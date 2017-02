ÖSK-AGF 1-1: En match som skulle avverkas.

Det var en match med två halvor.

Där första halvlek var spelmässigt slarvig med målchanser där andra bara var slarvig.

Matchfakta

Örebro skulle spela sin sista match innan avfärden hem till Sverige.ÖSK hade bra koll på händelserna igenom och man kan säga att det var en bra defensiv insats.Men spelet framåt lämna en del att önska.I de första tio minuterna hade ÖSK det svårt med AGFs tuffa spel.Danskarna pressade Örebro hårt men hade inte så lätt att ta sig igenom.Samtidigt som Örebro hade det svårt att ta sig igenom deras press.Men Örebro växte in i matchen och tog över matchen efter att man skapat två chanser på fasta situationer.Även om man skapade ett antal hörnor första halvtimmen så var det bara Sema som lyckades hota.Då han fick iväg ett skott på en bollretur som målvakten enkelt räddade.Sedan trädde Ferhad Ayaz in i handlingen.Idag fick han snurra upp danskar på sin högerkant, men vid detta tillfälle tog han den kortaste vägen till mål.Ayaz började löpa med bollen centralt och tog sig förbi ett helt gäng förvirrade danskar i straffområdet för att sedan rulla in bollen retsamt via stolpenEtt drömmål av Ayaz som varit ÖSKs kanske bästa spelare så här långt på försäsongen.1-0 ÖSK.Sedan skulle danskarna träda in i handligen.Inte genom målchanser utan via en ful tackling på Nordin Gerzic.Dansken med det ironiska namnet Spelmann gick "all in" med dobbarna på Nordin Gerzic som hade tur som lyckades undvika tacklingen.Spelmann hade nog fått syna ett rött kort om det varit senare i matchen men såna tacklingar ska inte finnas på en plan.Han fick skatta sig lycklig som kom undan med ett gult.Kort därefter skulle Rogic som var matchens näst bäste spelare komma in i handlingen.Rogic som visat sig bra som bollvinnare visade offensiva egenskaper när han mötte bollen på en frispark.Med vänsterfoten så sköt Rogic ett skott som målvakten tippade till en hörna.Ring skickade sedan in denna hörna med en för dagen duglig vänsterfot.Där mötte Rogic bollen med pannan och bollen gick tätt över ribban.Sedan skulle chanserna gömma sig tills den sista tilläggsminuten.Ring orsakade en frispark precis utanför straffområdet och vid bollen stod Sverrisson och Spelmann.Spelmann klackade bollen till Sverrisson som sköt och bollen styrdes via en svartvit fot och mot Oscar.Oscar räddade skottet upp i ribban där en dansk skalle från Juel skickade in bollen.1-1 alltså och AGF hade kvitterat i halvlekens sista sekunder.Paus och det var ett ÖSK som kontrollerade händelserna på hela planen fram tills slutskedet då danskarna fick ett snöpligt mål med sig.Annars var Ferhad Ayaz, Filip Rogic och Victor Sköld dem stora utropstecknena för ÖSK i första halvlek och matchen överlag.I andra halvlek hände nästan ingenting noterbart, danskarna försökte ta sig igenom men fick inte till något.ÖSK skickade bollar till inkast och insparkar när man försökte nå Mbombo.Kanske ville man bara spela av matchen för att sedan flyga hem till kyligare breddgrader.En av de noterbara händelserna som skedde i andra var när Gerzic visade Spelmann hur man glidtacklade.Då Gerzic glidtacklade en dansk där bollen faktiskt var hans måltavla.Bollen gick ut till höger där Omoh försökte skjuta ett skott mot borta delen av målet.Men bollen gick utanför och det var en av väldigt få chanser i andra för ÖSK.I slutet av matchen fick danskarna en chans att avgöra via inhoppande Zacho.Zacho fick en läcker passning igenom av sin danske kamrat.Men Oscar Jansson kom ut och täckte av vinkeln och fick som belöning ett skott i magen av Zacho.Några minuter senare satte domaren visselpipan i munnen och blåste av.1-1 alltså och inga straffar idag då ÖSK hade bråttom med att hinna med planet hem.En match med mycket kamp och stundtals slarvigt passningsspel.En mittfältskamp där båda lagen försökte och försökte utan att få till något vettigt.Men det var nog ÖSK som förtjänade vinsten då vi var det bättre laget främst i första halvlek.Ayaz fortsätter visa klass och hans mål var pricken över i:et för ett lyckat träningsläger.Filip visade idag sin fina defensiv kryddat med vass offensiv sida vi inte sett så mycket av.Victor gjorde idag sin första match och visade på fin spelfördelning vilket bidrog mycket.(1-1)1-0 (29) Ferhad Ayaz1-1 (45) Alexander JuelNordin Gerzic och Sebastian RingMartin SpelmannOscar Jansson - Sebastian Ring, Michael Almebäck, Brendan Hines-Ike, Martin Lorentzson - Michael Omoh, Filip Rogic, Nordin Gerzic, Ferhad Ayaz - Maic Sema, Victor Sköld.Avbytare: Logi Valgardsson, Patrik Haginge, Carl Ekstrand Hamrén, Alfred Ajdarevic, Adam Bark, Arvid Brorsson, Yannis Mbombo och Kevin Johansson.Alla fick speltid utom Hamrén, Brorsson och Johansson.