrn Arena, men en mer rättvis bortaseger har inte setts sedan 0-4-förlusten mot Djurgården.

Inledningen av matchen präglades av tätt och bra försvarsspel från båda lagen. Upplevelsen var att ÖSK tog över spelet ju längre halvleken led men utan att egentligen komma till några riktigt vassa chanser. Spelet kändes lite tillknäppt och överarbetat. Som om spelarna var mer rädda att göra fel än att göra rätt.



Michael Omoh hade några räder på sin högerkant och Maic Sema hade någon halvchans som kunde blivit något, men riktigt hett blev det inte förens halvleken började lida mot sitt slut och en rad spelförstörande händelser inträffade på kort tid. Två Sundsvallsspelare blev varnade vid två olika situationer och vid den tredje situationen trodde nog Omoh att ÖSK skulle få ytterligare en frispark med sig, men den gången kom ingen signal från domaren och istället tycktes ÖSK-spelarna stanna upp och i förvåning se på hur Sundsvalls Noah Sonko Sundberg tog bollen och sköt 0-1 i sekvensen som följde. Målet kom helt ologiskt och som någon slags blixt från ingenstans men likväl hade Sundsvall tagit ledningen.



Halvleken avslutades sedan med att Victor Sköld gjorde illa axeln i kamp med en motståndare och till starten av andra halvlek tvingades ÖSK till ett byte där Johan Mårtensson kom in istället.



Inledningen på andra halvleken kändes ändå hoppfull där ÖSK försökte komma till lägen utan att riktigt få till det sista lilla.



På presskonferensen efter matchen beskrev ÖSKs tränare Alexander Axén det som att Sundsvalls spel fick ÖSKs att se energilöst ut och det är en väldigt träffande beskrivning. ÖSK försökte och försökte men det såg hela tiden ut som att energin fattades.



Under ÖSKs försök att komma till kvitteringsläge kom Sundsvall lika ofta i omställningsläge på omställningsläge och det var i ett sådant läge som Damien Plessis tvingades dra ner sin motståndare som annars kommit i ett rent friläge. Solklar frilägesutvisning och ÖSK var nere på tio man.



I det läget bytte ÖSK in Arvid Brorsson som fick göra Allsvensk debut. Kul för honom såklart, men det hade varit roligare om han fått komma in i ett annat typ av läge.



Tio minuter efter Plessis utvisning fick ändå ÖSK en rejäl chans till kvittering när Martin Lorentzson fick ett läge efter en hörna. Chansen blev superfarlig men utan att resultera och gick inte luften ur där så gjorde den det definitivt när Sundsvall kom i ytterligare en omställning och kunde göra 0-2 genom inbytte Linus Hallenius i den 76:e minuten.



Resten av matchen blev bara en transportsträcka mot slutsignalen och förlustens faktum. I nästa omgång åker ÖSK till Halmstad. Halmstad ligger just nu på kvalplats, en tabellplats efter ÖSK. Troligtvis får man göra det utan anfallaren Victor Sköld som uppgavs inte ha någon känsel i sin arm i halvtid. Nyckelbensskada på Sköld samtidigt som Kennedy Igboananike gör sin sista match som avstängd gör att anfallet ser än tunnare ut. Speciellt då Nahir Besara fortsatt känns iskall.



Bäst i ÖSK

1. Damien Plessis - fram till utvisningen spelade fransmannen klokt och resolut. Hans huvudspel kändes tryggt. Utvisningen drar visserligen ner betyget avsevärt, men undertecknad tycker ändå att firma Almebäck-Plessis känns som ett bättre mittbackspar än Almebäck-Hines-Ike

2. Filip Rogic - fortsätter att slita och kämpa. Sådant är alltid härligt att se. Lite Hjärta liksom.

3. Nordin Gerzic - nu börjar det gå att känna igen Gerzic igen.



Mindre bra i ÖSK

Nahir Besara - Osynlig och omständig. Vart är den där frejdiga och kvicke Besara som vi såg förra säsongen?



Statistik

Bollinnehav: 42-58 %

Avslut totalt: 10 - 16

Avslut på mål: 5 - 12



MARCUS FOLKÖ MÜNTZING

2017-05-17 22:20:00

