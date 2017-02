ÖSK-FK Jablonec 0-2: Detta är anledningen till att man har försäsong

Örebro hade chansen att ta sig till en tredje raka final men får efter 0-2 mot Jablonec nöja sig med en placeringsmatch.

Matchfakta

Örebro hade "checkat" dansken och nu skulle man få tjecken på fall.Motståndarna i form av inhemska tabelltian FK Jablonec.Ett Jablonec som visade sig vara väldigt tuffa för att vara tabelltia.Matchen började positivt för ÖSK denna gång till skillnad mot den förra matchen.Örebro höll boll och rullade metodiskt samtidigt som man höll bra koll på tjeckerna.Men detta var dem första sju minuterna.Sedan tog tjeckerna med sig mer rutinerade lag över matchen mer och mer.För i den sjunde minuten fick tjeckerna en fin chans då Fagerström släppte en retur på ett skott.Som tur var slarvade den framstormande tjecken bort skottet.Tur för ÖSK denna gång men tjeckerna skulle komma igen.För bara några minuter senare fick tjeckerna hål på ÖSK.Mittfältsmaestron Travnik slår en boll till den vänstra sidan av straffområdet där Zeleny nickar in bollen mot andra delen av straffområdet.Man tänker att örebroarna borde haft spelare i hela straffområdet men de bolltittande försvararna hade lämnat Mehanovic ensam.Ensam så fläker han sig fram och bollen går i mål via Almebäck.1-0 Jablonec genom Mirza Mehanovic.Almebäck som lämnade ett skakigt intryck matchen igenom och det är inte vad vi behöver i nuläget.En annan som lämnade ett okej intryck var Michael Omoh som var överallt i den första halvleken.Han var involverad i det mesta framåt och en hel del bakåt.Då han försökte dribbla sig fram via kanten under första halvlek samtidigt som han var otroligt vårdslös bakåt.Kring honom skedde det mesta under en femton minuter lång period efter målet.Men det enda han fick ut av det var ett par resultatlösa hörnor och ett gult kort.Samtidigt hotade tjeckerna framåt under hela första halvleken.Främst genom högerkanten där Logi Valgardsson visade att han inte kommer ta startplatsen i år.ÖSK uppträdde överlag rätt så vårdslöst och Almebäck hade nog höjdpunkten av denna vårdslöshet i spelet.Vid en avblåsning skulle Almebäck sparka bort bollen från en spelare någon millisekund efter avblåsningen.Men spelaren hade petat bort bollen och Almebäck sparkade han väldigt hårt på smalbenet och fick som belöning en varning.Resten av halvleken var rätt så ointressant.Tjeckerna fortsatte skapa halvlägen mot örebroarna.Samtidigt försökte man etablera någon sorts spel framåt utan resultat.Så första halvlek slutade med följande:Tre varningar på ÖSK där även Nordin fick ett.Ett mål i baken p.g.a. bolltittande.Ett skott på mål då Omoh kom igenom i den tjugosjunde minuten och fick iväg ett skott som målvakten räddade.En ljusglimt då Brendan Hines-Ike uppträdde riktigt bra som högerback.I paus måste Axén ha gett bra instruktioner då Örebro uppträde mer lugnt i andra.Man hade lättare att etablera något spel även om chanserna inte visade sig direkt.Men framförallt så drog man inte på sig frisparkar hela tiden.Örebro började skapa några halvlägen efter den femtionde minuten.Hines-Ike och Rogic kombinerade och Rogic fick iväg ett tamt avslut.Lundberg sköt från distans och målvakten räddade säkert.Så visst var det inga heta lägen men att man skapade alls var bra.Men det var efter ett trippelbyte i den 62a minuten som man verkligen fick igång spelet.Besara ersatte en ovanligt blek Gerzic, Ayaz kom in istället för osynlige Ajdarevic och Hines-Ike böt med Ring.Ayaz och Besara skulle komma att spela huvudrollerna i det offensiva spelet för Örebro.Ayaz fick denna gång agera på högerkanten samtidigt som Besara släpade efter Lundberg.Lundberg som själv skulle agera bättre som släpande vilket var det han fick göra i första halvlek.Ayaz rev och slet i en femton minuter lång period där han skapade halvlägen och hörnor på sin kant.Bland annat spelade han in en klassisk "snett-inåt-bakåt" passning som Omoh mötte.Tjecken som normalt agerade andremålvakt släppte en retur som Lundberg högg på.Men det ledde bara till en resultatlös hörnaSedan skulle tjeckerna få en fin chans då Hanousek skickade in ett inlägg mot straffområdet.Där mötte Povazanec bollen med pannan men Fagerström reflexräddade bollen till en hörna.En hörna som även den blev resultatlös.Frontfiguren Omoh böts ut i den 75e minuten till förmån för Maic Sema.Sema som var med och skapade Örebros absolut bästa chans i matchen.Sema löpte på en långboll mot den högra stolpen och lyfte in bollen i området.Där möter Besara upp bollen och ska bara lägga in den då målvakten kom ut på mellanhand.Men bollen gick utanför och Axén hade tappat skägget om han kunde men han slängde kepsen istället.Alltjämt uddamåls underläge för ÖSK och man kom inte närmre än så där.Istället skulle Almebäck kröna en svag insats med att orsaka en straff på en tjeckisk kontring i denÄven om han revs precis utanför straffområdet enligt mig.Men den, udda nog, tjeckiske domaren pekade på straffpunkten.Där lade Martin Pospisil enkelt in bollen.Och som en bonus på fällningen fick Almebäck även ett till gult kort.0-2 alltså och tio man på planen.ÖSK skulle få nätkänning på övertid men Besara uppfattades som offside av domaren.Så Örebro blev nollat och tyvärr blir det ingen tredje raka final.Istället för Örebro sikta in sig på Debrecen, HNK Rijeka eller ett kärt återseende med danska AGF.Brendan Hines-IkeFerhad AyazFilip Rogic(0-1)0-1 (10) Mirza Mehanovic (ass.Jaroslav Zeleny)0-2 (84) Martin Pospisil (Straff)Michael Almebäck x2, Nordin Gerzic och Michael Omoh.Ingen.Anton Fagerström - Logi Valgardsson, Michael Almebäck, Carl Ekstrand-Hamrén, Brendan Hines-Ike - Alfred Ajdarevic, Filip Rogic, Nordin Gerzic, Michael Omoh - Jonathan Lundberg, Adam Bark.Avbytare: Oscar Jansson, Arvid Brorsson, Martin Lorentzson, Sebastian Ring, Kevin Johansson, Ferhad Ayaz, Nahir Besara, Victor Sköld, Johan Mårtensson, Maic Sema, Yannis Mbombo.Alla fick speltid utom Jansson, Lorentzson, Sköld och Mbombo.