Örebro SK – Jönköpings Södra: en ångestfylld underbar premiärseger

Inte var det snyggt inte. Men segrarna betyder så mycket mer när spelet inte fungerar och när krampen på läktaren är mer påtaglig än den på plan. Två av målen borde knappt ha blivit mål. En oerhört billig straff och ett solklart offsidemål senare skrevs segern till 2-1.

Första halvlek var ett enda långt krampaktigt sömnpiller. J-Södra ägde bollen (64% i bollinnehav i första halvlek) men fick ut extremt lite. De gånger de kom fram sköt de över. Saknaden efter Pawel Cibicki kunde inte blivit mer tydlig.Fram till Ferhad Ayazs 1-0 var spelet ganska avvaktande. Upplevelsen från mitt håll var att lagen kände på varandra. ÖSK lät möjligen J-Södra äga bollen, men oavsett så hände inte särskilt mycket alls. Men i den 14:e minuten får ÖSK ett inkast som Logi Valgardsson kastar till Johan Mårtensson långt ner vid J-Södras hörnflagga. Mårtensson spelar vidare till Filip Rogic som spelar snett inåt bakåt där Nahir Besara hoppar över bollen och Ferhad Ayaz kontrollerat bredsidar in bollen i mål. Fint spel och 1-0 till ÖSK.I samband med, eller redan strax innan, händer något med målskytten Ayaz som tar sig åt ena låret. Från mitt håll ser jag inte vad som händer men det visar sig vara så pass illa att målskytten tvingas bytas ut redan efter en halvtimmas spel. De första rapporterna talar om en lårkaka. Divine Naah byttes in som ersättare.Resten av halvleken känns fortsatt avvaktande och med fortsatt mest bollinnehav för J-Södra. J-Södra har en chans strax efter bytet och det blir lite oroligt i ÖSKs straffområde. Bollen tar på Brendan Hines-Ike s hand vid ett tillfälle och en straff där hade inte känts helt tokig, men spelet går vidare och slutar med att J-Södra skjuter över.Strax innan halvtidspausen tappar också Hines-Ike boll på mitten av egen planhalva vilket ger J-Södra en halvchans. Men man skjuter än en gång över. I första halvlek räknar jag till fyra skott över från J-Södras sida.Statistiskt sett är avsluten i halvtidspaus 4-9 i J-Södras favör, 4-4 i skott på mål och bollinnehavet 36-64 %.I paus är ändå känslan fortsatt att det är ett ställningskrig. J-Södra skänker bort betydligt mindre än ÖSK. Kennedy Igboananike känns rivig och Nordin Gerzic trygg.Direkt efter pausvilan får J-Södra en superchans men bollen går via en försvarare till dubbelhörna. På den andra hörnan gör J-Södra mål till 1-1, på nick genom Daryl Smylie Tommy Thelin står dock offside när målet görs. Han rör visserligen inte bollen men står direkt mellan bollens bana och Oscar Jansson som därför inte kan komma ut på bollen. Efter matchen frågade Svartvitt Alexander Axén om situationen och hans bedömning är att det är en solklar offside eftersom att ÖSK annars inte skulle ställa upp som de gör när de försvarar hörnor.Efter målet blir känslan mer nervöst. Thelin kommer igenom och får en halvchans som leder till ytterligare en hörna för J-Södra och det känns som att de grönvita är hetare i allt.Då tar Michael Almebäck en löpning med boll genom hela planen. Det slutar med att han flyger i en båge efter en fällning i J-Södras straffområde. Ingen straff men bollen går vidare till Valgardsson som får en mycket bra möjlighet att ge ÖSK ledningen men nicken räddas av Evgenji Kobozev i J-Södras mål.I 67:e minuten vänder spelet snabbt på ÖSKs högerkant. Martin Lorentzson slår en boll i djupet till Naah som görs ner och det blir gult kort till J-Södras Jonathan Tamimi Strax därefter gör Almebäck en resolut glidtackling och det känns som att ÖSK har lite momentum och får lite extra energi.Besara får två fina chanser i minut 73 och 77 utan att helt få till det. Ordet ”nästan” står stämplat i plastgräset.Men i minuten efter kommer Kennedy Igboananike loss på högerkanten och tar sig in i straffområdet där han får en liten knuff av den nyss varnade Tamimi. Kennedy faller som ett löv om hösten och domaren dömer straff samt ger Tamimi ett andra och därmed rött kort. Inte alls rätt, men oj så skönt.Straffen är oerhört billig, men på presskonferensen efter matchen beskriver Axén situationen som ett tydligt exempel på Kennedys kvalité.På den efterföljande straffen räddar först Kobozev Nahir Besaras skott men returen går rakt ut tillbaka till Besara som då sätter bollen säkert i mål. 2-1 till ÖSK. Och 1-1 i felaktiga situationer som lett fram till mål.Efter straffmålet är det ändå J-Södra som fortsätter att föra spelet med sina tio man. Det blir dock ingen riktig farlighet att tala om och efter 4 tilläggsminuter blåser domaren av matchen och den underbara ångestsegern i premiären är ett faktum.Alexander Axén beskrev efter matchen att ”vi vann. Jag är rätt nöjd med det” och han passade också på att hylla J-Södra och sa att ”ÖSK hade stora problem med deras spel under långa stunder av matchen” och att ”J-Södra är ett väldigt bra lag”.Till slut skrevs bollinnehavet till 44-56 %. Totalt blev det 14-16 i avslut och av dessa gick 12-9 på mål.I övrigt kan det noteras att Nordin Gerzic fick sin första varning i årets Allsvenska i minut 87 och att han därmed har inlett årets jakt mot nya rekord. Hur många varningar blir det i år?