ÖSK-BKV Norrtälje 5-0: Sagan om Ringen

ÖSK gjorde sitt jobb och körde över Norrtälje.

Vilket i sin tur bäddar för en på förhand spännande gruppfinal mot Häcken nästa söndag.

Matchfakta

ÖSK kom till Roslagen med skärrat självförtroende efter debaclet mot Åtvid.Norrtälje hade som mål att hålla nollan längre än mot Häcken.ÖSK hade som mål att göra mål och vässa sina vapen inför den kommande gruppfinalen.Örebro dominerade spelet under de första minuterna där Besara var nära att näta.Samtidigt showade Omoh och Ayaz runt på sina kanter och skapde hörnor.Och det var under en av dessa många hörnor som vi skulle göra vårt första mål.I den femtonde minuten fick Lorentzson näta efter att Sebastian Ring skarvat vidare en boll från Nordin.1-0 ÖSK genom Lorentzson och Sagan om Ringen hade börjat.ÖSK fortsatte att skapa halvchanser och Omoh visade Norrtäljeborna vad man kunde göra med en boll.Och i den tjugoåttonde minuten var det nära utökning när Mårtensson nickade i stolpen efter att Ayaz hittat in.Halvleken slutade 1-0 och lagen fick lämna den kyliga konstgräsplanen för välbehövd vila.Men det var ett av lagen som skulle komma ut med fart till andra.ÖSK kom ut till andra med bra fart under benen och Omoh hade inte glömt sin teknik i omklädningsrummet.Omoh hittade in med en boll till Besara som på något vis sköt över. Detta var helt enkelt inte Besaras dag som också hade bränt ett fint frisparksläge i första.Besara som ändå var okej men inte i samma nivå som de andra på det offensiva mittfältet.Men just Omoh skulle i den femtionionde minuten hitta en inbytt Sköld, som vinklade in 2-0 i nättaket.Sköld som böt med en för dagen misströstande Mbombo som inte fick något att jobba med.2-0 ÖSK och Omohs dribblande resulterade äntligen i nåt vettigt.Detta var starten på en målkavalkad som skulle cementera klasskillnaden emellan lagen på planen.För bara några minuter senare var det dags igen.Ring hittade fram till en löpande Ayaz med en djupledsboll, Ayaz gjorde inga misstag och rullade enkelt in 3-0.3-0 ÖSK och Ayaz fick även han ut något av sitt fina spel idag.Några minuter senare fick ÖSK nätkänning ännu en gång.Johan Mårtensson som träffade stolpen i första fick denna gång näta på en lång hög boll av Ring.4-0 ÖSK och Mårtenssons löpande in i boxen fick resultat.Och Ring gjorde med det sin tredje assist för dagen.Sedan skulle det dröja hela sju minuter innan vi fick ett till mål.Då var Ayaz framme och visade stor klass när han elegant plockade ner en hög boll och höll undan både försvarare och målvakt för att sedan rulla in 5-05-0 ÖSK och Nordin visade även han att han kunde passa bollar.Under matchen var BKV framme ett par gånger och hotade med några krokiga skott.De stod emot bra i första och i den andra halvlek så framanade den självutnämnde djurgårdaren Mellberg sin inre Ranégie och blev ikapplöpt när han hade friläge.Men BKV hotade några gånger mot slutet då Fagerström fick göra två fina räddningar.Sedan hade de även tre hörnor varav på två av dem fick de frisparkar emot sig innan bollen ens landat i straffområdet.Matchen slutade 5-0 till ÖSK och det kunde ha varit mer om Sköld haft lite bättre sikte på slutet.Men ÖSK gjorde fem mål och släppte in noll. Jag vill tro att Axén var nöjd även om Besara idag kunde ha gjort bättre ifrån sig.Vi visade klasskillnaden som ej fanns mot Åtvid och Omoh visade att han inte har drabbats av Yasinsjukan där man showar utan att få ut några assists eller mål.Och Ring visade idag att han har en riktigt fin passningsfot och denna match var nog viktig för hans självförtroende.One Ring to rule them all, om Ring visar sånt spel som han gjorde idag så är U-21 EM inte så långt borta.Ayaz utvecklingskurva pekar uppåt och hans nedtagning till 5-0 är klass.Johans offensiva löpningar fick fina resultat idag.(0-1)0-1 (15) Martin Lorentzson (ass. Sebastian Ring)0-2 (59) Victor Sköld (ass. Michael Omoh)0-3 (63) Ferhad Ayaz (ass. Sebastian Ring)0-4 (66) Johan Mårtensson (ass. Sebastian Ring)0-5 (73) Ferhad Ayaz (ass. Nordin Gerzic)Nordin GerzicDavid Seger, Erik SundqvistAnton Fagerström - Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Brendan Hines-Ike, Sebastian Ring - Michael Omoh, Nordin Gerzic, Johan Mårtensson, Ferhad Ayaz - Nahir Besara, Yannis Mbombo.Oscar Jansson, Filip Rogic, Arvid Brorsson, Alfred Ajdarevic, Victor Sköld, Jonathan Lundberg, Logi Valgardsson