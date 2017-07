Behrn Arena, 2017-07-02 17:30

Han sa att vi skulle få se "Besara 2.0" efter uppehållet och Nahir hade alldeles rätt när han sänkte Norrköping med sina två mål i andra halvlek.

Örebro SK-IFK Norrköping 4-2: En match värdig Ivan

Allsvenskan är tillbaka och återkomsten blev såväl dramatisk som känslosam. För när Ivan skulle hyllas så spelade ÖSK med en offensiv frejd vi inte sett på länge och slutresultatet 4-2 speglade verkligen detta.

Det känns som evigheter sen vi segrade borta mot Kalmar. Men den långa väntan är nu över och allsvenskan är äntligen tillbaka.

Och kanske hade jag glömt att vi gått segrande ur två raka matcher innan uppehållet när jag kände den där klumpen som jag brukar få inför täta och tuffa matcher.

Tur var det då att Maic Sema och "Nahir Besara 2.0" visade sig från sin bästa sida.



The Sema show.

Den dämpade stämningen som infann sig när Ivan hyllades var påtaglig och vi sörjer hans bortgång.

Men vi firade också hans minne rejält och detta var något Maic tog åt sig när han efter blotta två minuter klassnickade in 1-0 bakom Michael Langer i Pekings mål.

Och jag säger det redan nu, detta var Michael Omohs bästa match i ÖSK-tröjan då han inte bara snurrade upp spelare på läktaren, som vanligt, utan han även fick ut poäng av sitt dribblande.

ÖSK fortsatte pressa på rejält och IFK Norrköping hängde inte med alls i början.

För till och med Victor Sköld var nära att näta när han avslutade tätt över på volley.



Men det vore ett grovt tjänstefel om man räknade ut maskinen IFK Norrköping som började kriga sin väg in i matchen.

Och titt som tätt började anfallen dugga fram på kanterna där David Moberg Karlsson och Niclas Eliasson började mata inlägg.

Så arbetade dem till slut fram en hörna som Eliasson slår in mot närmsta stolpen och man kunde inte tro att det var sant.

Men där stod han, Karl Holmberg, den forna publikfavoriten och nickade in den lågt vid närmsta stolpen för att utjämna till 1-1.

Och visst kan man tycka att han firade "mycket" i jämförelse med när Filip Rogic eller Besara nätade mot sina forna klubbar.

Fast jag hyser inget agg mot Kalle för det och jag tror nog att han i efterhand ångrar sig.



Kanske hjälper det också att vi vann matchen samt att Sema fortsatte underhålla.

För några minuter senare under pågående Norrköping-tryck så skulle han vara framme igen.

Men det var nära att Besara högg till innan honom men Langer gjorde en jätteräddning.

Det skulle dock vara förgäves för i vågen efter skickar Omoh in ett lågt inspel centralt som Sema möter.

2-1 ÖSK och Maic sprang till sin mamma och firade med att ge henne en kyss.



Fast ännu en gång skulle Peking resa sig och nu var det dags för en annan anfallare i Peking att stiga fram.

Eller stiga behövde inte Sebastian Andersson göra för det inlägget var perfekt.

DMK eller David Moberg Karlsson som hans fulla namn lyder, måttade in ett hårt, flackt inlägg som fann Andersson bakom våra mittbackar.

Bara att sätta pannan till för Andersson som utjämnade till 2-2 några minuter innan pausen.

En dramatisk halvlek var således till ända och jag tror att varenda en på arenan behövde en paus, 2-2 i paus.



The Besara show

Om första halvlek tillhörde Sema så var det Besara som skulle ta över andra halvlek.

För likt Sema så slog Besara till tidigt när han sköt iväg ett skott utanför straffområdet som gick in vid närmsta stolpen.

Jublet visste inga gränser och ÖSK hade åter ledningen, 3-2 ÖSK och Brendan Hines-Ike av alla var det som assisterade.

Men den där oron återkom med tanke på att Peking två gånger om kvitterat, en oro som Besara inte alls delade.



För när Johan Mårtensson skickade iväg en passning med yttersidan som hade fått Ricardo Quaresma att rodna så måste man bara göra mål.

Och mål gjorde Besara ännu en gång när han sköt iväg en låg yttersida på halvvolley som tvingade Langer att ännu en gång fiska bollen ur nätet.

Besara gjorde det som vi borde ha gjort redan i andra halvlek och sparkade på Peking när de fortfarande låg ner.

4-2 till ÖSK och Besara nätade två gånger om inom andra halvlekens första fyra minuter.



Ett mål är enkelt att vända men två? ÖSK gjorde det inte heller lättare för Peking när man började stänga ner de ytor som Eliasson och DMK så ofta fick leka runt på i första.

Och det skulle dröja till den sjuttiosjunde minuten när Peking fick sin första vettiga chans till reducering när DMK avslutade centralt men Oscar Jansson steg fram med en fin räddning.

Mer än så skulle inte Peking skapa mer än så och ÖSK höll undan till en skön 4-2 seger.



En dramatisk match och ett stort målkalas fick alla på vallen bevittna.

En match där Nahir Besara återuppstod med sina två mål i andra halvlek.

En match där sonen Sema fick dansa på plan och där hans mor dansade på läktaren.

En match där Ivan fick en hyllning och match värdig allt slit han lagt ner åt sitt älskade ÖSK.

Vila i frid Ivan.



Matchens tre bästa spelare:

Maic Sema

Det var han som gjorde våra två första mål och stod för en fin insats där han var som gubben i lådan.

Nahir Besara

Och det var Nahir som tog hans stafettpinne och följde upp med två mål i andra.

Michael Omoh

Idag visade han upp dribblingarna som vanligt men han visade även att han kunde assistera, två gånger om dessutom.



Matchfakta

Örebro SK - IFK Norrköping 4-2 (2-2)

1-0 Maic Sema (ass. Michael Omoh)

1-1 Karl Holmberg (ass. Niclas Eliasson)

2-1 Maic Sema (ass. Michael Omoh)

2-2 Sebastian Andersson (ass. David Moberg Karlsson)

3-2 Nahir Besara (ass. Brendan Hines-Ike)

4-2 Nahir Besara (ass. Johan Mårtensson)

Varningar ÖSK: Nordin Gerzic, Michael Almebäck

Varningar Peking: Niclas Eliasson



ÖSK (4-4-2): Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Brendan Hines-Ike, Sebastian Ring – Michael Omoh, Johan Mårtensson, Nordin Gerzic, Maic Sema – Nahir Besara, Victor Sköld.

På bänken: Anton Fagerström, Logi Valgardsson, Alfred Ajdarevic, Jonathan Lundberg, Divine Naah, Arvid Brorsson och Damien Plessis.

Naah, Plessis och Valgardsson fick speltid.

Örebro-IFK Norrköping Oscar Jansson

Martin Lorentzson

Michael Almeback

Brendan Hines-Ike

Sebastian Ring

Michael Omoh

Nordin Gerzic

Johan Maartensson

Maic Sema

Victor Skold

Nahir Besara



Avbytare

Alfred Ajdarevic

Arvid Brorsson

Anton Fagerstrom

Patrik Haginge

Divine Naah

Damien Plessis

Logi Valgardsson

Michael Langer

Filip Dagerstal

Andreas Johansson

Jon Gudni Fjoluson

Christopher Telo

David Moberg Karlsson

Gudmundur Thorarinsson

Daniel Sjolund

Niclas Eliasson

Karl Holmberg

Sebastian Andersson



Avbytare

Andreas Hadenius

David Nilsson

Alfons Sampsted

Arnor Sigurdsson

Simon Skrabb

Eric Smith

Nikola Tkalcic



2017-07-03 19:02:00

