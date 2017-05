ÖSK – Djurgården: Isaksson och Engvall krossade ÖSKs chanser

Örebro SK tog, på söndagskvällen, emot Djurgårdens IF i en match som på förhand kändes hoppfull men som snabbt förbyttes i krossade drömmar. 0-4 i baken, tack och godnatt.

Djurgården inledde bäst och gjorde tidigt 0-1 genom Gustav Engvall på pass från Kerim Mrabti.ÖSK tog dock succesivt över spelet och hade efter det inledande målet en period på 20-25 minuter som var riktigt intressanta.Efter halvtimmens spel fick ÖSK ett ypperligt tillfälle till 1-1, men Andreas Isaksson gjorde årets räddning på Nordin Gerzic s frispark. 1-1 där och matchen hade fått en helt annan inriktning.Istället gjorde Djurgården 0-2 efter fumligt försvarsspel från ÖSKs Sebastian Ring och väldigt passivt mittbacksspel av Brendan Hines-Ike och Michael Almebäck när Magnus Eriksson vann bollen och spelade in till Gustav Engvalls andra mål för kvällen. På presskonferensen efter matchen tyckte Djurgårdens Özcan Melkemichel att det målet kom ”väldigt psykologiskt viktigt” samtidigt som Alexander Axén beskrev samma situation som ”ett division 1000-misstag”.Andra halvlek är egentligen en enda lång pina där Djurgårdens Engvall gör ett tredje mål i minut 51 och där Kerim Mrabti styr in fyran efter skott från Kim Källströms ersättare Jesper Karlström när klockan tickat upp till minut 68.Däremellan har ÖSK några halvchanser där en av dessa rensas på Djurgårdens mållinje. Men på det stora hela sitter man snarare och väntar på fler djurgårdsmål än att det hänger något reduceringsmål för ÖSK i luften.Genom hela matchen känns ÖSK uddlöst framåt. Flera gånger försöker man slå långt mot Victor Sköld helt utan resultat.Känslan är också att ÖSK krånglar till det mer än nödvändigt och jag saknar spel rakt på mål. Djurgården å sin sida känns istället rejälare när det bränner till.Ingen på Behrn Arena kan tycka att resultatet var orättvist, men hade inte Isaksson tagit Gerzics frispark i första halvlek kunde matchen slutat annorlunda.0-4 hemma är dock under all kritik men det var klasskillnad där Djurgården spelade som ett topplag samtidigt som ÖSK lirade bottenlagsfotboll.I nästa match väntar AIK på bortaplan. Sällan har det närkinska ”di går aldrii” legat närmre till hands.Presskonferensen efter matchen kom till stora delar att handla om Kennedy Igboananike s avstängning som Axén sågade längs fotknölarna. Med all rätta. Turerna kring och framförallt att beslutet kom så långt efter händelsen inträffande är i klass med dagens ÖSK-resultat, dvs under all kritik. Du kan se hela presskonferensen här Här kan du se höjdpunkterna från matchen.1. Filip Rogic kämpade och slet utan att få ut så mycket av det2. Maic Sema försökte utan att lyckas3. Michael Omoh cykelsparkade fram till ÖSKs bästa chans i andra halvlek4. Oscar Jansson räddade ÖSK från en större förlust än vad det till slut blevBollinnehav: 53-47%Avslut totalt: 9-16Avslut på mål: 4-11Frisparkar: 12-17Hörnor: 4-711' 0-1 Gustav Engvall (Kerim Mrabti)45' 0-2 Gustav Engvall (Magnus Eriksson)52' 0-3 Gustav Engvall (Magnus Eriksson)68' 0-4 Kerim Mrabti (Jesper Karlström)