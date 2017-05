Örebro SK – Sirius: Seger i Igboananikes comeback

ÖSK tog en oerhört viktig seger i matchen hemma mot Sirius. Segersiffrorna skrevs till 2-1 efter att Kennedy Igboananike gjort mål i sin comeback efter avstängning. Och det var uppenbart för alla hur enormt viktig Igboananike är för ÖSK. Med honom kom spelglädjen tillbaka och segern var egentligen aldrig hotad trots Sirius sena reduceringsmål.

Det kändes i den ljumna försommarluften att det skulle bli en fin kväll. Och visst blev det så. Äntligen var spelglädjen, de bultande hjärtana och poängen tillbaka.ÖSK mötte visserligen ett skadeskjutet Sirius som kom till start med en 16-åring på bänken och med flera av de största stjärnorna utanför laget på grund av skador och avstängningar och dessutom kastade kanske den störste stjärnan in handduken bara några timmar innan matchen då det dök upp ett pressmeddelande om att Kingsley Sarfo inte kunde spela på grund av personlig sorg.Men ikväll hade det inte spelat någon roll vilket lag som stod på andra sidan. Ikväll skulle det bara vinnas. Det låg liksom i luften på något sätt.Första halvlek var det ÖSK för hela slanten. Sirius kom visserligen upp i några sporadiska chanser men jag kunde räkna in minst sju ordentliga ÖSK-möjligheter innan 1-0 kom i den 32:a minuten. Nahir Besara får bollen centralt utanför Sirius straffområde och spelar ut till Michael Omoh på högerkanten. Omoh, som tidigare i matchen dribblat sig loss flera gånger, spelar nu istället ett tidigt inlägg mot första stolpen där Kennedy Igboananike störtnickar in 1-0 i kamp med Sirius Kim Skoglund . Målet är fantastiskt vackert och andas den där spelglädjen som man liksom saknat.Fem minuter senare har Igboananike ytterligare en het chans innan Sirius kommer upp på ÖSKs planhalva. Situationen känns helt onödig när Brendan Hines-Ike får någon slags snedträff när han mer eller mindre är ohotad och bollen går till hörna. Hörnan slås och Omoh får bollen på handen och domaren dömer straff. Om det är hands eller inte ska jag låta vara osagt. Inte ens TV-repriserna efter matchen gör mig säker. Kim Skoglund slår den efterföljande straffen och Oscar Jansson räddar och Martin Lorentzson slår bort returen. Men jag hade det liksom på känn. Ingenting kunde gå fel ikväll. Självklart skulle Jansson ta den.ÖSK går till paus med ledning 1-0 och äntligen fanns det spelglädje som fick hjärtat att bulta av lycka och sällan har det varit så tydligt hur en spelare kan bidra med så mycket. Kennedy Igboananike är överallt och gör sina medspelare bättre. Besara spelar bra, Nordin Gerzic är fantastisk, Michael Omoh har lekstuga och Divine Naah spelar som om han skulle vara på gränsen till Manchester Citys A-lag.Jag gick till paus med ett leende på läpparna.Andra halvlek hinner bli tio minuter innan ÖSK gör 2-0. Naah slår en snabbt slagen frispark till Logi Valgardsson på vänsterkanten som slår ett inspel längs marken in mot Johan Mårtensson som kommer löpande likt en jamaicansk sprinter och slår in bollen i mål. Precis en sån där djupledslöpning som man bara älskar att se komma från mittfältet. Också där är det rätt självklart att det ska bli mål. Redan när vår islänning slår iväg inspelet har jag en lugn känsla i mig och jag bara vet att det kommer att bli mål. Det är ju en sådan kväll ikväll.Strax efter målet får ÖSK en ypperlig chans att göra 3-0 när Michael Almebäck springer med bollen från eget straffområde upp till kanten på Sirius dito och spelar ut till Igboananike som tagit position ute på vänsterkanten. Kennedy slår i sin tur ett inlägg mot Almebäck som fullföljt in i straffområdet och med lite flipperspel går bollen ut till Naah som får på ett fint skott som Sirius målvakt Joshua Wicks räddar till hörna. Almebäcks löpning var dock värd halva entrépengen. Det är klipp i det steget! Jösses!Mot slutet av matchen blir det lite halvängsligt även om det inte känns helfarligt. Sirius får in en reducering till 1-2 på en väldigt fin frispark som Mårtensson orsakar strax utanför eget straffområde, men efter reduceringen har Sirius egentligen ingen reell målchans att tala om. Segern kändes klar och framförallt underbart skön.På den efterföljande presskonferensen var det tydligt att Alexander Axén var väldigt nöjd med segern och sättet som den kom på. Han beskrev också hur viktig Kennedy är för ÖSKs spel och att det är så här han vill att ÖSK ska spela på hemmaplan. Axén gav också Nordin Gerzic stora plus för sitt spel men också för sitt lagkaptensarbete.På hemvägen gick jag hand i hand med spelglädjen, det bultande hjärtat och de tre poängen.Oscar Jansson – en straffräddning och dessutom räddningarna i situationen där Alexander Nilsson får en dubbelchans. ”Vi har Sverige s bästa målvakt!”Nordin Gerzic – lagkapten och härförare trots att det länge var osäkert om det ens kulle bli någon match. Gerzic skadade låret på träningen så sent som igår.Kennedy Igboananike – Sicken spelare. Där har du ”övre hyllan”, den saken är då säker.Övriga som bör nämnas: Nahir Besara (bästa matchen för säsongen?), Michael Omoh (publikfavoriten trollade), Johan Mårtensson (djupledslöpningen som föregick 2-0 var uj uj uj!)… Hur många får man nämna? Idag ska hela laget hyllas. Riktigt härlig seger.Bollinnehav (%) 53-47Skott (totalt) 18-9Skott (på mål) 9-4Avslut i målställningen 1-0Varningar 2-2Hörnor 3-3