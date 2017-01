ÖSK-Aalborg 1-0: Det finns inget skönare än 1-0 vinster

Man brukar säga att det inte finns något skönare än 1-0 vinster och idag var det inget undantag.

En välbehövlig nolla hölls av Örebro i Portugal när man sänkte danskarna med ett sent mål.

Matchfakta

Det var ett ÖSK som var ute efter en bättre helhet som tog sig ut på gräsmattan i Lagos.På andra sidan stod ett Aalborg som letade efter en välfungerande offensiv efter en målsnål inledning på den danska superligan.I början var det två lag som kände på varandra där ÖSK inte fick ha mycket boll alls samtidigt som Aalborg mest rullade runt.Ett mönster som stod sig halvleken ut.Med skillnaden att ÖSK faktiskt skapade chanser.I den tionde minuten fick Bark ett läge när han var uppe och stressade dem rödklädda backarna i Aalborg.Den danske backen tappade bollen till Bark som rusade på mål men avslutet blev lite tamt och målvakten lyckades rädda.Tänk om han hade nätat, två mål på två matcher, då kanske vi hade kunnat sälja honom för 90 miljoner.Men det blev inget mål den gången.Däremot började Ayaz bli mer och mer varm i benen för i den fjortonde minuten tog han sig förbi på högerkanten.Han skickade sedan in en hård låg boll i straffområdet, en boll som Bark inte fick träff på.Men bollen gick ut mot straffområdeskanten Besara fick läget att ta avslut som tyvärr gick över.ÖSK skapade chanser men bollinnehavet hade gett Graham Potter rysningar i ryggraden.27-73 procentenheter till fördel för danskarna.Men chanserna tillhörde ÖSK och det var det som räknades för Axén och Co.Så här fortsatte det utan några vidare chanser åt något håll.Danskarna höll boll och försökte hitta luckor i ett kompakt ÖSK-mittfält.Där Mårtensson och Gerzic höll ihop mittfältet.Samtidigt hade vänsterkanten börjat likna en kraftdemonstration utav Ayaz.Som gång på gång tog sig förbi och visade upp en riktigt fin teknik kombinerat med riktigt hög fart.Men denna gång tog han sig fram i mitten av planen och det skulle leda till ännu en målchans.Ayaz fick i den tjugoåttonde minuten bollen på vänster sida av mittfältet.Ayaz förde bollen med sig centralt och slog en passning i djupled till Sema på högerkanten.Sema slår in bollen i straffområdet och hade Besara haft storlek 46 på skorna hade det blivit mål.Istället får Besara tag i bollen efter en dansk touch men blir snabbt omringad av danskar.Han väljer att spela bollen bak till Bark som inte är beredd, Bark försöker sig på en helikopterfint men chansen rann ut i sanden.Sedan stagnerade lagens anfallsspel.Brorsson och Hines-Ike var stabila bakåt.Ring blandade och gav på sin kant.Hines-Ike visade upp fina offensiva kvalitéer när han vid ett tillfälle stormade mot danskarnas backlinje men hans boll i djupled blev för brant för Besara.ÖSK avslutade halvleken med att jämna ut bollinnehavet något men fick liksom danskarna ut mindre av att hålla bollen än att spela den snabbt.0-0 i paus.Det första som hände denna halvlek var att Mårtensson fick igenom en boll till Besara.Men Besara hade inte siktet med sig idag och han fick iväg ett tamt avslut mot målet.Ett skott som inbytte Lucic enkelt räddade.Ayaz fortsatte ta sig fram både centralt och på kanten men fick inte chansen att visa upp sina avslut idag.Det avslut han fick till i andra blockerades av en dansk.Men hörnor skapades matchen igenom via kanterna men ingen av dem resulterade i något vettigt.Inlägg skickades in från vänster och höger av både danskarna och svenskarna men inget skapades annars av något lag.Det skulle dröja tills den sextioandra minuten när man bytte in hela tre spelare i Aalborg innan danskarna skapade sin första stora chans.Bland dessa var Pohl som skulle få ett superläge.För det första som hände var att Pohl tog sig förbi Brorsson och Hines-Ike som stirrade på bollen.Pohl stöter snabbt på en utrusande Oscar Jansson som försöker slänga sig på bollen.Men han var kall som nordPohlen, dansken, och han höll bollen och letade in sig centralt för avslut.Fast han bevisade där och då att det finns en anledning att Aalborg gjort så få mål i första halvan av superligan.För Oscar Jansson var kvar ute i straffområdet och i målet stod Arvid Brorsson beredd att blockera sin sjundedel av det öppna måletMen Pohl bombade bollen över målet och han grämde sig med all rätt över denna miss.Några minuter senare var det dags igen för danskarna att skapa ett superläge till.Danskarna tog sig fram på högerkanten och ett bra inlägg skickades in.En dansk rusade in i straffområdet och gav bollen en dansk skalle.Bollen studsade i gräset och upp mot målet men där var Lorentzson redo och blockerade nicken.Returen gick ut till unge Børsting som sköt över målet.Två otroliga missar av Aalborg under loppet av fem minuter.Sett till hur det hade sett ut fram till dess var väl krysset rättvist.Även om det skulle ha gjorts ett par mål för båda lagen.Men danskarna skapade inget mer och ÖSK kunde inte riktigt få fram några vassa lägen.Båda lagen böt friskt och ÖSK hade i den åttionde minuten gjort sex byten, samtidigt som danskarna gjorde sju.Bland dessa var det Omoh och Lundberg som skulle spela de kommande huvudrollerna.Omoh fick ofta bollen på högerkanten där han försökte skicka upp sin dansk på läktaren.Oftast till mixade resultat men denna gång lyckades han ta sig in i straffområdet.Han skickade in ett inlägg där bollen skickades ut till Lundberg som slog till på volley.Avslutet med vänsterfoten letade in sig i målvaktens vänstra hörn.Hur kyligt som helst av Lundberg och väldigt viktigt för hans fortsatta karriär som spelare.1-0 av Lundberg som ofta fått tagit emot kritik för sin valpiga hållning på planen men med såna avslut är han ursäktad.Danskarna försökte pressa och skapade ett halvläge i den nittioförsta minuten.Denna gång var det Pohl som försökte gottgöra för sin miss när han tog sig förbi Hines-Ike.Men bollen blev för brant och Jansson lade sig över den och fördrivde några sekunder.ÖSK lyckades till slut rensa bollen många gånger nog för att domaren skulle blåsa av.En viktig seger även om jag tror att Axén hade varit lika nöjd med ett mållöst kryss.ÖSK imponerade stort i första med bra defensiv struktur där Besara och Ayaz härjade med danskarna.I den andra fick danskarna superlägen men de visade upp för ÖSK varför dem gjort så få mål.Det danska topplaget måste verkligen börja sikta in sig till den andra halvan av säsongen.Om de vill ha någon chans på europaplatserna.Ferhad AyazJohan Mårtensson(0-0)1-0 (86) Jonathan LundbergOscar Jansson - Sebastian Ring , Arvid Brorsson, Brendan Hines-Ike Martin Lorentzson - Ferhad Ayaz, Johan Mårtensson, Nordin Gerzic , Maic Sema - Nahir Besara , Adam Bark.Anton Fagerström, Logi Valgardsson , Carl Ekstrand Hamrén, Alfred Ajdarevic Filip Rogic , Jonathan Lundberg, Michael Omoh Yannis Mbombo och Kevin Johansson.Alla fick speltid utom, Kevin Johansson, Anton Fagerström och Carl Ekstrand Hamrén.